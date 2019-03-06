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Цитаты, которые ошибочно приписываются Иосифу Сталину

Цитаты, которые ошибочно приписываются Иосифу Сталину

5 марта 1953 года скончался Иосиф Сталин. В историю нашей страны он вошел как один из самых неоднозначных правителей. Запомнился он и множеством цитат, которые стали поговорками. Однако далеко не все популярные фразы, которые связывают с вождем, действительно им произносились. 

5 марта 2019, 01:06
Тест: угадайте фильм с Евгением Евстигнеевым по одному кадру

Тест: угадайте фильм с Евгением Евстигнеевым по одному кадру

4 марта 1992 года, в возрасте 65 лет умер замечательный советский и российский актер Евгений Евстигнеев. До самого последнего дня он работал, не покладая рук, отыгрывая десятки ролей в кино и театре. Евгению Евстигнееву удавалось вживаться в самые разные образы: 
4 марта 2019, 01:12
Тест: из какой советской сказки эта цитата?

Тест: из какой советской сказки эта цитата?

Старые советские сказки до сих пор любят миллионы жителей нашей страны. Несмотря на незамысловатые сюжеты, они обладают огромной притягательностью. В первую очередь, благодаря игре актеров, наличию шуток и морали. А еще старые сказки отличаются очень качественными диалогами, многие отрывки из 
2 марта 2019, 08:32
Тест: хорошо ли вы знаете цитаты из фильма «Собачье сердце»?

Тест: хорошо ли вы знаете цитаты из фильма «Собачье сердце»?

«Абыр-абыр… Абырвалг!»; «Водки мне, конечно, не жаль, тем более что она не моя, а Филиппа Филипповича. Просто это вредно»...

Фильм «Собачье сердце», снятый Владимиром Бортко в 1988 году, как ни одна другая советская кинокартина времен перестройки обогатила зрителей набором 
28 февраля 2019, 01:59
Тест: насколько хорошо вы помните фильм «Берегись автомобиля»?

Тест: насколько хорошо вы помните фильм «Берегись автомобиля»?

Наш сегодняшний тест посвящен легендарному фильму «Берегись автомобиля». Его снял наш земляк Эльдар Рязанов. Работа над картиной проходила сложно. Иннокентий Смоктуновский поначалу наотрез отказывался от участия в съемках. Согласился он только после долгих уговоров со стороны режиссера. Для этого Эльдар 
26 февраля 2019, 01:32
В блогах: самарский школьник выиграл приз на международном кинофестивале

В блогах: самарский школьник выиграл приз на международном кинофестивале

Самарец Олег Ракшин рассказал, что школьник одной из городских школ Никита Киселев для школьного конкурса снял документальный фильм "Рында парохода "Кашгар". Самарские педагоги фильм забраковали, мол, неинтересно, смотреть никто не будет. И надо же такому случиться – на международном 
22 сентября 2018, 11:12
В Сызрани коллекционер пытается продать 800-летнюю монету за 1,2 млн рублей

В Сызрани коллекционер пытается продать 800-летнюю монету за 1,2 млн рублей

Один из жителей Сызрани пытается найти покупателей на редкий экспонат - подлинный дирхем булгар XIII века. Коллекционер написал в своем объявлении, что монета в родной золотой патине. Стоимость нумизматической редкости оценивается в 1,2 млн рублей.

Этот же человек продает 
13 сентября 2018, 09:55
В блогах: памятник

В блогах: памятник "черным гусарам" в Самаре

Валерий Мокштадт в «Фейсбуке» решил рассказать про новый памятник "черным гусарам", установленный в Самаре около Дома офицеров.

"Прообразом для него стал самарец, герой гусарского полка Константин Батюшков. Автор - известный самарский скульптор Иван Мельников. Мне, в принципе, памятник 
13 сентября 2018, 08:13
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