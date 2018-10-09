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Тест: насколько хорошо вы помните цитаты из фильма «Особенности национальной охоты»?
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3 октября 2018, 04:53
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Тест: угадайте, из какой советской сказки эта цитата?
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26 сентября 2018, 04:48
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Тест: хорошо ли вы знаете песни из советских и российских фильмов?
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18 сентября 2018, 04:29
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Тест: кому из героев советских фильмов принадлежит эта фраза?
Герои советских фильмов запоминались зрителям своими яркими фразами. Многие их изречения быстро становились народным достоянием и постоянно использовались в повседневном общении. Жизненные цитаты, что тут скажешь. Мы подготовили небольшой тест, в котором предлагаем немного напрячь память и вспомнить, каким именно …
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11 сентября 2018, 04:38
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«Короче» не бывает: фестиваль короткометражек в Калининграде назвал победителей
Гран-при фестиваля короткометражного кино «Короче», который состоялся в Калининграде, завоевала лента Руслана Братова «Лалай-Балалай». До этого фильм одержал победу на сочинском «Кинотавре».
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21 августа 2017, 02:03
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Боевик «Великая стена» лидирует в прокате России и СНГ по итогам выходных
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20 февраля 2017, 10:40
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Компания HBO снимет фильм о создании культовой кинотрилогии «Крестный отец»
На телекомпании HBO задумали снять фильм о фильме. Новая лента будет посвящена созданию легендарной трилогии "Крестного отца".
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3 февраля 2017, 03:53
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Росмолодежь составила список из 200 фильмов для молодых людей
Общественный совет Росмолодежи при участии известного режиссера Егора Кончаловского составил перечень фильмов, ставших классикой мирового кинематографа. Это было сделано для того, чтобы сосредоточить внимание молодых россиян на лентах, оказавших влияние на формирование киноиндустрии.
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16 августа 2016, 02:49