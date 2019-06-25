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Тест: хорошо ли вы помните историю Великой Отечественной войны?
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24 июня 2019, 12:29
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Монеточка снимется в фильме про Грушу
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20 июня 2019, 04:19
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Тест: хорошо ли вы знаете советский фильм «Джентльмены удачи»?
Какой наш соотечественник не любит фильм «Джентльмены удачи»? Полудетективная история о том, как заведующий детсадом вместе с преступниками-рецидивистами ищут исторический артефакт, не оставила равнодушными десятки миллионов зрителей. Хотя фильм мог и вовсе не увидеть свет. Далеко не всем руководителям советской …
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20 июня 2019, 09:53
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Тест: хорошо ли вы знаете фильм «Человек с бульвара Капуцинов»?
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19 июня 2019, 01:09
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Тест: что вы знаете об автомате Калашникова?
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18 июня 2019, 12:45
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Премьера шпионского боевика «СМЕРШ» на ТЕРРА - РЕН ТВ
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26 апреля 2019, 03:52
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Тест: угадайте фильм с Георгием Вициным по одному кадру
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18 апреля 2019, 01:41
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