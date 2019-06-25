История одного из величайших противостояний в ратной истории страны – соперничества военных разведок СССР и Германии в годы Великой Отечественной войны – в новой остросюжетной саге Олега Фомина «СМЕРШ» на ТЕРРА РЕН ТВ.

«СМЕРШ» – это три новеллы по 4 серии …