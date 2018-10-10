Американские ученые провели исследование среди подростков от 10 до 17 лет, чтобы выяснить, влияет ли зависимость от компьютерных игр на физическое здоровье детей.

Специалисты из Соединенных Штатов в результате серии экспериментов были вынуждены констатировать, что зависимость от компьютерных игр оказывает негативное …