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Тест: хорошо ли вы знаете советский фильм «Место встречи изменить нельзя»?
40 лет назад на телеэкраны вышел фильм Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя». История о том, как в тяжелейшее послевоенное время советские милиционеры берут верх над распоясавшимися преступниками, полюбилась десяткам миллионов наших соотечественников. Образы Глеба Жеглова и Володи Шарапова прочно …
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14 июня 2019, 10:32
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Тест на знание личностей из советской истории: кому принадлежит эта цитата?
Советская история запомнилась большим количеством интересных личностей. Люди стали известны не только своими поступками и открытиями, но и цитатами. Многие из них настолько прижились, что стали народными поговорками. Всем, кто интересуется историей, мы предлагаем проверить свою память. Приглашаем пройти наш …
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13 июня 2019, 10:17
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Тест: хорошо ли вы знаете фильм «Белое солнце пустыни»?
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11 июня 2019, 12:45
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Тест: хорошо ли вы помните историю СССР?
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7 июня 2019, 01:05
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Тест на знание личностей из советской истории: угадайте легендарного конструктора по портрету
Руководство Советского Союза уделяло много внимания укреплению обороноспособности страны. Именно поэтому в СССР создавались все условия для того, чтобы талантливые конструкторы смогли проявить себя в деле. Благодаря их работе отечественное оружие и техника заслужили мировую известность, зарекомендовав себя во множестве …
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3 июня 2019, 02:35
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Самарец, у которого нашли пистолеты-пулеметы и 5000 патронов, получил условный срок
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21 мая 2019, 11:48
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У жителя Самарской области нашли автомат Калашникова и 1,5 кг взрывчатого вещества
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27 марта 2019, 03:19
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У жителя Самары нашли автомат Калашникова, пистолеты и 300 патронов
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19 марта 2019, 01:08
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