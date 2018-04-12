У мужчины, которого приняли за велоугонщика, нашли марихуану в Тольятти На днях в Тольятти сотрудники вневедомственной охраны заметили подозрительного мужчину. Его приметы совпадали с описанием человека, который подозревался в угоне велосипеда. Подозрения стражей порядка утвердились после того, как при виде патрульной машины тольяттинец попытался скрыться. Подозреваемого передали сотрудникам полиции. Во время …