Тест: угадайте советский фильм по одному кадру Советские фильмы отличаются одним интересным свойством. Их хочется пересматривать снова и снова. Как ни удивительно, но это занятие не надоедает даже спустя много лет. Многие знают чуть ли не наизусть все реплики и диалоги героев. Кинокартины настолько прочно «укореняются» в …