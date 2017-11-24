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Тольятти: пойман подозреваемый в ограблении офиса микрозаймов
В Тольятти полицейскими пойман подозреваемый в ограблении офиса микрозаймов. Преступление было совершено 13 ноября. Злоумышленник, вооруженный ножом, зашел в павильон организации на улице Лизы Чайкиной и потребовал от сотрудницы фирмы деньги. Получив 14 тысяч рублей, он скрылся.
«В результате проведения оперативных …
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24 ноября 2017, 03:04
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Очевидец заметил три НЛО над Тольятти за одну ночь
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24 ноября 2017, 02:51
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Тольятти: сотрудница миграционной службы попалась на злоупотреблении
В Тольятти предстанет перед судом бывшая сотрудница миграционной службы. Она работа в отделе Автозаводского района. Женщину обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Преступление было совершено в прошлом году.
«По версии следствия, обвиняемая, находясь по месту службы, незаконно получила от гражданина денежные средства …
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24 ноября 2017, 01:18
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В Тольятти сын украл у матери ноутбук и сдал его в ломбард
В Тольятти сотрудники Росгвардии раскрыли кражу компьютера. Сын украл у матери ноутбук и сдал его в ломбард. Представители вневедомственной охраны рассказали, что во время патрулирования в Комсомольском районе заметили на улице Ушакова мужчину, который заметив экипаж силовиков, попытался скрыться. Убежать …
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23 ноября 2017, 12:16
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Самарский автомобилист пытался выехать из двора и разбил несколько машин
Днем 10 августа в Самаре, на улице Ставропольской, произошло массовое ДТП. Причем все они были повреждены внедорожником, водитель которого, предположительно, до этого отдыхал в «разливайке».
Владимир Зубов, инспектор отделения пропаганды БДД ОГИБДД Управления МВД России по г. Самаре:
- Сегодня примерно в …
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10 августа 2017, 05:23
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В Infiniti возможен дефект: у россиян отзывают 8000 иномарок
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23 июня 2017, 08:00
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В Самаре водитель «Инфинити» сломал позвоночник в ДТП со столбом
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12 июня 2017, 04:41
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Под Самарой на трассе М-5 снова произошло массовое ДТП: столкнулись семь машин
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5 мая 2017, 02:50
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Появилось видео массового ДТП на М-5, в котором пострадали 8 человек
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3 мая 2017, 11:00
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В Самаре лихач протаранил 6 припаркованных машин и скрылся
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17 апреля 2017, 02:17
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Стали известны российские комплектации нового кроссовера Infiniti Q30
Компания Infiniti озвучила комплектации нового кроссовера Q30 для авторынка РФ. Помимо базовой комплектации российскому покупателю станут доступны три заряженных версии со своим набором особенностей.
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9 августа 2016, 02:24
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Россияне могут ждать в 2016 году новинок от Infiniti и Nissan
В 2016 году крупнейшие мировые автопроизводители Nissan и Infiniti презентуют на российском рынке свои новые модели. Японские корпорации будут сохранять вектор укрепления своих лидирующих позиций, невзирая на непростую экономическую картину в РФ.
Накануне новогодних праздников на отечественном авторынке было зафиксировано …
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15 января 2016, 12:21