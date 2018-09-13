В деле о покушении на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери постоянно возникают новые повороты. Сперва британцы обвинили двух россиян, а потом заявили, что преступников было шестеро. Несостыковки в расследовании и неучтённые факты покажет спецрасследование на ТЕРРА - РЕН ТВ.
В эту пятницу телеканал покажет специальное расследование дела об отравлении Скрипалей. Обвинения Великобритании в адрес России продолжаются, а Times выпускает шокирующую новость: со ссылкой на экспертов в спецслужбах английские журналисты заявили, что Великобритания может начать подрывную деятельность в России.
Заочно обвинив в отравлении Скрипалей двух граждан РФ, Александра Петрова и Сергея Боширова, британские власти и СМИ на этом не остановились. Уже через пару дней английская пресса рассказала о том, что в Солсбери действовала целая группа агентов ГРУ под кодовым названием «Чистильщики» – она прикрывала Боширова и Петрова и следила за Скрипалями.
Ссылаясь на неназванные источники в спецслужбах, западные журналисты рассказали о целой шпионской сети в Великобритании, которую раскрыл некий «агент Аполлон» – якобы российский дипломат, завербованный британской разведкой. Но почему англичане отказываются от помощи в расследовании, скрывают улики, меняют версии, не предъявляют доказательств?
«Если есть хотя бы одно ничтожное доказательство того, что Россия была связана с этим, то оно бы было уже представлено, – заявил член Партии независимости Соединённого Королевства Найджел Сассмен. – Нет никакого логического основания для того, что Россия совершила нападение».
Журналисты провели собственное расследование. Они повторили путь, по которому прошли Сергей и Юлия Скрипаль от дома в Солсбери до скамейки в парке, где Скрипалей нашли якобы отравленными. Шокирующие факты, которые удалось обнаружить, зрители увидят в новом документальном проекте «Чисто английское убийство: кто на самом деле отравил Скрипаля?»
Как нападение на Скрипалей связано с «Северным потоком-2»?
Отчего спустя полгода полиция по-прежнему никого не пускает к дому пострадавших?
Где записи с видеокамер вдоль всего маршрута последней прогулки Скрипалей?
Что удалось узнать о двух россиянах, которых обвиняет Великобритания?
Почему племянница Сергея Скрипаля считает, что он мёртв?
И кому на самом деле выгодно это покушение?
Смотрите новый документальный спецпроект «Чисто английское убийство: кто на самом деле отравил Скрипаля?» в пятницу, 14 сентября, в 20:00 на ТЕРРА - РЕН ТВ.