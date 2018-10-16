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«Бункер S» Эфир передачи от 16.10.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 16.10.2018 
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Материалы по теме:

«РЕН ТВ» установил исторический рекорд

«РЕН ТВ» установил исторический рекорд

В 2018 году телеканал «РЕН ТВ», партнером которого в Самаре с 2006 года является ТРК «ТЕРРА», показал лучшую долю июня за 21 год вещания. По данным Mediascope, в июне 2018 года 
3 июля 2018, 12:58
«Русскому Радио в Самаре» 20 лет!

«Русскому Радио в Самаре» 20 лет!

1 июля радиостанция «Русское Радио в Самаре» отметит 20-тилетний юбилей. Именно в этот день в 1998 году в региональном эфире впервые прозвучали ее позывные. 
1 июля 2018, 08:00
Прайс-лист на размещение политической рекламы в эфире телеканала «ТЕРРА РЕН-ТВ»

Прайс-лист на размещение политической рекламы в эфире телеканала «ТЕРРА РЕН-ТВ»

АО «Телерадиокомпания «ТЕРРА» сообщает, что стоимость эфирного времени для размещения агитационных материалов при проведении дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Самарская область – Самарский одномандатный избирательный округ №158, досрочных выборов Губернатора 

28 июня 2018, 01:37
Бизнес-бранч по теме кибербезопасности пройдет в Самаре

Бизнес-бранч по теме кибербезопасности пройдет в Самаре

В Самаре в среду, 20 июня, состоится бизнес-бранч. Тема: «Кибербезопасность производственной сферы: законодательные инициативы и технологические решения». Инициатор встречи - ИД «Коммерсант Волга». Информационный партнер – телерадиокомпания «ТЕРРА». Из законодательных IT-новшеств 2018 года особо выделяется Федеральный закон «О безопасности критической 

18 июня 2018, 05:42
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