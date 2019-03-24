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Тест: угадайте, какой актер озвучил этого персонажа советского мультфильма?
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22 марта 2019, 10:23
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Тест: сможете ли вы угадать фильм с Олегом Табаковым по одному кадру?
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12 марта 2019, 10:06
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Тест: сможете ли вы угадать советский фильм для детей по одному кадру?
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11 марта 2019, 09:20
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Тест к 8 марта: что вы знаете о Международном женском дне?
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8 марта 2019, 08:37
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Тест: хорошо ли вы знаете цитаты из фильма «Собачье сердце»?
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28 февраля 2019, 01:59
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Тест: насколько хорошо вы помните фильм «Берегись автомобиля»?
Наш сегодняшний тест посвящен легендарному фильму «Берегись автомобиля». Его снял наш земляк Эльдар Рязанов. Работа над картиной проходила сложно. Иннокентий Смоктуновский поначалу наотрез отказывался от участия в съемках. Согласился он только после долгих уговоров со стороны режиссера. Для этого Эльдар …
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26 февраля 2019, 01:32
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Тест: угадайте, из какого советского военного фильма эта цитата?
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20 февраля 2019, 11:07
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