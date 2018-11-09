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«ТЕРРА» отметила 20-летие семейным праздником
Звук приближающегося паровоза - визитная карточка торгово-развлекательного комплекса. «Гудок» в эту субботу потонул в громких криках, радостном смехе и ликовании групп поддержки. На большом семейном празднике, посвященном 20-летию телерадиокомпании «ТЕРРА», дети и взрослые, поделённые на разные возрастные группы, принимали участие …
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6 ноября 2018, 09:50
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В Самаре появится аллея "ТЕРРЫ"
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22 октября 2018, 06:06
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«ТЕРРА» устроит семейный праздник «Крути навстречу мечте»
Хочешь выиграть квадротур? Сертификаты в магазин бытовой техники? Приглашения в авквапарк и батутный центр? Тогда участвуй в семейном празднике в честь 20-летия вещания телерадиокомпании "ТЕРРА" в Самаре!
Испытать себя на скорость можно на самокате, трехколеснике, велосипеде и роликах - выбирай свой …
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16 октября 2018, 03:21
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Телерадиокомпания «ТЕРРА» поздравляет главу Самары Елену Лапушкину с юбилеем
17 июля отмечает 50-летний юбилей глава Самары Елена Лапушкина. Всю свою жизнь она проработала в родном городе.
С апреля 1991 по сентябрь 1992 Елена Лапушкина трудилась на Куйбышевском машиностроительном производственном объединении «Металлист» инженером-технологом гальванического цеха. В октябре 1992 года ее пригласили …
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17 июля 2018, 11:33
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«РЕН ТВ» установил исторический рекорд
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3 июля 2018, 12:58
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«Русскому Радио в Самаре» 20 лет!
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1 июля 2018, 08:00
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Жительница Тюмени в 100 лет стала майором полиции
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22 мая 2018, 10:24
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Грушинский фестиваль пройдет в Самарской области с 9 по 12 августа
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16 мая 2018, 09:51