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Во время паводка в Самарской области может подтопить 45 населенных пунктов
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13 марта 2019, 12:45
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В доме на Булкина в Самаре провалилась крыша: жильцы убирают снег самостоятельно
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13 марта 2019, 02:49
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Самарцы платят до 60 тысяч за временную регистрацию для зачисления в «престижную» школу
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13 марта 2019, 02:31
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В Самаре под тяжестью снега рухнула крыша в старинном доме на Молодогвардейской
В областной столице очередная крыша не выдержала веса снега и обвалилась. На этот раз пострадала кровля трехэтажного здания №94 по улице Молодогвардейской, которое было возведено еще в начале прошлого века. Когда-то там располагался доходный дом.
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13 марта 2019, 01:56
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В Самарской области на поддержку предпринимателей направят 2,6 млрд рублей
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11 марта 2019, 12:26
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В Тольятти пройдет Startup Tour
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28 февраля 2019, 07:19
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90 млрд рублей в этом году потратит РЖД на локомотивы
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26 февраля 2019, 10:29
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Стал известен любимый бизнес самарских хипстеров
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26 февраля 2019, 05:12
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Кнопку вызова похитили вандалы на пляже для инвалидов в Самаре
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12 июля 2018, 11:02
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На АвтоВАЗе обсудили возможность выпуска машин с ручным управлением для инвалидов
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27 марта 2018, 03:24
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«Самарский метрополитен» оштрафовали из-за слишком высоких касс
Работники регионального Министерства социально-демографической и семейной политики проверили, как станции «Самарского метрополитена» приспособлены для инвалидов. Оказалось, что с этим у предприятия серьезные проблемы.
«Входы в станции не обустроены для инвалидов. Кассы слишком высоко расположены, проходы через турникеты узкие», - отметили …
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15 февраля 2018, 02:06
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В Самаре сотрудники бюро медэкспертизы выдавали фальшивые справки об инвалидности
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при получении пенсий по инвалидности на сумму более 1 миллиона 300 тысяч рублей.
В этом обвиняются сотрудники «Государственного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области». Предполагается, что они присвоили инвалидность двум людям, не имеющим …
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17 января 2018, 11:28
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"Свидетелей Иеговы" в Новокуйбышевске уличили в экстремистской деятельности
В Самарской области завершилась прокурорская проверка в некоммерческих организациях региона. Выявлено 45 нарушений законодательства, по которым вынесено 21 представление. В частности в Новокуйбышевске уличили в экстремистской деятельности представителей религиозной группы "Свидетели Иеговы". В месте сбора членов группы нашли журналы "Свидетели …
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31 мая 2013, 02:17
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