11 августа рок-фестиваль «НАШИ в городе» соберёт на Васильевском спуске главных представителей отечественной музыкальной индустрии и многотысячную толпу фанатов. А уже на следующий день телеверсию концерта можно будет увидеть на "ТЕРРЕ - РЕН ТВ".
В ночь с воскресенья на понедельник "ТЕРРА - РЕН ТВ" покажет эксклюзивную телеверсию фестиваля «НАШИ в городе» в честь 20-летия радиостанции «НАШЕ Радио». Популярные российские музыканты исполнят свои главные хиты прямо у стен Кремля – на Васильевском спуске. Мероприятие проходит в столице впервые. Зрители "ТЕРРЫ - РЕН ТВ" получат возможность увидеть лучшие моменты концерта и послушать любимые песни в живом исполнении.
В телевизионную версию «НАШИ в городе» войдут выступления самых ярких участников фестиваля. В их числе окажутся как заслуженные «ветераны» русской рок-музыки (Александр Скляр, "Пикник", "СерьГа"), так и главные группы нового поколения (25/17, Louna).
Смотрите телеверсию фестиваля «НАШИ в городе» – в воскресенье, 12 августа, в 00:00 на «ТЕРРЕ - РЕН-ТВ».
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