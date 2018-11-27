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В польском Щецине пустят на металлолом памятник советским солдатам

В польском Щецине пустят на металлолом памятник советским солдатам

В польском городе Щецин утилизируют мемориал  «Памяти тех, кто воевал за Щецин». Серп, молот и пятиконечные звезды снимут и пустят на металлолом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Польское радио.

Представитель городского управления Паулина Лондка заявила, 
10 января 2018, 07:28
В Самаре почтили память погибших

В Самаре почтили память погибших

Накануне Дня победы на площади Славы в память о погибших в годы Великой Отечественной войны самарцы возложили цветы к Вечному огню и горельефу "Скорбящей Матери-Родине".
Сотни цветов в память о погибших героях - тех, благодаря кому стала возможной Победа в 

10 мая 2017, 11:30
В регионе уже начали чествовать ветеранов Великой Отечественной войны

В регионе уже начали чествовать ветеранов Великой Отечественной войны

До Дня Победы остаются считанные дни, и в регионе уже начали чествовать ветеранов Великой Отечественной войны. Одним из первых поздравления с наступающим праздником получил 96-летний Павел Хлопцев. В годы войны он трудился на Калининском фронте - ремонтировал самолеты. Потом 35 

4 мая 2017, 05:32
Самарцам помогут найти информацию о родных, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны

Самарцам помогут найти информацию о родных, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны

Заявки на поиск принимались на площади Славы в День Неизвестного Солдата, 3 декабря.
Для подачи обращения необходимо было собрать всю известную информацию о предке. В частности, откуда он призывался, в каких войсках служил, когда перестал передавать вести с фронта.
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5 декабря 2016, 12:48
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