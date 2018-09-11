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«Бункер S» Эфир передачи от 11.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 11.09.2018  
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Материалы по теме:

Тест: угадайте актеров, озвучивших любимых героев в советских мультфильмах

Тест: угадайте актеров, озвучивших любимых героев в советских мультфильмах

Пожалуй, нет такого человека, который не любил бы советские мультфильмы. На них выросло уже не одно поколение, во многом благодаря потрясающей работе актеров, озвучивавших героев. За них всегда хочется радоваться и переживать. Мы решили подготовить небольшой тест, чтобы вы смогли 
4 сентября 2018, 12:12
В блогах: съёмки батальных сцен завершены

В блогах: съёмки батальных сцен завершены

Блогер Олег Ракшин сообщил, что на одном из военных полигонов завершились съемки батальных сцен к фильму "Время собирать цветы". "Он посвящён солдатам и офицерам 2-го особого пехотного полка, сформированного в Самаре и воевавшего во Франции в составе русского экспедиционного корпуса. 
1 сентября 2018, 12:14
Тест: Угадайте, из какого советского фильма эта фраза?

Тест: Угадайте, из какого советского фильма эта фраза?

Огромное множество советских фильмов можно пересматривать раз за разом. За что же мы их любим? Во многом, за шедевральные диалоги между героями. Фразы из них десятками и сотнями ушли в народ, превратившись в поговорки. А какие цитаты помните вы? Предлагаем 
29 августа 2018, 10:51
В блогах:

В блогах: "пройти мимо этого дома невозможно" - о музее Эльдара Рязанова в Самаре

Блогер Алексей Жирухин побывал в музее Эльдара Рязанова, недавно открытом в Самаре на улице Фрунзе.

"Это первый в стране музей выдающегося режиссера, народного артиста СССР и почетного гражданина Самары, - пишет автор. - Место выбрано неслучайно: на первом 
11 июля 2018, 10:25
В Великобритании выбрали лучший супергеройский фильм

В Великобритании выбрали лучший супергеройский фильм

В Англии выбрали лучший супергеройский фильм всех времен. Почетное звание досталось картине «Супермен» с Кристофером Ривом 1978 года. Фильм режиссера Ричарда Доннера рассказывает историю жизни супергероя и его противоборства с гением преступного мира Лексом Лютером. В свое время фильм был 
4 июня 2018, 10:53
В РФ могут ужесточить наказание за отказ от теста на алкоголь

В РФ могут ужесточить наказание за отказ от теста на алкоголь

Кабмин готовит законопроект, чтобы ужесточить ответственность за отказ от освидетельствования на алкоголь. Об этом информирует "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в Министерстве здравоохранения РФ.
По сведениям издания, сейчас готовятся поправки к приказу, который регламентирует процесс освидетельствования при подозрении на употребление 

5 апреля 2017, 09:23

"Яндекс" тестирует в Самаре новую технологию предсказания погоды

Компания "Яндекс" начала тестировать в Самаре новую технологию предсказания погоды под названием "Метеум". Она основана на машинном обучении и позволяет строить прогноз для любого района города с точностью до улицы или дома. Для расчёта будут использоваться данные метеостанций и других источников, 
27 ноября 2015, 12:09
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