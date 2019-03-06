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Цитаты, которые ошибочно приписываются Иосифу Сталину
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5 марта 2019, 01:06
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Тест: угадайте фильм с Евгением Евстигнеевым по одному кадру
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4 марта 2019, 01:12
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Тест: из какой советской сказки эта цитата?
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2 марта 2019, 08:32
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Тест: хорошо ли вы знаете цитаты из фильма «Собачье сердце»?
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28 февраля 2019, 01:59
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Тест: насколько хорошо вы помните фильм «Берегись автомобиля»?
Наш сегодняшний тест посвящен легендарному фильму «Берегись автомобиля». Его снял наш земляк Эльдар Рязанов. Работа над картиной проходила сложно. Иннокентий Смоктуновский поначалу наотрез отказывался от участия в съемках. Согласился он только после долгих уговоров со стороны режиссера. Для этого Эльдар …
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26 февраля 2019, 01:32
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В блогах: самарский школьник выиграл приз на международном кинофестивале
Самарец Олег Ракшин рассказал, что школьник одной из городских школ Никита Киселев для школьного конкурса снял документальный фильм "Рында парохода "Кашгар". Самарские педагоги фильм забраковали, мол, неинтересно, смотреть никто не будет. И надо же такому случиться – на международном …
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22 сентября 2018, 11:12
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В Сызрани коллекционер пытается продать 800-летнюю монету за 1,2 млн рублей
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13 сентября 2018, 09:55
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В блогах: памятник "черным гусарам" в Самаре
Валерий Мокштадт в «Фейсбуке» решил рассказать про новый памятник "черным гусарам", установленный в Самаре около Дома офицеров.
"Прообразом для него стал самарец, герой гусарского полка Константин Батюшков. Автор - известный самарский скульптор Иван Мельников. Мне, в принципе, памятник …
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13 сентября 2018, 08:13
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