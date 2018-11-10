«Игра престолов» получила семь премий «Эмми» В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премий «Эмми». Одним из главных ее триумфаторов стал сериал «Игра престолов». Он заявлялся сразу по 22 номинациям и одержал победы в семи из них. Создатели получили премии за визуальные эффекты, грим, дизайн костюмов, лучшую оригинальную …