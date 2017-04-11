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Анонс программы «Первые лица» 6 апреля
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6 апреля 2017, 02:03
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Новый фотоконкурс и призы от программы «Дачный мир» на канале «ТЕРРА»!
Победительницей конкурса программы «Дачный мир» на телеканале «ТЕРРА» стала Галина Вашурина. Напомним, участникам нужно было сфотографировать самый высокий сугроб или прислать креативное фото тающего снега.
Победительница рассказала, что сделала снимки, когда ездила на свою дачу обрезать деревья. Ведущая программы …
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5 апреля 2017, 04:21
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Анонс программы «Тотальный футбол» 4 апреля
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4 апреля 2017, 04:25
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Анонс программы «Здравый смысл» 3 апреля
Сегодня в программе «Здравый смысл» на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ»:
- Сносить или реконструировать? Исторический центр Самары ждут радикальные перемены.
- Специфика отъема земли у граждан. Из-за чего дачники судятся с региональным минтрансом?
- Шлагбаумные войны. Узаконенный беспредел во дворах - на …
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3 апреля 2017, 05:18
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В Самарской глазной клинике Ерошевского прошёл турнир по шахматам "Офтальмологический гамбит"
За звание сильнейшего шахматиста боролись 10 врачей медицинского учреждения.
Борьба была очень напряженной и эмоциональной, участники турнира удивляли друг друга неожиданными ходами, оригинальными идеями, передает портал НИАСАМ.
Победу в турнире с результатом 8 очков из 9 возможных …
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16 января 2016, 11:24
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Дебют, миттельшпиль и эндшпиль - в Москве состоялось открытие детского Шахматного турнира
В конгресс-центре технополиса «Москва» в рамках международного форума «Открытые инновации – 2014» стартовал Шахматный турнир, объединивший в поединке школьников, студентов и ректоров ведущих московских вузов. Планируется, что его почетными гостями станут председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, вице-премьер Аркадий Дворкович, первый вице-президент …
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14 октября 2014, 12:24