«Тольяттиазот» направил официальную претензию украинскому госпредприятию «Укрхимтрансаммиак». Толяттинская компания требует незамедлительно возобновить транзит аммиака по украинскому участку магистрального трубопровода «Тольятти-Одесса» и возместить заводу причиненные убытки за невыполнение обязательств.
Как уже сообщала «ТЕРРА, транзит был остановлен 23 декабря. «Укрхимтрансаммиак» решил навязать ТоАЗу ничем не обоснованный новый повышенный тариф за транспортировку - украинцы захотели получать дополнительно по 8 долларов США с каждой тонны аммиака. Вскоре Высший административный суд Украины удовлетворил кассационную жалобу тольяттинцев по спору с местным Минэкономразвития.
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