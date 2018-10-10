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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 09.10.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 09.10.2018 
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Материалы по теме:

Тест: угадайте, какой фразы не было в этом советском фильме?

Тест: угадайте, какой фразы не было в этом советском фильме?

Практически любой советский фильм стал для зрителей настоящим кладезем цитат и метких жизненных поговорок. Причем каждый из них ассоциируется со своим строго определенным набором цитат. Мы подготовили небольшое упражнение для вашей памяти. Сможете ли вы из набора цитат определить ту, 
9 октября 2018, 10:41
Тест: насколько хорошо вы помните цитаты из фильма «Особенности национальной охоты»?

Тест: насколько хорошо вы помните цитаты из фильма «Особенности национальной охоты»?

3 октября празднует свой День рождения создатель кинокартины Александр Рогожкин
3 октября 2018, 04:53
Тест: угадайте, из какой советской сказки эта цитата?

Тест: угадайте, из какой советской сказки эта цитата?

На советских фильмах-сказках выросло не одно поколение наших соотечественников. Несмотря на то, что сняли их 40-50, а то и больше лет назад, они до сих пор не утратили своей актуальности. Их с удовольствием пересматривают даже взрослые.

Можно бесконечно перечислять 
26 сентября 2018, 04:48
Тест: хорошо ли вы знаете песни из советских и российских фильмов?

Тест: хорошо ли вы знаете песни из советских и российских фильмов?

Песни из  отечественных фильмов, как и многие цитаты их героев, давно ушли в народ. Простые, жизненные, они не теряют своей актуальности даже сейчас. Периодически их перекладывают на современные ритмы и «крутят» на самых модных радиостанциях. Мы решили устроить для вас 
18 сентября 2018, 04:29
Появилось видео новой компьютерной игры от разработчиков из Самары

Появилось видео новой компьютерной игры от разработчиков из Самары

В Самаре компания MonoStudio готовит к выпуску новую компьютерную игру в жанр дизельпанк-RPG -  Insomnia: The Ark. В сети появился новый трейлер. Геймеры сравнивают новинку с известными играми Fallout и BioShock. Деньги на создание игры разработчики собирали на краудфандинговой платформе. 

18 мая 2018, 09:36
Ученые рассказали, как улучшить математические способности детей

Ученые рассказали, как улучшить математические способности детей

Оказывается, компьютерные игры могут не только вредить здоровью детей и тормозить их развитие, но и способствовать улучшению их интеллектуальных способностей. К такому выводу пришли американские ученые, разработавшие  новый вид виртуального сражения для самых маленьких.
Детям в возрасте от 5 до 

20 июня 2016, 01:02
Учёные: Компьютерные игры увеличивают риск развития ожирения и диабета

Учёные: Компьютерные игры увеличивают риск развития ожирения и диабета

Американские ученые провели исследование среди подростков от 10 до 17 лет, чтобы выяснить, влияет ли зависимость от компьютерных игр на физическое здоровье детей. 

Специалисты из Соединенных Штатов в результате серии экспериментов были вынуждены констатировать, что зависимость от компьютерных игр оказывает негативное 

10 мая 2016, 05:08
Ученые доказали влияние алкоголя на мозг подростков с помощью игры

Ученые доказали влияние алкоголя на мозг подростков с помощью игры

Ученые из Канады изучили влияние алкоголя на работу мозга несовершеннолетних. Был проведен эксперимент. Подросткам, согласившимся участвовать в исследовании, предложили сыграть в компьютерную игру с элементами симулятора выживания. Потом ребят опросили – где и какие предметы они отыскали, выполняя игровые миссии. 
27 января 2016, 02:33
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