Телеканал проведёт лето под эгидой «льда и пламени». Специально для поклонников фэнтези и для тех, кто всё ещё не смотрел главный сериал десятилетия, на ТЕРРА РЕН ТВ состоится последний полный показ легендарной саги
Самый популярный сериал в истории закончился. С 30 июня ТЕРРА РЕН ТВ предоставит зрителям последнюю возможность посмотреть всю сагу от начала и до конца: эксклюзивный обладатель прав на ТВ-показ посвятит битве за Железный трон сразу 8 воскресений подряд. Всё просто: никаких затрат на подписки, нужно лишь включить и смотреть.
Не так давно социологи выяснили, что сериал смотрел лишь каждый десятый россиянин. В среднем это неплохой результат, если учесть, что «Игра престолов» была доступна лишь за деньги на платных платформах. Этим летом телезрители смогут посмотреть весь сериал бесплатно и в удобном формате – 1 сезон за 1 воскресенье. Финальным аккордом показа «Игры престолов» станет всероссийская телепремьера восьмого сезона. Заключительные эпизоды сериала многие поклонники раскритиковали и сочли провальными. Тем не менее, количество просмотров 8 сезона побило все рекорды, а обсуждали его даже те, кто сериал не смотрел.
Кроме показа фэнтези, ТЕРРА РЕН ТВ приготовил для фанатов 2 сюрприза. Первый – это виртуальный 3D-дракон. Его можно будет увидеть на центральных автобусных остановках 20 крупных городов России, «поселить» в своём смартфоне и даже сделать с ним селфи. Также на протяжении всех 8 сезонов ТЕРРА РЕН ТВ будет разыгрывать сотни призов королевского масштаба – для этого во время показа нужно будет просто найти в сериале кодовые слова.
Вспомнить всё или посмотреть сериал впервые зрители смогут уже с 30 июня – каждое воскресенье лета, только на ТЕРРА РЕН ТВ.
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