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«Бункер S» Эфир передачи от 30.10.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 30.10.2018  
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Материалы по теме:

Тест: угадайте советский фильм по одному кадру

Тест: угадайте советский фильм по одному кадру

Советские фильмы отличаются одним интересным свойством. Их хочется пересматривать снова и снова. Как ни удивительно, но это занятие не надоедает даже спустя много лет. Многие знают чуть ли не наизусть все реплики и диалоги героев. Кинокартины настолько прочно «укореняются» в 
30 октября 2018, 01:42
Тест: хорошо ли вы помните цитаты из советского фильма «Собачье сердце»?

Тест: хорошо ли вы помните цитаты из советского фильма «Собачье сердце»?

30 лет назад, в 1988 году, на советские экраны вышел фильм «Собачье сердце». Благодаря прекрасной постановке и отменной игре актеров, картина произвела огромное художественное воздействие. По мнению многих киноведов, фильм получился даже лучше своего литературного оригинала, одноименной повести Михаила Булгакова.
25 октября 2018, 02:28
Тест: хорошо ли вы знаете цитаты из советского фильма «Д’Артаньян и три мушкетёра»

Тест: хорошо ли вы знаете цитаты из советского фильма «Д’Артаньян и три мушкетёра»

22 октября 1934 года родился советский режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич. Поистине всенародную любовь ему принесла телевизионная лента «Д’Артаньян и три мушкетёра». Трехсерийный фильм, снятый 40 лет назад, для многих российских зрителей до сих пор остается лучшей экранизацией произведения Александр Дюма. Успеху 
22 октября 2018, 08:09
Тест: насколько хорошо вы знаете фильмы «Брат» и «Брат 2»

Тест: насколько хорошо вы знаете фильмы «Брат» и «Брат 2»

Фильмы «Брат» и «Брат 2». Без их участия не обходится, пожалуй, ни один топ лучших российских кинокартин конца 90-х и начала 2000-х годов. Все в них сошлось: и прекрасный подбор актеров, и отличная игра, и интересный сюжет. Отдельных похвал заслуживает 
18 октября 2018, 07:40
За 1 млн долларов выставят на аукционе пианино группы ABBA

За 1 млн долларов выставят на аукционе пианино группы ABBA

29 сентября на аукционе в Лондоне будет выставлен рояль, на котором были исполнены многие золотые хиты знаменитой шведской четверки.
27 августа 2015, 11:16
Группа Metallica сегодня выступит с концертом в Петербурге

Группа Metallica сегодня выступит с концертом в Петербурге

25 августа коллектив в рамках российского тура даст концерт в СКК «Петербургский». Здесь «Металлика» уже выступала семь лет назад.
25 августа 2015, 01:41
Limp Bizkit ищут группу на разогрев для челябинского концерта

Limp Bizkit ищут группу на разогрев для челябинского концерта

Суровый челябинский рок зазвучит на разогреве легендарных Limp Bizkit. За это право уже завтра, 19 августа, начнут бороться 9 команд. Сам концерт состоится только в ноябре, но в прослушивании обещают лично участвовать музыканты хедлайнера. Причём аналогичная система отбора команд на 
18 августа 2015, 04:56
Опубликованы неизвестные фото Курта Кобейна с первого концерта Nirvana

Опубликованы неизвестные фото Курта Кобейна с первого концерта Nirvana

19-летняя Мэгги Поуккула, которая является дочерью друга Курта Кобейна (Тони Поуккула играл в первом составе группы), разместила в своем аккаунте в "Твиттере" фотографии известного на весь мир музыканта.
23 июля 2015, 12:27
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