4
23
19
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

Весело и со смыслом: программа #БункерS на телеканале ТЕРРА! Илья Табуев, Денис Коршиков и Александр Гутин мечтают о пивном фестивале, вспоминают Леню Голубкова, обсуждая новую финансовую пирамиду в Тольятти, и сочувствуют самарцу, который спрятался в сумасшедшем доме после уничтожения зеленых 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 17.06.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram Одноклассники

Материалы по теме:

Тест: что вы знаете об автомате Калашникова?

Тест: что вы знаете об автомате Калашникова?

Ровно 70 лет назад, 18 июня 1949 года, на вооружение советской армии и флота был принят автомат Калашникова. Эта дата считается официальным днем рождения оружия, которому было суждено стать лучшим в XX веке. Специально к этому дню мы подготовили тест, 
18 июня 2019, 12:45
Тест: хорошо ли вы знаете советский фильм «Место встречи изменить нельзя»?

Тест: хорошо ли вы знаете советский фильм «Место встречи изменить нельзя»?

40 лет назад на телеэкраны вышел фильм Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя». История о том, как в тяжелейшее послевоенное время советские милиционеры берут верх над распоясавшимися преступниками, полюбилась десяткам миллионов наших соотечественников. Образы Глеба Жеглова и Володи Шарапова прочно 
14 июня 2019, 10:32
Тест на знание личностей из советской истории: кому принадлежит эта цитата?

Тест на знание личностей из советской истории: кому принадлежит эта цитата?

Советская история запомнилась большим количеством интересных личностей. Люди стали известны не только своими поступками и открытиями, но и цитатами. Многие из них настолько прижились, что стали народными поговорками. Всем, кто интересуется историей, мы предлагаем проверить свою память. Приглашаем пройти наш 
13 июня 2019, 10:17
Тест: хорошо ли вы знаете фильм «Белое солнце пустыни»?

Тест: хорошо ли вы знаете фильм «Белое солнце пустыни»?

Если выйти на улицу и спросить у прохожих, какой фильм у вас первым ассоциируется с Гражданской войной, многие ответят, что это «Белое солнце пустыни». Кинокартина 1969 года давно стала культовой. Диалоги героев разобрали на цитаты, а товарищ Сухов, Петруха и 
11 июня 2019, 12:45
Премьера шпионского боевика «СМЕРШ» на ТЕРРА - РЕН ТВ

Премьера шпионского боевика «СМЕРШ» на ТЕРРА - РЕН ТВ

История одного из величайших противостояний в ратной истории страны – соперничества военных разведок СССР и Германии в годы Великой Отечественной войны – в новой остросюжетной саге Олега Фомина «СМЕРШ» на ТЕРРА РЕН ТВ.

«СМЕРШ» – это три новеллы по 4 серии 

26 апреля 2019, 03:52
Тест: угадайте фильм с Георгием Вициным по одному кадру

Тест: угадайте фильм с Георгием Вициным по одному кадру

102-летию со дня рождения актера посвящается.
18 апреля 2019, 01:41
Тест: хорошо ли вы знаете фильм «Неуловимые мстители»?

Тест: хорошо ли вы знаете фильм «Неуловимые мстители»?

Приключенческий фильм «Неуловимые мстители» стал одной из самых известных кинокартин, посвященных событиям Гражданской войны. История о том, как четверо подростков мужественно дали бой бандитам, грабящим и убивающим простых людей, полюбилась зрителям за простоту сюжета, зрелищные трюки и проработанные диалоги. Последние, 
15 апреля 2019, 01:48
Тест: хорошо ли вы помните сериал «Игра престолов»?

Тест: хорошо ли вы помните сериал «Игра престолов»?

14 апреля на телеэкраны выйдет первая из последних шести эпизодов сериала «Игра престолов». Они поставят точку в киноповествовании, за которым зрители следят с 2011 года. За это время в сериале сменилось огромное количество героев, с каждым из них связана собственная 
14 апреля 2019, 08:42
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2019. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Наименование СМИ : Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 75404 от 01 апреля 2019 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Статус свидетельства : действующее. Форма распространения : сетевое издание. Территория распространения : Российская Федерация, зарубежные страны. Языки : русский.
Учредитель: Акционерное общество «Телерадиокомпания «ТЕРРА». Главный редактор: Курдов Евгений Александрович. Адрес: 443090, Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, 5 этаж. seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04.

Мы Вам перезвоним!

Наверх