Тест: хорошо ли вы знаете фильм «Белое солнце пустыни»? Если выйти на улицу и спросить у прохожих, какой фильм у вас первым ассоциируется с Гражданской войной, многие ответят, что это «Белое солнце пустыни». Кинокартина 1969 года давно стала культовой. Диалоги героев разобрали на цитаты, а товарищ Сухов, Петруха и …