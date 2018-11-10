За 20 лет «ТЕРРА» превратилась в крупнейший региональный медиахолдинг электронных СМИ, транслирующий федеральные телеканалы: «РЕН ТВ», «МАТЧ ТВ», «ТЕРРА 360. Самара», радиостанции «Русское Радио» и DFM. «ТЕРРА» имеет две дочерние компании: «ТВ Центр» в Тольятти и самарский радиовещательный центр SBC.
В копилке "ТЕРРЫ" десятки всероссийских и региональных профессиональных наград. Мы единственная телекомпания в Самарской области, которая имеет три статуэтки Орфея за победы в самом престижном телевизионном конкурсе «ТЭФИ-Регион». В 2005, 2008, 2009 годах.
Пять сотрудников "ТЕРРЫ" стали победителями престижного журналистского конкурса «Золотое перо губернии»: Ирина Шипилло, Ян Налимов и Наталья Камбарова за сайт trkterra.ru.
Медиахолдинг активно развивается, в том числе и в интернет-пространстве. В 2006 году появляется информационно-развлекательный портал trkterra.ru. Сегодня это полноценное средство массовой информации, не уступающее по аудитории классическим СМИ. Ежедневно его посещают около 20 тысяч пользователей. С 2016 года работает мобильная версия сайта.
«ТЕРРА» представлена во всех социальных сетях ("Фейсбук", "ВКонтакте", "Твиттер", "Инстаграм") и на YouTube.com. Суммарная интернет-аудитория на октябрь 2018 года составляет 50 000 уникальных пользователей ежедневно.
Совокупная аудитория всех носителей "ТЕРРЫ" (в том числе ТВ, радио, интернет) - 400 тысяч человек в сутки.
Совместно с региональным интернет-сообществом «ТЕРРА» с 2012 года организует и проводит уникальный конкурс по определению «Лучшего блогера года».
Мы производим свыше 20 теле- и радиопрограмм. Мы первыми рассказываем о бизнес-скандалах, значимых событиях в общественной жизни и их интерпретации в интернете.
|
«ТЕРРА» приветствует жителей и гостей города и с высоты птичьего полёта
|
9 ноября 2018, 01:41
|
«ТЕРРА» отметила 20-летие семейным праздником
Звук приближающегося паровоза - визитная карточка торгово-развлекательного комплекса. «Гудок» в эту субботу потонул в громких криках, радостном смехе и ликовании групп поддержки. На большом семейном празднике, посвященном 20-летию телерадиокомпании «ТЕРРА», дети и взрослые, поделённые на разные возрастные группы, принимали участие …
|
6 ноября 2018, 09:50
|
Телерадиокомпания «ТЕРРА» поздравляет главу Самары Елену Лапушкину с юбилеем
17 июля отмечает 50-летний юбилей глава Самары Елена Лапушкина. Всю свою жизнь она проработала в родном городе.
С апреля 1991 по сентябрь 1992 Елена Лапушкина трудилась на Куйбышевском машиностроительном производственном объединении «Металлист» инженером-технологом гальванического цеха. В октябре 1992 года ее пригласили …
|
17 июля 2018, 11:33
|
Жительница Тюмени в 100 лет стала майором полиции
|
22 мая 2018, 10:24
|
В Самаре с 20 по 22 февраля состоится традиционный футбольный турнир на призы "ТЕРРЫ" среди юношей 12-13 лет
|
20 февраля 2018, 05:57
|
ТЕРРА стала победителем фестиваля "День прессы"
В самарском парке имени Гагарина завершился фестиваль "День прессы". Организаторы наградили лучшие средства массой информации. Телерадиокомпания ТЕРРА получила сразу две награды – диплом победителя фестиваля и благодарность главы Самары Олега Фурсова и председателя Думы г.о.Самара Галины Андрияновой.
Напомним, наша площадка …
|
27 мая 2017, 03:18
|
В Самаре разыграли мяч с автографами игроков «Крыльев Советов»
|
27 мая 2017, 02:01
|
В Самара стартовал фестиваль "День прессы"
|
27 мая 2017, 01:07