Тест: хорошо ли вы знаете фильм «Бриллиантовая рука»? Сложно поверить, но в этом году исполнилось уже полвека с того момента, как на большие экраны вышла бессмертная комедия Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Фильм о экономисте, помогающем милиции бороться с контрабандистами, стал третьим по популярности за всю историю советского кинопроката. …