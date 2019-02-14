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«Бункер S» Эфир передачи от 12.02.2019  
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Материалы по теме:

На полигоне «АВТОВАЗа» состоялись «Гонки чемпионов»

На полигоне «АВТОВАЗа» состоялись «Гонки чемпионов»

В 

14 января 2019, 06:05
В Самаре в новогоднюю ночь перекроют дороги около площади Куйбышева

В Самаре в новогоднюю ночь перекроют дороги около площади Куйбышева

С 13:00 31 декабря 2018 до 08:00 1 января следующего года в Самаре будет ограничено движение транспорта на улицах, прилегающих к площади Куйбышева. Там пройдет «Новогодняя ночь 2018-2019». Конечно, исключение сделают для машин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и автомобилей 
24 декабря 2018, 04:43
Очень страшная хрюша: самарцев поразил символ года в парке Дружбы

Очень страшная хрюша: самарцев поразил символ года в парке Дружбы

Самарский парк Дружбы в Советском районе украсили к Новому году. Атмосферные снимки опубликовало МАУ «Парки Самары», но они слегка шокировали пользователей соцсетей. Место отдыха украсили тремя скульптурами. Компанию дружелюбным Деду Морозу и Снегурочке составила ледяная фигура символа наступающего года - 
21 декабря 2018, 10:05
В Самаре стартовала акция «Елка желаний»

В Самаре стартовала акция «Елка желаний»

Благотворительная акция «Елка желаний» проводится вот уже 11 лет подряд. Каждый год десятки детей из малообеспеченных семей, сироты и прочие нуждающиеся получают подарки от депутатов самарской городской Думы. Правда, сами они об этом не догадываются. 
 
Для Самары эта новогодняя благотворительная 
8 декабря 2018, 08:15
#ВалентинкиДляБывших. Поздравления от циников и любителей черного юмора

#ВалентинкиДляБывших. Поздравления от циников и любителей черного юмора

14 февраля во всех социальных сетях стоит особенная атмосфера добра и любви. Нашли выход и те пользователи, которые хотели опубликовать свои любовные послания бывшим партнерам.
14 февраля 2018, 04:56

"ТЕРРА" поздравляет всех влюбленных с Днем святого Валентина!

Дата 14 февраля — очень древний праздник, упоминания о котором встречаются еще в истории Древнего Рима. В этот день язычники почитали покровительницу брака — богиню Юнону. В праздник девушки писали свои имена на пергаменте и смешивали листки бумаги в общей 
14 февраля 2016, 11:46
В Самарской области сотрудники ГИБДД дарили «валентинки» водителям и пешеходам

В Самарской области сотрудники ГИБДД дарили «валентинки» водителям и пешеходам

В преддверии Дня всех влюбленных сотрудники ГИБДД Самарской области провели акцию «Любовь и жизнь бесценны. Дорогу выбираешь ты!». Как сообщает областное ГУ МВД, дорожные инспекторы дарили «валентинки» водителям и пешеходам в Тольятти, Новокуйбышевске, Исаклах, Ставропольском и Нефтегорском районах. Вместе с 
15 февраля 2015, 11:59
Самарские инспекторы ДПС поздравили водителей с Днем святого Валентина

Самарские инспекторы ДПС поздравили водителей с Днем святого Валентина

Сегодня, 13 февраля, на перекрестке Победы и Ново-Вокзальной десяткам водителей достались подарки. В канун Дня всех влюбленных инспекторы ДПС и школьники поздравляли законопослушных автолюбителей и дарили подарки - ручки, блокноты и подушки с символикой ГИБДД, а также "валентинки", сделанные детьми. Ребята 

13 февраля 2015, 07:42
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