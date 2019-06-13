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Тест: хорошо ли вы знаете фильм «Белое солнце пустыни»?
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11 июня 2019, 12:45
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Тест: хорошо ли вы помните историю СССР?
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7 июня 2019, 01:05
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Тест: хорошо ли вы знаете фильм «Бриллиантовая рука»?
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4 июня 2019, 01:03
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Тест на знание личностей из советской истории: угадайте легендарного конструктора по портрету
Руководство Советского Союза уделяло много внимания укреплению обороноспособности страны. Именно поэтому в СССР создавались все условия для того, чтобы талантливые конструкторы смогли проявить себя в деле. Благодаря их работе отечественное оружие и техника заслужили мировую известность, зарекомендовав себя во множестве …
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3 июня 2019, 02:35
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Тест на знание личностей из советской истории: узнайте героя Великой Отечественной войны по портрету
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30 мая 2019, 01:21
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Тест на знание личностей из советской истории: какой политик изображен на потрете?
Советская эпоха породила множество известных политических деятелей. Безусловно, результаты их работы зачастую вызывают неоднозначные оценки, но, как ни крути, они часть истории нашей страны. А хорошо ли вы помните советских политиков? Проверьте свои знания, пройдя наш тест.
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