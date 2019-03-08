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Сызранки получили в подарок посещение салона красоты от депутата Госдумы
7 марта в Самарской области стартовала традиционная весенняя праздничная акция «Будьте красивы!», инициированная одним из депутатов Государственной Думы России от 63-го региона. Уже третий год подряд волонтеры от имени федерального парламентария накануне Международного женского дня прямо на улице городов и …
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8 марта 2019, 09:33
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Тест: сможете ли вы узнать российского царя или царицу по портрету?
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6 марта 2019, 01:12
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Тест: угадайте фильм с Евгением Евстигнеевым по одному кадру
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4 марта 2019, 01:12
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От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели
Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором …
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2 марта 2019, 10:09
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Тест: из какой советской сказки эта цитата?
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2 марта 2019, 08:32
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Тест: хорошо ли вы знаете цитаты из фильма «Собачье сердце»?
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28 февраля 2019, 01:59
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Роструд напомнил о длинных выходных в марте
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26 февраля 2019, 02:12
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8 марта 2018, 08:00
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