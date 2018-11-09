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«ТЕРРА» отметила 20-летие семейным праздником

«ТЕРРА» отметила 20-летие семейным праздником

Звук приближающегося паровоза - визитная карточка торгово-развлекательного комплекса. «Гудок» в эту субботу потонул в громких криках, радостном смехе и ликовании групп поддержки. На большом семейном празднике, посвященном 20-летию телерадиокомпании «ТЕРРА», дети и взрослые, поделённые на разные возрастные группы, принимали участие 
6 ноября 2018, 09:50
В Самаре появится аллея

В Самаре появится аллея "ТЕРРЫ"

В этом году 20-летие вещания отмечают телерадиокомпания «ТЕРРА» и «Русское Радио» в Самаре. К этим круглым датам будет приурочена закладка аллеи «ТЕРРЫ» на 4-й очереди набережной рядом с Софийским собором. 23 октября там высадят 10 лип и 10 тополей, не 

22 октября 2018, 06:06
«ТЕРРА» устроит семейный праздник «Крути навстречу мечте»

«ТЕРРА» устроит семейный праздник «Крути навстречу мечте»

Хочешь выиграть квадротур?  Сертификаты в магазин бытовой техники? Приглашения в авквапарк и батутный центр? Тогда участвуй в семейном празднике в честь  20-летия вещания телерадиокомпании "ТЕРРА" в Самаре!

Испытать себя на скорость можно на самокате, трехколеснике, велосипеде и роликах - выбирай свой 

16 октября 2018, 03:21
Телерадиокомпания «ТЕРРА» поздравляет главу Самары Елену Лапушкину с юбилеем

Телерадиокомпания «ТЕРРА» поздравляет главу Самары Елену Лапушкину с юбилеем

17 июля отмечает 50-летний юбилей глава Самары Елена Лапушкина. Всю свою жизнь она проработала в родном городе.

С апреля 1991 по сентябрь 1992 Елена Лапушкина трудилась на Куйбышевском машиностроительном производственном объединении «Металлист» инженером-технологом гальванического цеха. В октябре 1992 года ее пригласили 

17 июля 2018, 11:33
«РЕН ТВ» установил исторический рекорд

«РЕН ТВ» установил исторический рекорд

В 2018 году телеканал «РЕН ТВ», партнером которого в Самаре с 2006 года является ТРК «ТЕРРА», показал лучшую долю июня за 21 год вещания. По данным Mediascope, в июне 2018 года 
3 июля 2018, 12:58
«Русскому Радио в Самаре» 20 лет!

«Русскому Радио в Самаре» 20 лет!

1 июля радиостанция «Русское Радио в Самаре» отметит 20-тилетний юбилей. Именно в этот день в 1998 году в региональном эфире впервые прозвучали ее позывные. 
1 июля 2018, 08:00
Жительница Тюмени в 100 лет стала майором полиции

Жительница Тюмени в 100 лет стала майором полиции

В Тюмени чествовали с сотым днем рождения ветерана войны и местной полиции Елену Ковязину. В связи с этим начальник УМВД России по Тюменской области генерал-майор Юрий Алтынов присвоил женщиен звание майора полиции. В торжественной обстановке он вручил ей награднфе погоны, 

22 мая 2018, 10:24
Грушинский фестиваль пройдет в Самарской области с 9 по 12 августа

Грушинский фестиваль пройдет в Самарской области с 9 по 12 августа

Чемпионат мира по футболу, матчи которого пройдут в Самаре, внес свои коррективы в культурную жизнь региона. В частности, организаторам пришлось передвинуть дату проведения традиционного фестиваля бардовской песни имени Валерия Грушина. Вместо первых выходных июля в этом году он пройдет с 

16 мая 2018, 09:51
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