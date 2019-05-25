Сегодня, 25 мая, в самарском Струковском саду прошел традиционный Фестиваль Прессы. Организатор, самарское региональное отделение Союза журналистов Самарской области, отметил лучшие средства массой информации региона.
Двадцать шестой Фестиваль открыли губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, депутат Государственной Думы Александр Хинштейн, глава города Елена Лапушкина и председатель регионального Союза журналистов Ирина Цветкова.
Телерадиокомпания ТЕРРА отмечена на XXVI Фестивале самарской прессы благодарностью главы городского округа Самара Елены Лапушкиной. К документу прилагается картина с видом волжской набережной у Ладьи.
Телерадиокомпания ТЕРРА была признана победителем XXVI фестиваля самарской прессы
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Сегодня, 25 мая, в самарском Струковском парке проходит традиционный фестиваль "Прессы". Организатор мероприятия - Самарский Союз журналистов - наградит лучшие средства массой информации региона.
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Впервые в рамках «Пластилинового дождя» состоится карнавальное шествие. Его устроят на пешеходной части …
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Сейчас компания-подрядчик, которая проводила капитальный ремонт Струковского сада, устраняет дефекты по гарантии. Об этом стало известно во время выездного совещания главы Самары Елены Лапушкиной.
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28 мая 2018, 02:30
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ТЕРРА вновь стала победителем фестиваля "День прессы"
В самарском Струковском парке завершился фестиваль "День прессы". Организаторы из Самарского Союза журналистов наградили лучшие средства массой информации региона. Телерадиокомпания ТЕРРА получила диплом победителя. Награду главному редактору ТРК «ТЕРРА» Ольге Кардашевской вручил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
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27 мая 2018, 05:16
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В Самаре, 27 мая, горожане смогут увидеть отремонтированный Струковский сад. В этот день там состоится юбилейный 25-й фестиваль журналистики «Пресса-2018» 0+. Открытие состоится в 12:00 на главной сцене, где традиционно будет находиться площадка телерадиокомпании «ТЕРРА». Сохранив свой первоначальный облик, Струковский …
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16 мая 2018, 04:35
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19 февраля 2018, 05:13
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18 января 2018, 12:27
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10 января 2018, 12:21
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ТЕРРА стала победителем фестиваля "День прессы"
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Напомним, наша площадка …
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27 мая 2017, 03:18
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27 мая 2017, 02:01
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Новости самарских блогов: Дмитрий Азаров на фестивале прессы, полет на "небесной маршрутке"
Блогер Владимир Нехорошев поделился своими впечатлениями от посещения фестиваля прессы, прошедшего 31 мая в самарском Струковском парке: "Это мероприятие стало настоящим бенефисом мэра города Дмитрия Азарова. Такой популярности и любви могут позавидовать даже звезды шоу-бизнеса. В этот день в парке …
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4 июня 2014, 04:36
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Телерадиокомпания «ТЕРРА» получила диплом победителя фестиваля «Пресса-2014»
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2 июня 2014, 06:58
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