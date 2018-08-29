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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 28.08.2018 
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В блогах:

В блогах: "пройти мимо этого дома невозможно" - о музее Эльдара Рязанова в Самаре

Блогер Алексей Жирухин побывал в музее Эльдара Рязанова, недавно открытом в Самаре на улице Фрунзе.

"Это первый в стране музей выдающегося режиссера, народного артиста СССР и почетного гражданина Самары, - пишет автор. - Место выбрано неслучайно: на первом 
11 июля 2018, 10:25
В Великобритании выбрали лучший супергеройский фильм

В Великобритании выбрали лучший супергеройский фильм

В Англии выбрали лучший супергеройский фильм всех времен. Почетное звание досталось картине «Супермен» с Кристофером Ривом 1978 года. Фильм режиссера Ричарда Доннера рассказывает историю жизни супергероя и его противоборства с гением преступного мира Лексом Лютером. В свое время фильм был 
4 июня 2018, 10:53
Звезда «Гарри Поттера» Мэттью Льюис женился в Италии

Звезда «Гарри Поттера» Мэттью Льюис женился в Италии

Звезда саги о Гарри Поттере Мэттью Льюис тайно женился на своей девушке Энджеле Джонсон. Церемония состоялась в итальянском Портофино, а затем новобрачные в компании друзей отправились в ресторан и на пляж. Новость о помолвке пары распространилась еще в 2016 году, 
28 мая 2018, 09:22
Звезда «Лиги справедливости» сыграет молодого Сальвадора Дали

Звезда «Лиги справедливости» сыграет молодого Сальвадора Дали

Эзра Миллер, сыгравший в «Лиге справедливости» и «Фантастических тварях и местах их обитания», перевоплотится в молодого художника Сальвадора Дали. Байопик будет снимать Мэри Харрон, сообщает gazeta.ru.

Известно, что картина называется «Земля Дали», а ее сюжет будет построен на 
14 мая 2018, 07:49
В РФ могут ужесточить наказание за отказ от теста на алкоголь

В РФ могут ужесточить наказание за отказ от теста на алкоголь

Кабмин готовит законопроект, чтобы ужесточить ответственность за отказ от освидетельствования на алкоголь. Об этом информирует "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в Министерстве здравоохранения РФ.
По сведениям издания, сейчас готовятся поправки к приказу, который регламентирует процесс освидетельствования при подозрении на употребление 

5 апреля 2017, 09:23
Ученые сравнили уровень знаний британских и российских первоклассников

Ученые сравнили уровень знаний британских и российских первоклассников

Ученые провели сравнительный анализ уровня знаний у английских и российских первоклассников. В результате исследования эксперты из Высшей школы экономики и Университета Дарема выяснили, что российские дети приходят в школу с лучшей подготовкой, но впоследствии британцы их опережают.
В процессе своей 

27 декабря 2016, 01:19

"Яндекс" тестирует в Самаре новую технологию предсказания погоды

Компания "Яндекс" начала тестировать в Самаре новую технологию предсказания погоды под названием "Метеум". Она основана на машинном обучении и позволяет строить прогноз для любого района города с точностью до улицы или дома. Для расчёта будут использоваться данные метеостанций и других источников, 
27 ноября 2015, 12:09
Наука: революционный генетический тест вычислит дату смерти

Наука: революционный генетический тест вычислит дату смерти

Британские ученые из Лондона заявили, что разработали уникальный метод, позволяющий вычислять продолжительность жизни человека. С помощью специального анализа крови они способны измерить настоящий биологический возраст того или иного организма и с небольшой погрешностью предсказать дату смерти. Ученые также готовы рассказать 
9 сентября 2015, 09:54
Ученые: Человек может быть на 20 лет старее хронологического возраста

Ученые: Человек может быть на 20 лет старее хронологического возраста

Зарубежные ученые установили - у некоторых людей один год старения идет за три, то есть все мы будем «увядать» не с одинаковой скоростью. У одних людей процессы старения происходят в замедленном режиме, у других – со средней скоростью, у третьих, 
8 июля 2015, 05:35
Человеческий мозг склонен перегружать себя лишней работой

Человеческий мозг склонен перегружать себя лишней работой

Журнал Nature Neuroscience опубликовал работу, в которой рассматривались причины, почему некоторые люди быстрее овладевают новыми навыками.

Добровольцы, принявшие участие в эксперименте, осваивали компьютерную игру на внимательность и быструю реакцию. Полтора месяца испытуемые учились в нее играть, а каждые 14 
8 апреля 2015, 11:36
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