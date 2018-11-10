11 ноября на телеканале состоится долгожданная премьера сериала «Джокер 3. Охота на зверя». В новом сезоне главных «злодеев» сыграют известные актёры Игорь Жижикин и Игорь Савочкин
На ТЕРРА РЕН ТВ вновь появится Артур Королёв, более известный под именем «Джокер». 11 ноября зрители канала увидят все эпизоды легендарного сериала «о секретном агенте с правом на убийство» – и премьеру «Джокер 3. Охота на зверя».
Джокер – профессиональный снайпер и сотрудник спецслужб. В предыдущих сезонах он успел поработать двойным агентом, спасти свою жену из рук террористов и даже внедриться в международный преступный синдикат. В новых эпизодах сериала ему предстоит помочь своим близким и спасти жителей провинциального города от погрязшего в коррупции мэра.
Уже на протяжении восьми лет роль Артура Королёва исполняет Дмитрий Клепацкий. В девяностых он учился в калифорнийской Playhouse West под руководством Джеффа Голдблюма («Парк Юрского периода», «День независимости», «Тор: Рагнарёк»). Главного героя отличает серьёзная спортивная подготовка. Карате, джиу-джитсу, прыжки на лыжах с трамплина, гимнастика, лёгкая атлетика, плавание – все эти навыки позволяют ему без дублёров выполнять даже самые сложные и опасные трюки.
Одного из главных отрицательных персонажей нового сезона сыграет Игорь Жижикин, который уже много лет снимается как в России, так и за рубежом. В его фильмографии – совместные работы с Харрисоном Фордом («Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа»), Джонни Деппом («Турист») и Клинтом Иствудом («Кровавая работа»). В сериале «Джокер 3. Охота на зверя» Игорь сыграет криминального авторитета по прозвищу «Хозяин» – крупного бизнесмена, который использует силу и связи для влияния на местного мэра.
«Я играю нехорошего, подлого, противного и неприятного человека. Он думает только о себе и своих интересах, и готов любыми методами эти интересы защищать», – признаётся Жижикин.
Компанию Клепацкому в третьем сезоне сериала также составит актёр Игорь Савочкин («Ночной дозор», «Адмиралъ», «Левиафан»). Он сыграет безжалостного киллера по прозвищу Меченый.
«Джокер 3 отличается от других российских боевиков степенью добра. Именно степенью добра главного персонажа – к жизни, к людям, к ситуации в стране. Так бороться за справедливость не каждый сможет. Он тратит очень много сил на это и, в конечном итоге, добивается своего», – комментирует Игорь Савочкин.
Сценаристом, режиссёром и продюсером «Джокера» по-прежнему выступает Михаил Погосов. Зрителям РЕН ТВ он знаком не только по «Джокеру», но и по сериалам «Отцы» и «Стрелок».
11 ноября зрители канала смогут проследить за всей историей Артура Королёва: от ухода из армии и трагической потери родителей до сложнейших миссий, которые он будет выполнять в новом сезоне.
Не пропустите все сезоны сериала «Джокер» и премьеру «Джокер 3. Охота на зверя» в воскресенье 11 ноября на ТЕРРА РЕН ТВ.