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Тест: Угадайте, из какого советского фильма эта фраза?
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29 августа 2018, 10:51
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Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров мира
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23 августа 2017, 12:22
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Про Ждуна снимут российский мультфильм
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6 июля 2017, 02:04
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Матроскин возвращается: «Союзмультфильм» договорился с Danone о съемке 30 новых серий «Простоквашино»
Студия "Союзмультфильм" договорилась с компанией Danone о финансировании продолжения популярного отечественного мультфильма "Трое из Простоквашино". Как сообщается, соответствующее соглашение подразумевает создание в период с 2018 по 2020 год 30 серий анимационной картины.
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2 июня 2017, 11:21
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Самарцы взяли «Золотые маски»
Сразу два театра Самарской области стали лауреатами национальной премии «Золотая маска». В номинации «Лучшая роль второго плана» победил актер академического театра драмы им. М.Горького Владимир Гальченко, сыгравший князя Серпуховского в спектакле «История лошади».
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20 апреля 2017, 01:29
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В РФ могут ужесточить наказание за отказ от теста на алкоголь
Кабмин готовит законопроект, чтобы ужесточить ответственность за отказ от освидетельствования на алкоголь. Об этом информирует "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в Министерстве здравоохранения РФ.
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5 апреля 2017, 09:23
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Президент Путин станет героем мультфильма в Финляндии
Как рассказывают зарубежные СМИ, анимационную ленту о Владимире Путине намерены снять в Финляндии. По замыслу авторов проекта, президент России предстанет перед зрителями человеком, мечтающим о профессии тореодора.
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6 марта 2017, 09:27
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«Кинопоиск» назвал 10 самых популярных актеров России в XXI веке
Наиболее популярными российскими актерами за последние 15 лет признаны Константин Хабенский, Алексей Чадов и Оксана Акиньшина. Об этом говорит анализ базы данных портала «Кинопоиск», осуществленный компанией «Яндекс».
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12 января 2017, 01:42
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Том Харди набьет тату в честь Ди Каприо из-за проигранного спора
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7 декабря 2016, 03:06
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Психологи считают «Машу и Медведя» самым вредным мультфильмом
Психологи обнародовали рейтинг самых опасных для детской психики мультипликационных фильмов. На первом месте списка находится российская лента "Маша и Медведь".
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31 октября 2016, 03:37
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"Яндекс" тестирует в Самаре новую технологию предсказания погоды
Компания "Яндекс" начала тестировать в Самаре новую технологию предсказания погоды под названием "Метеум". Она основана на машинном обучении и позволяет строить прогноз для любого района города с точностью до улицы или дома. Для расчёта будут использоваться данные метеостанций и других источников, …
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27 ноября 2015, 12:09
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Наука: революционный генетический тест вычислит дату смерти
Британские ученые из Лондона заявили, что разработали уникальный метод, позволяющий вычислять продолжительность жизни человека. С помощью специального анализа крови они способны измерить настоящий биологический возраст того или иного организма и с небольшой погрешностью предсказать дату смерти. Ученые также готовы рассказать …
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9 сентября 2015, 09:54