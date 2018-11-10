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Джокер возвращается на

Джокер возвращается на "ТЕРРУ - РЕН ТВ"

11 ноября на "ТЕРРЕ - РЕН ТВ" состоится долгожданная премьера сериала «Джокер-3». Телеканал не только покажет новые серии, но и повторит все предыдущие сезоны русского блокбастера.
29 октября 2018, 10:49
«Игра престолов» получила семь премий «Эмми»

«Игра престолов» получила семь премий «Эмми»

В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премий «Эмми». Одним из главных ее триумфаторов стал сериал «Игра престолов». Он заявлялся сразу по 22 номинациям и одержал победы в семи из них. Создатели получили премии  за визуальные эффекты, грим, дизайн костюмов, лучшую оригинальную 

10 сентября 2018, 11:33
В октябре начнутся съемки приквела «Игры престолов»

В октябре начнутся съемки приквела «Игры престолов»

В октябре этого года должны стартовать съемки приквела сериала «Игра престолов». Об этом сообщает Belfast Telegraph. Продюсерами проекта станут сценарист оригинальной саги Брайан Когман и автор цикла романов «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин.

Действие сериала будет происходить 
10 июля 2018, 11:15
Впервые на телевидении 7 сезон легендарного сериала «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»

Впервые на телевидении 7 сезон легендарного сериала «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»

Всероссийская телепремьера седьмого сезона «Игры Престолов» состоится 4 февраля на ТЕРРА РЕН 
19 января 2018, 02:39
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