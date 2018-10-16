Хочешь выиграть квадротур? Сертификаты в магазин бытовой техники? Приглашения в авквапарк и батутный центр? Тогда участвуй в семейном празднике в честь 20-летия вещания телерадиокомпании "ТЕРРА" в Самаре!
Испытать себя на скорость можно на самокате, трехколеснике, велосипеде и роликах - выбирай свой транспорт и двигайся навстречу мечте! Соревнования проводятся для детей от 3 до 18 лет и взрослых старше 18 лет.
Программа соревнований:
от 3 до 6 лет - заезды на беговелах
от 6 до 10 лет - заезды на велосипедах
от 10 до 15 лет - заезды на самокатах
от 15 до 18 лет - заезды на велосипедах
от 18 и старше - заезды на велосипедах
Инвентарь для проведения заездов выдается на месте.
Главный приз (участники 18+) – квадротур на 4 человек по Самарской области!
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
ТРК «Гудок», 3 ноября с 12:00 до 18:00.
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