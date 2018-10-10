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Тест: угадайте, какой фразы не было в этом советском фильме?
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9 октября 2018, 10:41
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Тест: насколько хорошо вы помните цитаты из фильма «Особенности национальной охоты»?
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3 октября 2018, 04:53
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Тест: угадайте, из какой советской сказки эта цитата?
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26 сентября 2018, 04:48
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Тест: хорошо ли вы знаете песни из советских и российских фильмов?
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18 сентября 2018, 04:29
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Появилось видео новой компьютерной игры от разработчиков из Самары
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18 мая 2018, 09:36
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Ученые рассказали, как улучшить математические способности детей
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20 июня 2016, 01:02
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Учёные: Компьютерные игры увеличивают риск развития ожирения и диабета
Американские ученые провели исследование среди подростков от 10 до 17 лет, чтобы выяснить, влияет ли зависимость от компьютерных игр на физическое здоровье детей.
Специалисты из Соединенных Штатов в результате серии экспериментов были вынуждены констатировать, что зависимость от компьютерных игр оказывает негативное …
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10 мая 2016, 05:08
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Ученые доказали влияние алкоголя на мозг подростков с помощью игры
Ученые из Канады изучили влияние алкоголя на работу мозга несовершеннолетних. Был проведен эксперимент. Подросткам, согласившимся участвовать в исследовании, предложили сыграть в компьютерную игру с элементами симулятора выживания. Потом ребят опросили – где и какие предметы они отыскали, выполняя игровые миссии. …
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27 января 2016, 02:33