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Тест на знание личностей из советской истории: какой политик изображен на потрете?
Советская эпоха породила множество известных политических деятелей. Безусловно, результаты их работы зачастую вызывают неоднозначные оценки, но, как ни крути, они часть истории нашей страны. А хорошо ли вы помните советских политиков? Проверьте свои знания, пройдя наш тест.
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