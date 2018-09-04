3
31
43
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28.08.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 03.09.2018 
Все видео

Материалы по теме:

Тест: Угадайте, из какого советского фильма эта фраза?

Тест: Угадайте, из какого советского фильма эта фраза?

Огромное множество советских фильмов можно пересматривать раз за разом. За что же мы их любим? Во многом, за шедевральные диалоги между героями. Фразы из них десятками и сотнями ушли в народ, превратившись в поговорки. А какие цитаты помните вы? Предлагаем 
29 августа 2018, 10:51
Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров мира

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров мира

По версии Forbes, самым высокооплачиваемым актером в мире на данный момент является Марк Уолберг. Как сообщает издание, за год он заработал $68 млн. Такой финансовый успех Марку Уолбергу обеспечили съемки в «Трансформерах: Последний рыцарь» и во второй части фильма «Здравствуй, 

23 августа 2017, 12:22
Про Ждуна снимут российский мультфильм

Про Ждуна снимут российский мультфильм

Компания CD Land приобрела у художницы из Нидерландов Маргрит ван Брифорт права на использование бренда «Ждун» в России и СНГ. Об этом глава фирмы Юрий Цейтлин рассказал журналистам.
По словам руководителя, различным компаниям станут предлагать образ Ждуна для выпуска товаров 

6 июля 2017, 02:04
Матроскин возвращается: «Союзмультфильм» договорился с Danone о съемке 30 новых серий «Простоквашино»

Матроскин возвращается: «Союзмультфильм» договорился с Danone о съемке 30 новых серий «Простоквашино»

Студия "Союзмультфильм" договорилась с компанией Danone о финансировании продолжения популярного отечественного мультфильма "Трое из Простоквашино". Как сообщается, соответствующее соглашение подразумевает создание в период с 2018 по 2020 год 30 серий анимационной картины.
Хронометраж одного эпизода — 6,5 минуты. Продолжение анимационного 

2 июня 2017, 11:21
Самарцы взяли «Золотые маски»

Самарцы взяли «Золотые маски»

Сразу два  театра Самарской области стали лауреатами национальной премии «Золотая маска». В номинации «Лучшая роль второго плана» победил актер академического театра драмы им. М.Горького Владимир Гальченко, сыгравший  князя Серпуховского в спектакле «История лошади».
А в  номинации «Лучшая работа художника по 

20 апреля 2017, 01:29
В РФ могут ужесточить наказание за отказ от теста на алкоголь

В РФ могут ужесточить наказание за отказ от теста на алкоголь

Кабмин готовит законопроект, чтобы ужесточить ответственность за отказ от освидетельствования на алкоголь. Об этом информирует "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в Министерстве здравоохранения РФ.
По сведениям издания, сейчас готовятся поправки к приказу, который регламентирует процесс освидетельствования при подозрении на употребление 

5 апреля 2017, 09:23
Президент Путин станет героем мультфильма в Финляндии

Президент Путин станет героем мультфильма в Финляндии

Как рассказывают зарубежные СМИ, анимационную ленту о Владимире Путине намерены снять в Финляндии. По замыслу авторов проекта, президент России предстанет перед зрителями человеком, мечтающим о профессии тореодора.
Финский режиссер Катариина Лиллквист рассказала журналистам о предстоящей работе над картиной. В настоящее 

6 марта 2017, 09:27
«Кинопоиск» назвал 10 самых популярных актеров России в XXI веке

«Кинопоиск» назвал 10 самых популярных актеров России в XXI веке

Наиболее популярными российскими актерами за последние 15 лет признаны Константин Хабенский, Алексей Чадов и Оксана Акиньшина. Об этом говорит анализ базы данных портала «Кинопоиск», осуществленный компанией «Яндекс».
Большой популярностью у киноманов также пользовались Андрей Мерзликин, Ингеборга Дапкунайте и Вера Брежнева. 

12 января 2017, 01:42
Том Харди набьет тату в честь Ди Каприо из-за проигранного спора

Том Харди набьет тату в честь Ди Каприо из-за проигранного спора

39-летний британский актер Том Харди проиграл спор своему коллеге по фильму «Выживший» Леонардо Ди Каприо. Еще во время съемок актеры заключили пари, по итогам которого Харди обязан сделать себе татуировку с надписью «Лео знает всё» в случае номинации на «Оскар» 

7 декабря 2016, 03:06
Психологи считают «Машу и Медведя» самым вредным мультфильмом

Психологи считают «Машу и Медведя» самым вредным мультфильмом

Психологи обнародовали рейтинг самых опасных для детской психики мультипликационных фильмов. На первом месте списка находится российская лента "Маша и Медведь".
По мнению экспертов, вседозволенность и безнаказанность главной героини может негативным образом повлиять на поведение представителей подрастающего поколения. Дети могут посчитать 

31 октября 2016, 03:37

"Яндекс" тестирует в Самаре новую технологию предсказания погоды

Компания "Яндекс" начала тестировать в Самаре новую технологию предсказания погоды под названием "Метеум". Она основана на машинном обучении и позволяет строить прогноз для любого района города с точностью до улицы или дома. Для расчёта будут использоваться данные метеостанций и других источников, 
27 ноября 2015, 12:09
Наука: революционный генетический тест вычислит дату смерти

Наука: революционный генетический тест вычислит дату смерти

Британские ученые из Лондона заявили, что разработали уникальный метод, позволяющий вычислять продолжительность жизни человека. С помощью специального анализа крови они способны измерить настоящий биологический возраст того или иного организма и с небольшой погрешностью предсказать дату смерти. Ученые также готовы рассказать 
9 сентября 2015, 09:54
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх