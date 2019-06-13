11
25
17
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11.06.2019 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 10.06.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram Одноклассники

Материалы по теме:

Тест: хорошо ли вы знаете фильм «Белое солнце пустыни»?

Тест: хорошо ли вы знаете фильм «Белое солнце пустыни»?

Если выйти на улицу и спросить у прохожих, какой фильм у вас первым ассоциируется с Гражданской войной, многие ответят, что это «Белое солнце пустыни». Кинокартина 1969 года давно стала культовой. Диалоги героев разобрали на цитаты, а товарищ Сухов, Петруха и 
11 июня 2019, 12:45
Тест: хорошо ли вы помните историю СССР?

Тест: хорошо ли вы помните историю СССР?

Советская эпоха до сих пор остается предметом острых споров среди историков. Одни делают упор на несомненные успехи в области развития экономики, культуры и образования. Их оппоненты говорят о том, что тогда в стране царила тотальная несвобода и за любое неосторожное 
7 июня 2019, 01:05
Тест: хорошо ли вы знаете фильм «Бриллиантовая рука»?

Тест: хорошо ли вы знаете фильм «Бриллиантовая рука»?

Сложно поверить, но в этом году исполнилось уже полвека с того момента, как на большие экраны вышла бессмертная комедия Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Фильм о экономисте, помогающем милиции бороться с контрабандистами, стал третьим по популярности за всю историю советского кинопроката. 
4 июня 2019, 01:03
Тест на знание личностей из советской истории: угадайте легендарного конструктора по портрету

Тест на знание личностей из советской истории: угадайте легендарного конструктора по портрету

Руководство Советского Союза уделяло много внимания укреплению обороноспособности страны. Именно поэтому в СССР создавались все условия для того, чтобы талантливые конструкторы смогли проявить себя в деле. Благодаря их работе отечественное оружие и техника заслужили мировую известность, зарекомендовав себя во множестве 
3 июня 2019, 02:35
Тест на знание личностей из советской истории: узнайте героя Великой Отечественной войны по портрету

Тест на знание личностей из советской истории: узнайте героя Великой Отечественной войны по портрету

Победа в Великой Отечественной войне потребовала титанических усилий от всего советского народа. Миллионы людей сражались с врагом, ежедневно совершая подвиги. Многие из них отдали жизни за свободу страны. А хорошо ли вы помните героев Великой Отечественной войны? Проверьте свои знания, 
30 мая 2019, 01:21
Тест на знание личностей из советской истории: какой политик изображен на потрете?

Тест на знание личностей из советской истории: какой политик изображен на потрете?

Советская эпоха породила множество известных политических деятелей. Безусловно, результаты их работы зачастую вызывают неоднозначные оценки, но, как ни крути, они часть истории нашей страны. А хорошо ли вы помните советских политиков? Проверьте свои знания, пройдя наш тест.


© ТРК «ТЕРРА», 2002-2019. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Наименование СМИ : Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 75404 от 01 апреля 2019 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Статус свидетельства : действующее. Форма распространения : сетевое издание. Территория распространения : Российская Федерация, зарубежные страны. Языки : русский.
Учредитель: Акционерное общество «Телерадиокомпания «ТЕРРА». Главный редактор: Курдов Евгений Александрович. Адрес: 443090, Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, 5 этаж. seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04.

Мы Вам перезвоним!

Наверх