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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Материалы по теме:

Дмитрий Азаров открыл 26-й фестиваль прессы в Струковском парке

Дмитрий Азаров открыл 26-й фестиваль прессы в Струковском парке

Сегодня, 25 мая, в самарском Струковском парке проходит традиционный фестиваль "Прессы". Организатор мероприятия - Самарский Союз журналистов - наградит лучшие средства массой информации региона.
 
Двадцать шестой Фестиваль прессы открыли губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, депутат Государственной Думы Александр Хинштейн, 
25 мая 2019, 02:00
Самара выбирает Мисс Русское Радио 2019

Самара выбирает Мисс Русское Радио 2019

Региональный этап одного из самых престижных в России конкурса красоты состоится 15 мая в самарском ресторане "Mr. Hadson на набережной". Именно там победительнице отборочного конкурса вручат корону, которая позволит ей отправиться представлять наш город в Москву на грандиозный Всероссийский финал.
12 мая 2019, 08:18
Самара и Тольятти попали в список самых бедных городов России

Самара и Тольятти попали в список самых бедных городов России

Самара и Тольятти попали в ТОП-15 самых бедных городов России. Рейтинг опубликовало агентство ZOOM MARKET. При ранжировании жителей 24 российских городов попросили оценить их финансовое положение по пятибалльной шкале, и на основании полученных данных сформировали список. Самыми бедными стали Саранск, 

30 апреля 2019, 03:17
10 цитат Владимира Ленина о жизни и политике

10 цитат Владимира Ленина о жизни и политике

149 лет назад родился революционер и основатель СССР Владимир Ленин. Споры вокруг оценки его деятельности не утихают до сих пор, но бесспорно одно – она оказала огромное вляние не только на российскую, но и на всю мировую историю. Жизнь Владимира 

22 апреля 2019, 01:00
В Самаре забили фонтаны

В Самаре забили фонтаны

В Самаре в тестовом режиме заработали фонтаны. 20 апреля их струи будут бить около 10 часов. В этом году в городе полноценно заработают 39 гидротехнических сооружений. Официально сезон стартует 1 мая.
20 апреля 2019, 12:06
В выходные самарцев приглашают на цветочный карнавал

В выходные самарцев приглашают на цветочный карнавал

В выходные улица Куйбышева снова станет пешеходной и превратится в культурный и развлекательный центр города. В субботу, 25 августа, в 13:00 от площади Революции по Куйбышева до Струковского сада пройдет карнавальное шествие. Впервые в его составе проедут цветочные платформы с 
24 августа 2018, 02:07
Стала известна программа фестиваля «Пластилиновый дождь» в Самаре

Стала известна программа фестиваля «Пластилиновый дождь» в Самаре

25 августа в Самаре пройдет фестиваль уличных театров «Пластилиновый дождь». Местом его проведения станет Струковский сад, недавно открытый после реконструкции. В этом году мероприятие пройдет в новом формате.

Впервые в рамках «Пластилинового дождя» состоится карнавальное шествие. Его устроят на пешеходной части 

21 августа 2018, 12:57
На один день закроют Струковский сад в Самаре

На один день закроют Струковский сад в Самаре

На сутки, с 08:00 24 августа до 12:00 25 августа будет недоступен для посетителей Струковский сад в областной столице. Как сообщили в МАУ «Парки Самары», это связано с подготовкой площадки к традиционному «Фестивалю цветов». Напомним, что красивейший праздник запланирован на 
20 августа 2018, 07:22
До конца недели все недочёты в Струковском саду в Самаре должны устранить

До конца недели все недочёты в Струковском саду в Самаре должны устранить

Сейчас компания-подрядчик, которая проводила капитальный ремонт Струковского сада, устраняет дефекты по гарантии. Об этом стало известно во время выездного совещания главы Самары Елены Лапушкиной.

По словам представителя подрядчика, установили причину протечки крыши над летней верандой, и после этого был 
16 августа 2018, 10:04
Делят эфир: в облизбиркоме началась жеребьевка по распределению предвыборного времени

Делят эфир: в облизбиркоме началась жеребьевка по распределению предвыборного времени

В эти минуты в облизбиркоме собрались представители региональных СМИ. Там началась жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени, которое должно быть предоставлено кандидатам в губернаторы и депутаты Госдумы для проведения предвыборной агитации. Стоит отметить, что большинство кандидатов в губернаторы отправили на 
1 августа 2018, 03:16
Как в Самаре прошел фестиваль «Пресса-2018»

Как в Самаре прошел фестиваль «Пресса-2018»

В Самаре после реконструкции открылся Струковский сад - одно из любимых мест отдыха горожан и пространство для проведения ежегодного фестиваля прессы. Журналистский форум в обновленном парке в этом году установил рекорд: на 25 площадках свое творчество и культурную программу представили 
28 мая 2018, 02:30
ТЕРРА вновь стала победителем фестиваля

ТЕРРА вновь стала победителем фестиваля "День прессы"

В самарском Струковском парке завершился фестиваль "День прессы". Организаторы из Самарского Союза журналистов наградили лучшие средства массой информации региона. Телерадиокомпания ТЕРРА получила диплом победителя. Награду главному редактору ТРК «ТЕРРА» Ольге Кардашевской вручил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.

На 
27 мая 2018, 05:16
В День прессы самарцы увидят отремонтированный Струковский парк

В День прессы самарцы увидят отремонтированный Струковский парк

В Самаре, 27 мая, горожане смогут увидеть отремонтированный Струковский сад. В этот день там состоится юбилейный 25-й фестиваль журналистики «Пресса-2018» 0+. Открытие состоится в 12:00 на главной сцене, где традиционно будет находиться площадка телерадиокомпании «ТЕРРА». Сохранив свой первоначальный облик, Струковский 

16 мая 2018, 04:35
СМИ: Сергей Солодовников может стать фигурантом уголовного дела

СМИ: Сергей Солодовников может стать фигурантом уголовного дела

Экс-начальник главного управления МВД по Самарской области, занимавший до этого аналогичную должность в Кирове, Сергей Солодовников может стать фигурантом уголовного дела. Как сообщают кировские СМИ, речь идет о расследовании деятельности преступного сообщества, в которое входили директор казанской компании ТД «Авто» 
19 февраля 2018, 05:13
Генеральный директор телерадиокомпании

Генеральный директор телерадиокомпании "ТЕРРА" Наталья Камбарова стала победителем конкурса "Золотое перо губернии"

Генеральный директор телерадиокомпании "ТЕРРА" Наталья Камбарова стала победителем конкурса "Золотое перо губернии" в номинации "Интернет-СМИ".

Он проводится реготделением Союза журналистов России и 
18 января 2018, 12:27
Почти 20% россиян готовы отказаться от печатной прессы

Почти 20% россиян готовы отказаться от печатной прессы

Каждый пятый россиянин готов полностью отказаться от чтения печатной прессы. Такие результаты показал опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения. Все больше жителей страны предпочитают получать информацию из электронных версий изданий. Если в 2013 году таких людей было только 29%, 
10 января 2018, 12:21
ТЕРРА стала победителем фестиваля

ТЕРРА стала победителем фестиваля "День прессы"

В самарском парке имени Гагарина завершился фестиваль "День прессы". Организаторы наградили лучшие средства массой информации. Телерадиокомпания ТЕРРА получила сразу две награды – диплом победителя фестиваля и благодарность главы Самары Олега Фурсова и председателя Думы г.о.Самара Галины Андрияновой.
Напомним, наша площадка 
27 мая 2017, 03:18
В Самаре разыграли мяч с автографами игроков «Крыльев Советов»

В Самаре разыграли мяч с автографами игроков «Крыльев Советов»

На самарском фестивале «День прессы» заветный мяч на площадке ТЕРРЫ выиграла будущая студентка Поволжского государственного техникума Полина Волкова. Она ответила на все каверзные вопросы ведущего, связанные с «Крыльями Советов». Девушка призналась, что самый дорогой для нее на этом 

27 мая 2017, 02:01
Новости самарских блогов: Дмитрий Азаров на фестивале прессы, полет на

Новости самарских блогов: Дмитрий Азаров на фестивале прессы, полет на "небесной маршрутке"

Блогер Владимир Нехорошев поделился своими впечатлениями от посещения фестиваля прессы, прошедшего 31 мая в самарском Струковском парке: "Это мероприятие стало настоящим бенефисом мэра города Дмитрия Азарова. Такой популярности и любви могут позавидовать даже звезды шоу-бизнеса. В этот день в парке 
4 июня 2014, 04:36
Телерадиокомпания «ТЕРРА» получила диплом победителя фестиваля «Пресса-2014»

Телерадиокомпания «ТЕРРА» получила диплом победителя фестиваля «Пресса-2014»

В минувшие выходные в Самаре в Струковском парке прошел 21-й фестиваль прессы. Жители областного центра по традиции могли лично познакомиться с коллективами ведущих средств массовой информации и окунуться в атмосферу творчества. В этот раз мероприятие прошло под девизом «Сделаем мир 

2 июня 2014, 06:58
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