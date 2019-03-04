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Тест: из какой советской сказки эта цитата?
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2 марта 2019, 08:32
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Тест: хорошо ли вы знаете цитаты из фильма «Собачье сердце»?
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28 февраля 2019, 01:59
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Тест: насколько хорошо вы помните фильм «Берегись автомобиля»?
Наш сегодняшний тест посвящен легендарному фильму «Берегись автомобиля». Его снял наш земляк Эльдар Рязанов. Работа над картиной проходила сложно. Иннокентий Смоктуновский поначалу наотрез отказывался от участия в съемках. Согласился он только после долгих уговоров со стороны режиссера. Для этого Эльдар …
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26 февраля 2019, 01:32
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Тест: угадайте, из какого советского военного фильма эта цитата?
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20 февраля 2019, 11:07
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В Самарской области появятся 5 автоклубов
Самарская область получит в этом году пять автоклубов — культурных центров отечественного производства на базе шасси «КамАЗ», «ГАЗон Next», «Газель» или их аналогах. Новинки будут курсировать в Алексеевском, Волжском, Похвистневском, Сызранском и Сергиевском районах. Все автоклубы оснащены звуковым, световым и …
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13 февраля 2019, 04:05
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Житель Сызрани создал фигуру Хищника весом 350 кг
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16 января 2019, 10:46
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Тест: какому советскому киногерою принадлежит эта цитата?
Чем отличаются советские фильмы? Уж явно не наличием масштабнейших спецэффектов. Зачастую, наши кинотворцы, жертвуя внешней составляющей, старались наполнить ленты внутренним содержанием. Достигалось это, во многом благодаря проработанности диалогов. В уста героев сценаристы умудрялись вкладывать такие цитаты, которые моментально становились поговорками. …
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8 января 2019, 11:02
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Тест: угадайте фильм с Александром Абдуловым по одному кадру
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4 января 2019, 03:40
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