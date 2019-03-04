Тест: хорошо ли вы знаете цитаты из фильма «Собачье сердце»? «Абыр-абыр… Абырвалг!»; «Водки мне, конечно, не жаль, тем более что она не моя, а Филиппа Филипповича. Просто это вредно»...



Фильм «Собачье сердце», снятый Владимиром Бортко в 1988 году, как ни одна другая советская кинокартина времен перестройки обогатила зрителей набором …