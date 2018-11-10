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«ТЕРРА» приветствует жителей и гостей города и с высоты птичьего полёта

«ТЕРРА» приветствует жителей и гостей города и с высоты птичьего полёта

«ТЕРРА» теперь приветствует жителей и гостей города и с высоты птичьего полёта. На одном из символов столицы нашего региона - 190-метровой телебашне ОРТПЦ появился динамический логотип телерадиокомпании, которая 10 ноября отметит 20 лет с момента начала вещания в Самаре.
9 ноября 2018, 01:41
«ТЕРРА» отметила 20-летие семейным праздником

«ТЕРРА» отметила 20-летие семейным праздником

Звук приближающегося паровоза - визитная карточка торгово-развлекательного комплекса. «Гудок» в эту субботу потонул в громких криках, радостном смехе и ликовании групп поддержки. На большом семейном празднике, посвященном 20-летию телерадиокомпании «ТЕРРА», дети и взрослые, поделённые на разные возрастные группы, принимали участие 
6 ноября 2018, 09:50
Телерадиокомпания «ТЕРРА» поздравляет главу Самары Елену Лапушкину с юбилеем

Телерадиокомпания «ТЕРРА» поздравляет главу Самары Елену Лапушкину с юбилеем

17 июля отмечает 50-летний юбилей глава Самары Елена Лапушкина. Всю свою жизнь она проработала в родном городе.

С апреля 1991 по сентябрь 1992 Елена Лапушкина трудилась на Куйбышевском машиностроительном производственном объединении «Металлист» инженером-технологом гальванического цеха. В октябре 1992 года ее пригласили 

17 июля 2018, 11:33
Жительница Тюмени в 100 лет стала майором полиции

Жительница Тюмени в 100 лет стала майором полиции

В Тюмени чествовали с сотым днем рождения ветерана войны и местной полиции Елену Ковязину. В связи с этим начальник УМВД России по Тюменской области генерал-майор Юрий Алтынов присвоил женщиен звание майора полиции. В торжественной обстановке он вручил ей награднфе погоны, 

22 мая 2018, 10:24
В Самаре с 20 по 22 февраля состоится традиционный футбольный турнир на призы

В Самаре с 20 по 22 февраля состоится традиционный футбольный турнир на призы "ТЕРРЫ" среди юношей 12-13 лет

Молодые игроки получают бесценный опыт, тренеруя свои спортивные навыки. А на лучших из них по итогам игр могут обратить внимание ведущие футбольные клубы. Сегодня на стадионе "Чайка" прошла первая игра турнира. Событие приурочено ко Дню защитника Отечества.

Гали Гумеров, председатель оргкомитета 

20 февраля 2018, 05:57
ТЕРРА стала победителем фестиваля

ТЕРРА стала победителем фестиваля "День прессы"

В самарском парке имени Гагарина завершился фестиваль "День прессы". Организаторы наградили лучшие средства массой информации. Телерадиокомпания ТЕРРА получила сразу две награды – диплом победителя фестиваля и благодарность главы Самары Олега Фурсова и председателя Думы г.о.Самара Галины Андрияновой.
Напомним, наша площадка 
27 мая 2017, 03:18
В Самаре разыграли мяч с автографами игроков «Крыльев Советов»

В Самаре разыграли мяч с автографами игроков «Крыльев Советов»

На самарском фестивале «День прессы» заветный мяч на площадке ТЕРРЫ выиграла будущая студентка Поволжского государственного техникума Полина Волкова. Она ответила на все каверзные вопросы ведущего, связанные с «Крыльями Советов». Девушка призналась, что самый дорогой для нее на этом 

27 мая 2017, 02:01
В Самара стартовал фестиваль

В Самара стартовал фестиваль "День прессы"

Сегодня он впервые проходит не в Струковском саду, а в парке Гагарина. Тема фестиваля - подготовка к чемпионату мира по футболу. Главная площадка праздника - территория ТЕРРЫ. В мероприятии принимают участие ведущие СМИ региона. Каждое приготовило свои сюрпризы для самарцев. 
27 мая 2017, 01:07
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