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Материалы по теме:

Жителя Кинеля будут судить за изнасилование падчерицы

Жителя Кинеля будут судить за изнасилование падчерицы

Следственный комитет региона завершил расследование уголовного дела. На скамье подсудимых окажется 40-летний горожанин. Согласно материалам дела, мужчина на протяжении трех лет домогался своей падчерицы. Несколько раз насиловал ее у себя дома в поселке Алексеевка, когда девушке еще не исполнилось 14-ти 

17 января 2017, 05:53
Работник

Работник "Тольяттикаучука" отделался условным сроком за взрыв газа на предприятии

По версии следствия, взрыв на заводе произошел из-за нарушения правил безопасности со стороны Алексея Леоненкова - начальника установки выделения изобутан-изобутиленовой фракции. Суд Центрального района Тольятти приговорил мужчину к 2, 5 годам лишения свободы условно.
Напомним, что ЧП произошло в сентябре 

17 января 2017, 03:08
Следователи завели новые уголовные дела из-за акций завода «ТоАЗ»

Следователи завели новые уголовные дела из-за акций завода «ТоАЗ»

Следственный комитет региона возбудил новые уголовные дела, связанные с продажей акций компании «Тольяттиазот» - крупнейшего производителя аммиака в мире. Фигуранты дела - директора самарских компаний «Контаз» и «Родничок». По версии следствия, в 2008 году они продали ценные бумаги завода двумя 

17 января 2017, 12:58
Спор из-за повышения тарифов на холодную воду продолжится в Самаре

Спор из-за повышения тарифов на холодную воду продолжится в Самаре

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оспорит решение московского арбитража – столичный суд признал незаконным повышения тарифов на холодную воду и водоотведение в Самаре. Оспорить это представители ведомства намерены в Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде в Самаре, жалобу направят до 29 января, сообщили 
16 января 2017, 05:10
В Самаре ищут председателя апелляционного суда

В Самаре ищут председателя апелляционного суда

Высшая квалификационная коллегия судей России объявила об открытии вакантной
должности председателя самарского Одиннадцатого арбитражного апелляционно­го суда. Документы от соискателей на конкурс будут приниматься до 30 янва­ря. Как уже сообщала "ТЕРРА", нынешний руководитель Александр Ефанов подать их уже не сможет, так 

16 января 2017, 12:54
«ТольяттиАзот» победил Украину в суде

«ТольяттиАзот» победил Украину в суде

«ТольяттиАзот» смог доказать в суде незаконность надбавки, которую начислила Украина за транзит аммиака, сообщает компания. Высший административный суд этой страны удовлетворил кассационную жалобу тольяттинского химконцерна на решение двух нижестоящих инстанций. Приказ украинского минэкономразвития о надбавке к тарифу за транзит аммиака 

30 ноября 2016, 10:58
В Киеве растут продажи элитных автомобилей: Lexus увеличил продажи на 165%

В Киеве растут продажи элитных автомобилей: Lexus увеличил продажи на 165%

Производители элитных иномарок продали в Киеве почти в три раза больше автомобилей, чем в прошлом году. Продажи Lexus выросли почти на 165 процентов, Mercedes — на 90%, BMW — на 51 процент, передает украинское издание «Вести».

Всего за девять месяцев 2016 

27 октября 2016, 05:37
Роспотребнадзор поддерживает решение власти ввести эмбарго на соль иностранного производства

Роспотребнадзор поддерживает решение власти ввести эмбарго на соль иностранного производства

Роспотребнадзор поддерживает решение власти ввести эмбарго на соль иностранного производства.  Ранее ее включили  в список санкционных продуктов, действующий для ряда стран, включая Украину. Под запретом оказалась столовая и денатурированная соль, хлорид натрия и морская вода. Наши  производители от этой меры 

14 сентября 2016, 02:37
Члены совета директоров ТоАЗа получат 3,7 млрд рублей

Члены совета директоров ТоАЗа получат 3,7 млрд рублей

Собрание акционеров ОАО "Тольяттиазот" все-таки состоялось, об этом говорится в официальном сообщении.
Напомним, оно срывалось несколько раз, в результате чего компания долго не могла подвести результаты не только прошлого, но и 2014 года. В итоге держатели ценных бумаг решили не 

16 июня 2016, 02:48
В Тольятти автомобиль врезался в дерево: три человека погибли, один в реанимации, есть фото

В Тольятти автомобиль врезался в дерево: три человека погибли, один в реанимации, есть фото

Сегодня, 23 апреля, около 4 часов утра в Тольятти в районе перекрёстка улиц Спортивной и Жукова Автозаводского района в дерево врезался автомобиль Daewoo Nexia, передает Волга-Ньюс со ссылкой на оперативные структуры.
 
От удара кузов иномарки сильно деформировался. Три 
23 апреля 2016, 10:13
Шестая попытка ТоАЗа

Шестая попытка ТоАЗа

Совет директоров ОАО "Тольяттиазот" в шестой раз назначил проведение годового собрания акционеров компании. 12 июня держатели ценных бумаг снова попытаются подвести итоги 2014 года, а также утвердить рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда и 
23 марта 2016, 03:21
Очередное собрание акционеров «Тольяттиазота» вновь не состоялось

Очередное собрание акционеров «Тольяттиазота» вновь не состоялось

Очередное годовое общее собрание акционеров ОАО «Тольяттиазот», назначенное на 22 ноября, вновь не состоялось, сообщает официальный сайт компании. Причина - отсутствие кворума из-за неявки мажоритарных акционеров. Это была уже 4-я попытка в этом году собрать менеджмент тольяттинского химического гиганта.
23 ноября 2015, 05:51
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