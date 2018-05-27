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Новости самарских блогов: Дмитрий Азаров на фестивале прессы, полет на "небесной маршрутке"
Блогер Владимир Нехорошев поделился своими впечатлениями от посещения фестиваля прессы, прошедшего 31 мая в самарском Струковском парке: "Это мероприятие стало настоящим бенефисом мэра города Дмитрия Азарова. Такой популярности и любви могут позавидовать даже звезды шоу-бизнеса. В этот день в парке …
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4 июня 2014, 04:36
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Телерадиокомпания «ТЕРРА» получила диплом победителя фестиваля «Пресса-2014»
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2 июня 2014, 06:58