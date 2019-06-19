|
Тест: что вы знаете об автомате Калашникова?
|
18 июня 2019, 12:45
|
Тест: хорошо ли вы знаете советский фильм «Место встречи изменить нельзя»?
40 лет назад на телеэкраны вышел фильм Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя». История о том, как в тяжелейшее послевоенное время советские милиционеры берут верх над распоясавшимися преступниками, полюбилась десяткам миллионов наших соотечественников. Образы Глеба Жеглова и Володи Шарапова прочно …
|
14 июня 2019, 10:32
|
Тест на знание личностей из советской истории: кому принадлежит эта цитата?
Советская история запомнилась большим количеством интересных личностей. Люди стали известны не только своими поступками и открытиями, но и цитатами. Многие из них настолько прижились, что стали народными поговорками. Всем, кто интересуется историей, мы предлагаем проверить свою память. Приглашаем пройти наш …
|
13 июня 2019, 10:17
|
Тест: хорошо ли вы знаете фильм «Белое солнце пустыни»?
|
11 июня 2019, 12:45
|
Премьера шпионского боевика «СМЕРШ» на ТЕРРА - РЕН ТВ
|
26 апреля 2019, 03:52
|
Тест: угадайте фильм с Георгием Вициным по одному кадру
|
18 апреля 2019, 01:41
|
Тест: хорошо ли вы знаете фильм «Неуловимые мстители»?
Приключенческий фильм «Неуловимые мстители» стал одной из самых известных кинокартин, посвященных событиям Гражданской войны. История о том, как четверо подростков мужественно дали бой бандитам, грабящим и убивающим простых людей, полюбилась зрителям за простоту сюжета, зрелищные трюки и проработанные диалоги. Последние, …
|
15 апреля 2019, 01:48
|
Тест: хорошо ли вы помните сериал «Игра престолов»?
|
14 апреля 2019, 08:42
Мы Вам перезвоним!