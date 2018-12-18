Откупиться или «сесть»: в России введут штрафы за экономические преступления Уже в этом году лидирующий в России по приросту уголовных дел сегмент экономических преступлений может быть декриминализирован. Взамен нарушителю будет предложено полностью компенсировать ущерб как пострадавшему физическому лицу, так и государству. … По статистике, в 2017 году число уголовных дел, возбужденных в