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У мужчины, которого приняли за велоугонщика, нашли марихуану в Тольятти
На днях в Тольятти сотрудники вневедомственной охраны заметили подозрительного мужчину. Его приметы совпадали с описанием человека, который подозревался в угоне велосипеда. Подозрения стражей порядка утвердились после того, как при виде патрульной машины тольяттинец попытался скрыться.
Подозреваемого передали сотрудникам полиции. Во время …
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11 апреля 2018, 11:40
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Военные сборы школьников пройдут в Самарской области
В Самарской области на военные сборы привлекут школьников. 2343 допризывника пройдут пятидневную подготовку. На территории образовательных учреждений во всех девяти районах Самары организуют 23 сборных пункта. Аналогичные мероприятия организуют для детей из движения «Юнармия». Всего по области 35-часовой курс подготовки …
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10 апреля 2018, 12:25
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Женщину с партией амфетамина поймали в Самаре
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8 апреля 2018, 11:18
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Шестерых наркоторговцев будут судить в Отрадном
Прокуратура утвердила обвинительные заключения против шести членов банды наркоторговцев. Злоумышленники орудовали на территории города Отрадный. По информации следствия, они торговали героином, а деньги, полученные с помощью преступных схем, легализовали. Всего было «отмыто» 3,2 миллиона рублей.
Преступная деятельность организованной группы была пресечена …
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6 апреля 2018, 09:35
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Неадекватную женщину с партией марихуаны поймали в Чапаевске
На днях экипаж вневедомственной охраны заметил на улице Черняховского женщину, которая выделялась неадекватным поведением. Стражи порядка решили задержать ее и передать правоохранителям.
Полицейские досмотрели нарушительницу порядка в присутствии понятых. При себе у нее был обнаружен сверток с растительным веществом. Экспертиза показала, …
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4 апреля 2018, 12:37
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Самарские школьники досрочно уходят на каникулы
В Самаре школьников досрочно отпустят на каникулы. В гордепартамент образования пришло постановление главного санитарного врача с рекомендациями Минобрнауки закрыть образовательные учреждения на карантин. Причина — рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Окончательное решение должно принять руководство каждой конкретной школы. Рекомендуемая длительность …
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22 марта 2018, 04:40
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Учебную модель наноспутника для школьников разработали в Самаре
В Самаре ученые разработали учебную модель наноспутника. Это «конструктор», с помощью которого школьники смогут приобрести инженерные навыки в области космических технологий.
«Используемые в модели конструктивные решения идентичны лётным образцам космических аппаратов формата CubeSat 2U», - сообщили в Самарском университете.
Ученые из Самары …
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21 марта 2018, 03:55
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Пятидневку для всех школьников предложили ввести в Самарской области
В Самарской области предлагают ввести пятидневку для всех школьников. Такое предложение на заседании регионального правительства 14 марта озвучил председатель областного Совета ректоров, депутат Самарской губдумы, академик РАН Геннадий Котельников.
«Взрослые работают пять дней, дети учатся шесть. Это создает дискомфорт. Дети изнашиваются», …
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14 марта 2018, 02:58
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Сайт госуслуг протестирует российскую систему шифрования
Российское шифрование интернет-трафика протестируют на портале госуслуг и на электронных ресурсах отечественной поисковой системы «Спутник». Об этом информируют «Известия» со ссылкой на советника президента России Германа Клименко.
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31 августа 2017, 02:11
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В России протестировали 5G в движении
В РФ прошло тестирование технологии 5G в движении. Как сообщают специалисты компаний МТС и Ericsson, они смогли установить новый рекорд скорости передачи данных.
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21 апреля 2017, 02:13
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Новый сотовый оператор тестирует свою сеть в России
Компания "Сбербанк-Телеком" на днях приступит к закрытому тестированию виртуального оператора сотовой связи. Работы стартуют в Санкт-Петербурге, в них будут участвовать порядка сотни сотрудников "Сбербанка", а сотовую сеть для оператора предоставит компания Tele2, информирует ComNews.
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3 апреля 2017, 02:44
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В России стартовало тестирование государственного мессенджера
Специальный государственный мессенджер, создание которого осуществляли российские программисты, уже проходит тестирования. Об этом рассказали отечественные СМИ со ссылкой на советника президента по вопросам развития интернета Германа Клименко.
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19 января 2017, 01:45