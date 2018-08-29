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В блогах: "пройти мимо этого дома невозможно" - о музее Эльдара Рязанова в Самаре
Блогер Алексей Жирухин побывал в музее Эльдара Рязанова, недавно открытом в Самаре на улице Фрунзе.
"Это первый в стране музей выдающегося режиссера, народного артиста СССР и почетного гражданина Самары, - пишет автор. - Место выбрано неслучайно: на первом …
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11 июля 2018, 10:25
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В Великобритании выбрали лучший супергеройский фильм
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4 июня 2018, 10:53
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Звезда «Гарри Поттера» Мэттью Льюис женился в Италии
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28 мая 2018, 09:22
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Звезда «Лиги справедливости» сыграет молодого Сальвадора Дали
Эзра Миллер, сыгравший в «Лиге справедливости» и «Фантастических тварях и местах их обитания», перевоплотится в молодого художника Сальвадора Дали. Байопик будет снимать Мэри Харрон, сообщает gazeta.ru.
Известно, что картина называется «Земля Дали», а ее сюжет будет построен на …
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14 мая 2018, 07:49
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В РФ могут ужесточить наказание за отказ от теста на алкоголь
Кабмин готовит законопроект, чтобы ужесточить ответственность за отказ от освидетельствования на алкоголь. Об этом информирует "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в Министерстве здравоохранения РФ.
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5 апреля 2017, 09:23
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Ученые сравнили уровень знаний британских и российских первоклассников
Ученые провели сравнительный анализ уровня знаний у английских и российских первоклассников. В результате исследования эксперты из Высшей школы экономики и Университета Дарема выяснили, что российские дети приходят в школу с лучшей подготовкой, но впоследствии британцы их опережают.
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27 декабря 2016, 01:19
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"Яндекс" тестирует в Самаре новую технологию предсказания погоды
Компания "Яндекс" начала тестировать в Самаре новую технологию предсказания погоды под названием "Метеум". Она основана на машинном обучении и позволяет строить прогноз для любого района города с точностью до улицы или дома. Для расчёта будут использоваться данные метеостанций и других источников, …
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27 ноября 2015, 12:09
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Наука: революционный генетический тест вычислит дату смерти
Британские ученые из Лондона заявили, что разработали уникальный метод, позволяющий вычислять продолжительность жизни человека. С помощью специального анализа крови они способны измерить настоящий биологический возраст того или иного организма и с небольшой погрешностью предсказать дату смерти. Ученые также готовы рассказать …
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9 сентября 2015, 09:54
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Ученые: Человек может быть на 20 лет старее хронологического возраста
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8 июля 2015, 05:35
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Человеческий мозг склонен перегружать себя лишней работой
Журнал Nature Neuroscience опубликовал работу, в которой рассматривались причины, почему некоторые люди быстрее овладевают новыми навыками.
Добровольцы, принявшие участие в эксперименте, осваивали компьютерную игру на внимательность и быструю реакцию. Полтора месяца испытуемые учились в нее играть, а каждые 14 …
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8 апреля 2015, 11:36