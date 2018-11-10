«ТЕРРА» приветствует жителей и гостей города и с высоты птичьего полёта «ТЕРРА» теперь приветствует жителей и гостей города и с высоты птичьего полёта. На одном из символов столицы нашего региона - 190-метровой телебашне ОРТПЦ появился динамический логотип телерадиокомпании, которая 10 ноября отметит 20 лет с момента начала вещания в Самаре.

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