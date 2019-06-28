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Бункер S

Илья Табуев , Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей. Сегодня в программе:
- В России может измениться методика расстановки дорожных камер.
- В 
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Цифры. Эфир передачи от 24.06.2019 
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Джон Сноу впал в запой после окончания «Игры престолов»

Джон Сноу впал в запой после окончания «Игры престолов»

Окончание сериала игра престолов вывело из психологического равновесия не только фанатов. Например, стало известно, что актер Кит Харрингтон, сыгравший Джона Сноу, попал в больницу. Там он лечится от стресса, переутомления и алкоголизма. По словам друзей британца, окончание сериала ударило по 
29 мая 2019, 01:32
Вышла последняя серия «Игры престолов»

Вышла последняя серия «Игры престолов»

20 мая телеканал показал заключительный эпизод одного из самых масштабных и дорогих сериалов последних лет «Игра престолов». Финал телесаги вызвал неоднозначную реакцию. Многие фанаты начали писать о том, что сериал, начинавшийся шедеврально, закончился совершенно бесславно и он заслуживает большего. Кого-то, 

20 мая 2019, 12:31
Американцы все чаще называют детей в честь персонажей «Игры престолов»

Американцы все чаще называют детей в честь персонажей «Игры престолов»

Все больше американских родителей называют детей в честь персонажей сериала «Игра престолов». Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на издание Business Insider. Одним из самых популярных имен в США по данным за прошлый год стала Арья. Так назвали 2 
13 мая 2019, 12:41
Тест: хорошо ли вы помните сериал «Игра престолов»?

Тест: хорошо ли вы помните сериал «Игра престолов»?

14 апреля на телеэкраны выйдет первая из последних шести эпизодов сериала «Игра престолов». Они поставят точку в киноповествовании, за которым зрители следят с 2011 года. За это время в сериале сменилось огромное количество героев, с каждым из них связана собственная 
14 апреля 2019, 08:42
Стало известно, когда выйдет финальный сезон «Игры престолов»

Стало известно, когда выйдет финальный сезон «Игры престолов»

Создатели популярного сериала «Игра престолов» подтвердили, что заключительный, восьмой сезон саги выйдет на экраны весной этого года. Премьера первой серии назначена на 14 апреля. Об этом сообщается в официальном тизере, который выпустила компания HBO.

Напомним, «Игра престолов» снята по 
14 января 2019, 12:54
«ТЕРРА-РЕН ТВ» покажет продолжение «Джокера»

«ТЕРРА-РЕН ТВ» покажет продолжение «Джокера»

11 ноября на телеканале состоится долгожданная премьера сериала «Джокер 3. Охота на зверя». 
10 ноября 2018, 03:35
Джокер возвращается на

Джокер возвращается на "ТЕРРУ - РЕН ТВ"

11 ноября на "ТЕРРЕ - РЕН ТВ" состоится долгожданная премьера сериала «Джокер-3». Телеканал не только покажет новые серии, но и повторит все предыдущие сезоны русского блокбастера.
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