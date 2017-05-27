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Материалы по теме:

В Самаре разыграли мяч с автографами игроков «Крыльев Советов»

В Самаре разыграли мяч с автографами игроков «Крыльев Советов»

На самарском фестивале «День прессы» заветный мяч на площадке ТЕРРЫ выиграла будущая студентка Поволжского государственного техникума Полина Волкова. Она ответила на все каверзные вопросы ведущего, связанные с «Крыльями Советов». Девушка призналась, что самый дорогой для нее на этом 

27 мая 2017, 02:01
В Самара стартовал фестиваль

В Самара стартовал фестиваль "День прессы"

Сегодня он впервые проходит не в Струковском саду, а в парке Гагарина. Тема фестиваля - подготовка к чемпионату мира по футболу. Главная площадка праздника - территория ТЕРРЫ. В мероприятии принимают участие ведущие СМИ региона. Каждое приготовило свои сюрпризы для самарцев. 
27 мая 2017, 01:07
Самарского грабителя погубила финансовая грамотность

Самарского грабителя погубила финансовая грамотность

Ограбление на улице Стара-Загоры самарские служители закона раскрыли по банковской карте, которую злоумышленник выронил на месте преступления.
Неоднократно судимый, в том числе, за мошенничество, молодой человек 1985 года рождения, решил попробовать свои силы в грабеже. Поздно вечером на улице Стара-Загора 

26 мая 2017, 10:54
Пешком быстрее: Новые ограничения дорожного движения в Самаре

Пешком быстрее: Новые ограничения дорожного движения в Самаре

Как сообщает администрация г. о. Самары, в связи с проведением работ по ремонту тепловых сетей и восстановлению благоустройства на территории города временно ограничивается движение транспорта по следующим участкам:
- с 20:00 26 мая 2017 года до 05:00 29 мая 2017 года 

26 мая 2017, 07:15
В субботу, 27 мая, в Самаре отметят «День прессы»

В субботу, 27 мая, в Самаре отметят «День прессы»

Впервые фестиваль, посвященный празднику, пройдет не в Струковском саду, а в парке имени Гагарина, и будет посвящен подготовке к чемпионату мира по футболу. Телерадиокомпания «ТЕРРА» приготовила для гостей праздника массу сюрпризов - розыгрыш мячей с автографами игроков команды "Крылья Советов", 
26 мая 2017, 05:19
«ТЕРРА» в финале «ТЭФИ.Регион»

«ТЕРРА» в финале «ТЭФИ.Регион»

Телерадиокомпания «ТЕРРА» снова вышла в финал самого престижного телевизионного конкурса страны «ТЭФИ. Регион». В номинации «режиссер телевизионных программ и фильмов» жюри оценило работу Веры Баранниковой «Лицедеи» из цикла Территория Искусства. Это фильм о самарских режиссерах и актерах, посвященный искусству перевоплощения. 

2 ноября 2016, 09:13
«ВКонтакте» с нами 17 тысяч пользователей! Совокупная интернет-аудитория «ТЕРРЫ» – 34 тысячи!

«ВКонтакте» с нами 17 тысяч пользователей! Совокупная интернет-аудитория «ТЕРРЫ» – 34 тысячи!

На этой неделе количество подписчиков в группе «Территория «ТЕРРЫ». Новости Самары» в социальной сети «ВКонтакте» превысило 17 тысяч пользователей! Вместе с увеличением популярного российского паблика выросла и совокупная интернет-аудитория «ТЕРРЫ». На сегодняшний день она составляет более 34 тысяч 
23 августа 2016, 05:33
Сегодня в Струковском парке Самары проходит День прессы, дайджест событий

Сегодня в Струковском парке Самары проходит День прессы, дайджест событий

Сегодня, 28 мая, в Струковском парке Самары открылся традиционный День прессы. В мероприятии участвует более 20 ведущих СМИ региона, около 10 вузов, а также местные силовые ведомства – полиция и ФСИН.
 
Одной из самых посещаемых станет площадка телерадиокомпании "ТЕРРА". 
28 мая 2016, 11:45
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