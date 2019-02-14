В нашей жизни нет ничего важнее, чем любовь.
Редакция телерадиокомпании «ТЕРРА» поздравляет всех с Днём святого Валентина!
Любите друг друга, и тогда мир вокруг нас станет лучше!
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14 января 2019, 06:05
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В Самаре в новогоднюю ночь перекроют дороги около площади Куйбышева
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24 декабря 2018, 04:43
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Очень страшная хрюша: самарцев поразил символ года в парке Дружбы
Самарский парк Дружбы в Советском районе украсили к Новому году. Атмосферные снимки опубликовало МАУ «Парки Самары», но они слегка шокировали пользователей соцсетей. Место отдыха украсили тремя скульптурами. Компанию дружелюбным Деду Морозу и Снегурочке составила ледяная фигура символа наступающего года - …
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21 декабря 2018, 10:05
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В Самаре стартовала акция «Елка желаний»
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8 декабря 2018, 08:15
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#ВалентинкиДляБывших. Поздравления от циников и любителей черного юмора
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14 февраля 2018, 04:56
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"ТЕРРА" поздравляет всех влюбленных с Днем святого Валентина!
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14 февраля 2016, 11:46
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В Самарской области сотрудники ГИБДД дарили «валентинки» водителям и пешеходам
В преддверии Дня всех влюбленных сотрудники ГИБДД Самарской области провели акцию «Любовь и жизнь бесценны. Дорогу выбираешь ты!». Как сообщает областное ГУ МВД, дорожные инспекторы дарили «валентинки» водителям и пешеходам в Тольятти, Новокуйбышевске, Исаклах, Ставропольском и Нефтегорском районах. Вместе с …
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15 февраля 2015, 11:59
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Самарские инспекторы ДПС поздравили водителей с Днем святого Валентина
Сегодня, 13 февраля, на перекрестке Победы и Ново-Вокзальной десяткам водителей достались подарки. В канун Дня всех влюбленных инспекторы ДПС и школьники поздравляли законопослушных автолюбителей и дарили подарки - ручки, блокноты и подушки с символикой ГИБДД, а также "валентинки", сделанные детьми. Ребята …
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13 февраля 2015, 07:42
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