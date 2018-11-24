2
50
59
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20.11.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 23.11.2018  
Все видео

Материалы по теме:

Самарец создал

Самарец создал "Часы для президента"

Мастер из Самары Антон Яицкий победил в конкурсе часового дизайна "Часы для президента". На циферблат самарец нанес портреты 7 лидеров России, при которых страна процветала, прирастала территориями и населением, совершила стратегический прорыв. Изображения князя Владимира, Ивана Третьего, Ивана Четвертого 
20 ноября 2018, 08:33
9 ноября в Ставропольском районе должны объявить конкурс на пост главы

9 ноября в Ставропольском районе должны объявить конкурс на пост главы

В пятницу, 9 ноября, собрание представителей Ставропольского района примет решение о назначении конкурса на пост главы этого муниципального образования, информирует Самарская губдума. Принимать документы от кандидатов предполагается с 14 ноября по 13 декабря. Как уже сообщала ТЕРРА, в конце июля 
8 ноября 2018, 02:17
Самарцам предлагают призы за «наводки» на нелегальные табачные киоски

Самарцам предлагают призы за «наводки» на нелегальные табачные киоски

Жителей Самары попросили сообщать о незаконных табачных киосках. Мэрия города объявила акцию "Дело Табак". С 8 по 30 ноября самарцы могут позвонить по телефону горячей линии в департамент потребительского рынка и сообщить о месторасположении ларька. Первые позвонившие получат призы: спортинвентарь, 

7 ноября 2018, 01:23
24 октября – последний день регистрации участников на конкурс «Лидеры России»

24 октября – последний день регистрации участников на конкурс «Лидеры России»

Получить миллион рублей на образование и возможность в течение года бесплатно консультироваться по всем карьерным вопросам с топ-менеджерами крупнейших компаний и выдающимися государственными деятелями страны. Такой по-настоящему бесценный объем знаний и опыт получат победители второго всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России". 

24 октября 2018, 02:45
Самарцев просят предложить свои варианты названий для аэропортов

Самарцев просят предложить свои варианты названий для аэропортов

22 октября стартовал второй этап конкурса «Великие имена России». В его рамках аэропорты в 45 регионах страны должны получить вторые названия, им присвоят имена выдающихся исторических деятелей. На первом этапе участники формировали предварительные списки альтернативных названий воздушных гаваней. В самарском 
23 октября 2018, 10:45
Самарцев поощрят призами за участие в субботнике

Самарцев поощрят призами за участие в субботнике

В Самаре за участие в субботнике горожанам обещают давать поощрительные призы. Общегородской субботник, приуроченный к подготовке к ЧМ-2018, запланирован на 21 апреля. Кроме того, еще два субботника намечены на 14 и 28 апреля. Об этом сообщил замруководителя управления благоустройства из 
4 апреля 2018, 02:08
Хотите призы от «Русского Радио» в Самаре? Приходите в «Космопорт» 11 ноября!

Хотите призы от «Русского Радио» в Самаре? Приходите в «Космопорт» 11 ноября!

Хотите выиграть призы от радиостанции «Русское Радио» в Самаре? Тогда приходите 11 ноября в ТРК «Космопорт».

В 12:30 здесь стартует грандиозный праздник, который для своих читателей проводит журнал «Телесемь». Вас ждет:

- фееричное шоу проекта «Барабаны Аше»,
10 ноября 2017, 05:10
DFM в Самаре 13 лет: настраивайся на 102,9 FM и выигрывай призы!

DFM в Самаре 13 лет: настраивайся на 102,9 FM и выигрывай призы!

1 апреля – не просто день шуток и смеха. 1 апреля – день рождения DFM в Самаре! Ровно 13 лет назад на волне 102,9 FM начала свое вещание новая динамичная и стильная радиостанция! 
31 марта 2017, 03:05
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх