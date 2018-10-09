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Материалы по теме:

Тест: насколько хорошо вы помните цитаты из фильма «Особенности национальной охоты»?

Тест: насколько хорошо вы помните цитаты из фильма «Особенности национальной охоты»?

3 октября празднует свой День рождения создатель кинокартины Александр Рогожкин
3 октября 2018, 04:53
Тест: угадайте, из какой советской сказки эта цитата?

Тест: угадайте, из какой советской сказки эта цитата?

На советских фильмах-сказках выросло не одно поколение наших соотечественников. Несмотря на то, что сняли их 40-50, а то и больше лет назад, они до сих пор не утратили своей актуальности. Их с удовольствием пересматривают даже взрослые.

Можно бесконечно перечислять 
26 сентября 2018, 04:48
Тест: хорошо ли вы знаете песни из советских и российских фильмов?

Тест: хорошо ли вы знаете песни из советских и российских фильмов?

Песни из  отечественных фильмов, как и многие цитаты их героев, давно ушли в народ. Простые, жизненные, они не теряют своей актуальности даже сейчас. Периодически их перекладывают на современные ритмы и «крутят» на самых модных радиостанциях. Мы решили устроить для вас 
18 сентября 2018, 04:29
Тест: кому из героев советских фильмов принадлежит эта фраза?

Тест: кому из героев советских фильмов принадлежит эта фраза?

Герои советских фильмов запоминались зрителям своими яркими фразами. Многие их изречения быстро становились народным достоянием и постоянно использовались в повседневном общении. Жизненные цитаты, что тут скажешь. Мы подготовили небольшой тест, в котором предлагаем немного напрячь память и вспомнить, каким именно 
11 сентября 2018, 04:38
«Короче» не бывает: фестиваль короткометражек в Калининграде назвал победителей

«Короче» не бывает: фестиваль короткометражек в Калининграде назвал победителей

Гран-при фестиваля короткометражного кино «Короче», который состоялся в Калининграде, завоевала лента Руслана Братова «Лалай-Балалай». До этого фильм одержал победу на сочинском «Кинотавре».
В номинации «Лучший режиссер» лидером оказался Алексей Шабаров и его фильм «Как я сбросил кожу». Лучший сценарий оказался 

21 августа 2017, 02:03
Боевик «Великая стена» лидирует в прокате России и СНГ по итогам выходных

Боевик «Великая стена» лидирует в прокате России и СНГ по итогам выходных

Фантастический боевик Чжана Имоу "Великая стена", созданный при участии КНР и Соединенных Штатов, лидирует в прокате РФ и СНГ по результатам выходных с 231,8 млн. рублей. Об этом рассказывают российские информагентства.
Далее по сборам расположился фильм Джеймса Фоули "На пятьдесят 

20 февраля 2017, 10:40
Компания HBO снимет фильм о создании культовой кинотрилогии «Крестный отец»

Компания HBO снимет фильм о создании культовой кинотрилогии «Крестный отец»

На телекомпании HBO задумали снять фильм о фильме. Новая лента будет посвящена созданию легендарной трилогии "Крестного отца".
Картина не будет документальной. Согласно планам, она продемонстрирует в своеобразном режиме игры историю работы над известной трилогией, которую снял Фрэнсис Форд Коппола. Сценарий 

3 февраля 2017, 03:53
Росмолодежь составила список из 200 фильмов для молодых людей

Росмолодежь составила список из 200 фильмов для молодых людей

Общественный совет Росмолодежи при участии известного режиссера Егора Кончаловского составил перечень фильмов, ставших классикой мирового кинематографа. Это было сделано для того, чтобы сосредоточить внимание молодых россиян на лентах, оказавших влияние на формирование киноиндустрии.
Этот проект воплотили заслуженные и именитые работники 

16 августа 2016, 02:49
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