Тест: хорошо ли вы помните фильм «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»? Идея о том, чтобы снять фильм «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», пришла в голову Леонида Гайдая сразу после оглушительного успеха картины «Операция «Ы»». Несмотря на то, что продолжение было просто обречено на популярность, не обошлось без трудностей. Сценарий много …