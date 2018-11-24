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Самарец создал "Часы для президента"
Мастер из Самары Антон Яицкий победил в конкурсе часового дизайна "Часы для президента". На циферблат самарец нанес портреты 7 лидеров России, при которых страна процветала, прирастала территориями и населением, совершила стратегический прорыв. Изображения князя Владимира, Ивана Третьего, Ивана Четвертого …
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20 ноября 2018, 08:33
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9 ноября в Ставропольском районе должны объявить конкурс на пост главы
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8 ноября 2018, 02:17
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Самарцам предлагают призы за «наводки» на нелегальные табачные киоски
Жителей Самары попросили сообщать о незаконных табачных киосках. Мэрия города объявила акцию "Дело Табак". С 8 по 30 ноября самарцы могут позвонить по телефону горячей линии в департамент потребительского рынка и сообщить о месторасположении ларька. Первые позвонившие получат призы: спортинвентарь, …
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7 ноября 2018, 01:23
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24 октября – последний день регистрации участников на конкурс «Лидеры России»
Получить миллион рублей на образование и возможность в течение года бесплатно консультироваться по всем карьерным вопросам с топ-менеджерами крупнейших компаний и выдающимися государственными деятелями страны. Такой по-настоящему бесценный объем знаний и опыт получат победители второго всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России". …
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24 октября 2018, 02:45
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Самарцев просят предложить свои варианты названий для аэропортов
22 октября стартовал второй этап конкурса «Великие имена России». В его рамках аэропорты в 45 регионах страны должны получить вторые названия, им присвоят имена выдающихся исторических деятелей. На первом этапе участники формировали предварительные списки альтернативных названий воздушных гаваней. В самарском …
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23 октября 2018, 10:45
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Самарцев поощрят призами за участие в субботнике
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4 апреля 2018, 02:08
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Хотите призы от «Русского Радио» в Самаре? Приходите в «Космопорт» 11 ноября!
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10 ноября 2017, 05:10
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DFM в Самаре 13 лет: настраивайся на 102,9 FM и выигрывай призы!
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31 марта 2017, 03:05