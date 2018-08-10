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В блогах: в Самаре исправят ошибку в названии улицы

В блогах: в Самаре исправят ошибку в названии улицы

В Самаре собираются исправить ошибку в названии проезда Митирева.

Об этом в "Твиттере" сообщили сотрудники Мобильной приемной губернатора. Внимательные горожане обратили внимание на то, что в название этой улицы закралась ошибка. По документам и на указателях она пишется именно "проезд МитИрева", 

5 февраля 2018, 11:51
Фронтмен группы Kiss решил запатентовать рокерскую «козу»

Фронтмен группы Kiss решил запатентовать рокерскую «козу»

Фронтмен культовой рок-группы Kiss Джин Симмонс собирается запатентовать "козу". Речь идет о всем известном рокерском жесте из указательного пальца и мизинца.
С заявлением на этот счет музыкант обратился в Бюро по регистрации патентов и товарных знаков Соединенных Штатов. И хотя 

16 июня 2017, 12:11
На крупнейший в мире фестиваль тяжелого рока проведут 7-километровый пивопровод

На крупнейший в мире фестиваль тяжелого рока проведут 7-километровый пивопровод

На месте проведения одного из крупнейших на планете фестивалей тяжелого рока в Германии Wacken Open Air появится 7-километровый пивопровод. Об этом рассказывает Deutsche Welle.
Трубы, по которым алкоголь будут подавать любителям музыки, проложат под землей на глубине 70 сантиметров. Раньше 

25 мая 2017, 09:28
Rammstein похвалили кавер своего хита, исполненный российским оркестром на балалайках, баяне и пиле

Rammstein похвалили кавер своего хита, исполненный российским оркестром на балалайках, баяне и пиле

Легендарная германская группа Rammstein оценила кавер-версию своего хита в исполнении российского оркестра народных инструментов. Столичный коллектив Russian Style Folkestra представил свою трактовку композиции Du Riechst So Gut.
Музыканты из России исполнили кавер на балалайках, домрах, баянах и пиле. Немецкие исполнители 

16 марта 2017, 11:26
Рок-музыкант Паук обратился к фанатам из тюрьмы

Рок-музыкант Паук обратился к фанатам из тюрьмы

Возглавляющий группу «Коррозия металла» рок-музыкант Сергей Троицкий (он же «Паук») обратился в интернете к своим поклонникам.  Он попросил фанатов передать ему книги Пелевина и Сорокина, а также фильмы на DVD. «Интеллектуальные» посылки музыкант ждет в Черногорской тюрьме, где он отбывает 

3 ноября 2016, 01:32
Премьера канала «ТЕРРА – РЕН ТВ»: «Колыбель человечества: украденная правда»

Премьера канала «ТЕРРА – РЕН ТВ»: «Колыбель человечества: украденная правда»

В пятницу, 4 декабря, в 17:00 на канале «ТЕРРА-РЕН ТВ» состоится премьера документального проекта «Колыбель человечества: украденная правда».
 
Правда ли, что человечество зародилось в Африке?
Действительно ли первую цивилизацию на планете создали древние египтяне?
И можем ли мы утверждать 
4 декабря 2015, 03:23
29 ноября – «Ночь пожирателей рекламы»

29 ноября – «Ночь пожирателей рекламы»

Сегодня, 29 ноября, в культурно-развлекательном центре «Звезда» состоится «Ночь пожирателей рекламы». Грандиозное шоу организовано и проходит при поддержке телерадиокомпании «ТЕРРА», которая отмечает свой 15-летний юбилей.

В ноябре 1998-го года на пятидесятом дециметровом канале впервые вышла в эфир информационная программа «Служба независимых 

29 ноября 2013, 06:17
Самарская пара принимает участие в новом телепроекте канала «РЕН-ТВ»

Самарская пара принимает участие в новом телепроекте канала «РЕН-ТВ»

Самарцы Дарья и Алексей стали участниками шоу «4 свадьбы». На днях в столице губернии прошла съемка торжественной церемонии их бракосочетания. Суть проекта заключается в том, что в каждой серии 4 пары сражаются за главный приз - свадебное путешествие. Главная роль 

25 сентября 2013, 04:53
«ТЕРРА» завоевала диплом престижного конкурса «Созвездие-2013»

«ТЕРРА» завоевала диплом престижного конкурса «Созвездие-2013»

Новая победа «ТЕРРЫ». Наша телерадиокомпания завоевала диплом престижного конкурса региональных партнеров телесети РЕН-ТВ «Созвездие-2013».
 
Экспертное жюри, в состав которого вошли представители федерального телеканала и руководители ведущих телекомпаний сети, признало лучшим репортаж «Умирающий город» корреспондента Ирины Зигмантович. Материал о срочной 

25 июля 2013, 06:01
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