Фильмы о Великой Отечественной войне составляют целый пласт в советском кинематографе. Это немудрено. Ведь война затронула каждую семью в нашей стране и память о ней, о подвигах наших бойцов должна храниться в памяти людей. Советские военные фильмы стали эталоном качества во многом потому, что создавали их и играли в ней роли многие из тех, кто сражался на фронтах за свободу страны.
Насколько хорошо советские фильмы о войне знаете именно вы? Проверьте свои знания, пройдя наш очередной тест.
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В польском Щецине пустят на металлолом памятник советским солдатам
В польском городе Щецин утилизируют мемориал «Памяти тех, кто воевал за Щецин». Серп, молот и пятиконечные звезды снимут и пустят на металлолом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Польское радио.
Представитель городского управления Паулина Лондка заявила, …
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10 января 2018, 07:28
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В Самаре почтили память погибших
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10 мая 2017, 11:30
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4 мая 2017, 05:32
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Самарцам помогут найти информацию о родных, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны
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5 декабря 2016, 12:48