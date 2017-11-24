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Материалы по теме:

Тольятти: пойман подозреваемый в ограблении офиса микрозаймов

Тольятти: пойман подозреваемый в ограблении офиса микрозаймов

В Тольятти полицейскими пойман подозреваемый в ограблении офиса микрозаймов. Преступление было совершено 13 ноября. Злоумышленник, вооруженный ножом, зашел в павильон организации на улице Лизы Чайкиной и потребовал от сотрудницы фирмы деньги. Получив 14 тысяч рублей, он скрылся.

«В результате проведения оперативных 

24 ноября 2017, 03:04
Очевидец заметил три НЛО над Тольятти за одну ночь

Очевидец заметил три НЛО над Тольятти за одну ночь

На созданную американскими уфологами карту активности НЛО попал Тольятти. Проект называется UFO Stalker. Там опубликован комментарий очевидца. По его словам, он наблюдал за тремя объектами в ночь 16 июня 2016 года.

«Около 0:30 я заметил объект, летящий с севера на юг, 

24 ноября 2017, 02:51
Тольятти: сотрудница миграционной службы попалась на злоупотреблении

Тольятти: сотрудница миграционной службы попалась на злоупотреблении

В Тольятти предстанет перед судом бывшая сотрудница миграционной службы. Она работа в отделе Автозаводского района. Женщину обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Преступление было совершено в прошлом году. 

«По версии следствия, обвиняемая, находясь по месту службы, незаконно получила от гражданина  денежные средства 

24 ноября 2017, 01:18
В Тольятти сын украл у матери ноутбук и сдал его в ломбард

В Тольятти сын украл у матери ноутбук и сдал его в ломбард

В Тольятти сотрудники Росгвардии раскрыли кражу компьютера. Сын украл у матери ноутбук и сдал его в ломбард. Представители вневедомственной охраны рассказали, что во время патрулирования в Комсомольском районе заметили на улице Ушакова мужчину, который заметив экипаж силовиков, попытался скрыться. Убежать 

23 ноября 2017, 12:16
Самарский автомобилист пытался выехать из двора и разбил несколько машин

Самарский автомобилист пытался выехать из двора и разбил несколько машин

Днем 10 августа в Самаре, на улице Ставропольской, произошло массовое ДТП. Причем все они были повреждены внедорожником, водитель которого, предположительно, до этого отдыхал в «разливайке».

Владимир Зубов, инспектор отделения пропаганды БДД ОГИБДД Управления МВД России по г. Самаре:

- Сегодня примерно в 

10 августа 2017, 05:23
В Infiniti возможен дефект: у россиян отзывают 8000 иномарок

В Infiniti возможен дефект: у россиян отзывают 8000 иномарок

В России отзывают 8270 автомобилей Infiniti F35, FX45, M35 и M45. Об этом сообщается на сайте Росстандарта. Речь идет о машинах, сошедших с конвейера с апреля 2006-го по март 2010 года. VIN-коды транспортных средств можно узнать на сайте ведомства. Кампания 

23 июня 2017, 08:00
В Самаре водитель «Инфинити» сломал позвоночник в ДТП со столбом

В Самаре водитель «Инфинити» сломал позвоночник в ДТП со столбом

Вчера, 11 июня, около 20:00 на трассе М-5 "Урал" на участке между Новосемейкино и ТЦ "Мега" произошло серьезное ДТП с участием автомобиля «Инфинити». Водитель элитной иномарки не справился с управлением, выехал на разделительную полосу, где по очереди врезался в несколько 
12 июня 2017, 04:41
Под Самарой на трассе М-5 снова произошло массовое ДТП: столкнулись семь машин

Под Самарой на трассе М-5 снова произошло массовое ДТП: столкнулись семь машин

В пятницу, 5 мая, в Самарской области произошло крупное ДТП на 965 километре федеральной трассы М-5. Это в районе Жигулевска. По версии полицейских, у фуры отказал тормоз, в результате произошла серия столкновений. Всего в аварию попали семь машин. По предварительной 
5 мая 2017, 02:50
Появилось видео массового ДТП на М-5, в котором пострадали 8 человек

Появилось видео массового ДТП на М-5, в котором пострадали 8 человек

В Сети появилось видео с места массовой аварии на трассе М-5 в Жигулевске. Как уже сообщала «ТЕРРА», 27 апреля на 967 километре федеральной дороги столкнулись 14 машин, в том числе пассажирский автобус. Пострадали восемь человек.

Информация по теме:
3 мая 2017, 11:00
В Самаре лихач протаранил 6 припаркованных машин и скрылся

В Самаре лихач протаранил 6 припаркованных машин и скрылся

В понедельник, 17 апреля, в Самаре на парковке у перекрестка улиц Матросова и Вольской произошло массовое ДТП. Неизвестный автомобилист на скорости врезался в парковочное место, разбив шесть машин, и скрылся с места аварии. По словам очевидца, это случилось в 13:35. 
17 апреля 2017, 02:17
Стали известны российские комплектации нового кроссовера Infiniti Q30

Стали известны российские комплектации нового кроссовера Infiniti Q30

Компания Infiniti озвучила комплектации нового кроссовера Q30 для авторынка РФ. Помимо базовой комплектации российскому покупателю станут доступны три заряженных версии со своим набором особенностей.
В базовую комплектацию Infiniti Q30 включено большое число опций, которые удовлетворят запросы основного сегмента автолюбителей. Например, 

9 августа 2016, 02:24
Россияне могут ждать в 2016 году новинок от Infiniti и Nissan

Россияне могут ждать в 2016 году новинок от Infiniti и Nissan

В 2016 году крупнейшие мировые автопроизводители Nissan и Infiniti презентуют на российском рынке свои новые модели. Японские корпорации будут сохранять вектор укрепления своих лидирующих позиций, невзирая на непростую экономическую картину в РФ.
Накануне новогодних праздников на отечественном авторынке было зафиксировано 
15 января 2016, 12:21
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