Председатель совета директоров ОАО "Тольяттиазот" Сергей Махлай выйдет из его состава. Как говорится в официальном сообщении компании, накануне совет утвердил повестку дня годового собрания акционеров, при этом было принято решение не включать Сергея Махлая в список кандидатов для избрания в совет директоров. Дело в том, что он прислал письмо, в котором содержалась соответствующая просьба. Кроме того, исполняющим функци председателя был назначен член совета Петр Орджоникидзе. Напомним, основным бенефициаром ТоАЗа считается его экс-руководитель Владимир Махлай и его семья. Сам Сергей Махлай находится в международном розыске в рамках уголовного дела о мошенничестве, возбужденного по заявлению миноритария "ТоАЗа" компании "Уралхим".
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