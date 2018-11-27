Самарцам помогут найти информацию о родных, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны Заявки на поиск принимались на площади Славы в День Неизвестного Солдата, 3 декабря.

Для подачи обращения необходимо было собрать всю известную информацию о предке. В частности, откуда он призывался, в каких войсках служил, когда перестал передавать вести с фронта.

Поиском …