Тест: сможете ли вы угадать советский фильм для детей по одному кадру? Советский кинематограф всегда отличался тем, что фильмы снимались для зрителей всех возрастов. Были сказки для самых маленьких, были картины, которые мог понять только зритель в уже зрелом возрасте. Но также большой пласт советского кино составляли и ленты для юношества, в …