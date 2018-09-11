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Тест: угадайте актеров, озвучивших любимых героев в советских мультфильмах
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4 сентября 2018, 12:12
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В блогах: съёмки батальных сцен завершены
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1 сентября 2018, 12:14
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Тест: Угадайте, из какого советского фильма эта фраза?
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29 августа 2018, 10:51
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В блогах: "пройти мимо этого дома невозможно" - о музее Эльдара Рязанова в Самаре
Блогер Алексей Жирухин побывал в музее Эльдара Рязанова, недавно открытом в Самаре на улице Фрунзе.
"Это первый в стране музей выдающегося режиссера, народного артиста СССР и почетного гражданина Самары, - пишет автор. - Место выбрано неслучайно: на первом …
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11 июля 2018, 10:25
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В Великобритании выбрали лучший супергеройский фильм
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4 июня 2018, 10:53
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В РФ могут ужесточить наказание за отказ от теста на алкоголь
Кабмин готовит законопроект, чтобы ужесточить ответственность за отказ от освидетельствования на алкоголь. Об этом информирует "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в Министерстве здравоохранения РФ.
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5 апреля 2017, 09:23
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"Яндекс" тестирует в Самаре новую технологию предсказания погоды
Компания "Яндекс" начала тестировать в Самаре новую технологию предсказания погоды под названием "Метеум". Она основана на машинном обучении и позволяет строить прогноз для любого района города с точностью до улицы или дома. Для расчёта будут использоваться данные метеостанций и других источников, …
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27 ноября 2015, 12:09