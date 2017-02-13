«Тольяттиазот» заявил о возобновлении транзита аммиака по территории Украины. Как информирует пресс-служба компании, в настоящее время ТоАЗ и «Укрхимтрансаммиак» согласовывают параметры урегулирования спорных финансовых вопросов, связанных с уплатой тольяттинским заводом надбавки к тарифу, которую Высший административный суд Украины признал незаконной. А также обсуждают возмещение убытков, понесенных вследствие прекращения транзита. Как уже сообщала «ТЕРРА, он был остановлен 23 декабря. «Укрхимтрансаммиак» захотел получать за транспортировку дополнительно по 8 долларов США с каждой тонны газа. Вскоре арбитраж удовлетворил кассационную жалобу тольяттинцев. Украинский трубопровод является для ТоАЗа пока единственным каналом поставок продукции на экспорт.
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Акционера "Тольяттиазота" будут судить за попытку "рейдерского захвата" завода
Прокуратура области утвердила обвинительное заключение по скандальному уголовному делу в отношении Евгения Седыкина. По версии следствия, в 2015-ом году он попытался с помощью поддельных документов оформить на себя и подконтрольную ему компанию право собственности на 4 процента акций предприятия и …
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3 февраля 2017, 04:32
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Арбитражный суд отменил результаты нелегитимного собрания акционеров ТОАЗа
Завершился очередной этап судебных разбирательств в рамках корпоративного конфликта вокруг АО "Тольяттиазот". Арбитражный суд Поволжского округа вынес решение по иску одного из акционеров общества Андрея Иванова.
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2 февраля 2017, 05:38
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ТоАЗ выиграл спор с Украиной
«Тольяттиазот» направил официальную претензию украинскому госпредприятию «Укрхимтрансаммиак». Толяттинская компания требует незамедлительно возобновить транзит аммиака по украинскому участку магистрального трубопровода «Тольятти-Одесса» и возместить заводу причиненные убытки за невыполнение обязательств.
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17 января 2017, 04:32
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16 января 2017, 06:14
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«ТольяттиАзот» победил Украину в суде
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30 ноября 2016, 10:58
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В Киеве растут продажи элитных автомобилей: Lexus увеличил продажи на 165%
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27 октября 2016, 05:37
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Роспотребнадзор поддерживает решение власти ввести эмбарго на соль иностранного производства
Роспотребнадзор поддерживает решение власти ввести эмбарго на соль иностранного производства. Ранее ее включили в список санкционных продуктов, действующий для ряда стран, включая Украину. Под запретом оказалась столовая и денатурированная соль, хлорид натрия и морская вода. Наши производители от этой меры …
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14 сентября 2016, 02:37