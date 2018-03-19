Самарский областной фонд жилья и ипотеки проанализировал рынок недвижимости в городах области в феврале 2018 года. Это 11 350 предложений. Лидирует Тольятти — более 4,5 тысяч квартир. На тысячу меньше в Самаре. В Сызрани продавалось 965 квартир, а в Октябрьске всего сотня. Средняя цена одного квадратного метра во всех городских округах составила 43 тысячи рублей. При этом самая высокая зафиксирована в столице региона — 56 тысяч рублей, а самая низкая в Октябрьске — 23 тысячи. В целом же количество предложений, по сравнению с январем, выросло на 10%, а средняя цена квартир упала на 363 рубля. Однако если рассматривать последний показатель за год, то он вырос на 149 рублей.
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Против дороги через лес проголосовали жители Тольятти
В Самарской области подводят итоги общественного голосования по проектам благоустройства. Напомним, оно проводилось в воскресенье, 18 марта.
В Тольятти предварительные результаты уже огласили. На аппаратном совещании в администрации их озвучил глава города Сергей Анташев.
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19 марта 2018, 02:05
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Женщина украла у приятеля телефон за 30 тысяч рублей в Тольятти
На днях полицейских попросил о помощи житель Тольятти. Он сообщил, что из его квартиры украли мобильный телефон стоимостью в 30 тысяч рублей. Пострадавший пояснил, что в преступлении он подозревает свою знакомую, с которой накануне распивал спиртное.
Мужчина описал внешность предполагаемой преступницы. …
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15 марта 2018, 10:16
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700 млн рублей потратят на ремонт дорог в Тольятти
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14 марта 2018, 08:01
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«ТТУ» не удалось избавиться от бомбоубежища в Тольятти
Муниципальное предприятие «Тольяттинское троллейбусное управление» пыталось переписать объект гражданской обороны на баланс мэрии Тольятти и перестать содержать его за свой счет. Однако арбитражный суд отказал транспортникам. Речь идет о коллективном защитном сооружении, расположенном по Южному шоссе, дом 28. До 2015 …
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14 марта 2018, 09:02
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Несколько квартир и магазин пострадали при пожаре на улице Стара-Загора в Самаре
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5 марта 2018, 03:30
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Дошли до Верховного суда: о «квартирном споре» мэрии Тольятти и областных чиновников
Верховный суд отказался передавать для дальнейшего рассмотрения сразу две кассационных жалобы регионального министерства социально-демографической и семейной политики. Речь идет о спорах ведомства с мэрией Тольятти. В обоих случаях тольяттинские чиновники требовали возместить городской администрации убытки, понесенные в результате приобретения квартир …
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3 марта 2018, 10:08
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Нормативы по переселению из ветхого и аварийного жилья в Самарской области изменятся
Предложение Госдумы ограничить "дробление" квартир и варианты, когда в 30 квадратных метрах собственниками долей являются до полусотни граждан, нашло поддержку у членов губернского комитета по строительству. Исключение сделают для детей, братьев, сестер, бабушек и дедушек. Соответствующий закон региональные депутаты планируют …
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12 февраля 2018, 06:24
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В Тольятти директор агентства недвижимости обманул клиентов на 18 млн рублей
В Тольятти направлено в суд уголовное дело в отношении 42-летнего директора агентства недвижимости. По версии силовиков, он обманул 12 клиентов на 18 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество в крупном размере".
По данным полицейских, обвиняемый обманом убеждал людей оформить …
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2 февраля 2018, 01:15
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В Тольятти будут судить застройщика, который продавал квартиры по два раза
В суд Комсомольского района Тольятти направлено на рассмотрение дело, возбужденное против руководителя строительной фирмы. Его подозревают в «двойных продажах» квартир.
Правоохранители заинтересовались предпринимателем после прокурорской проверки.
В 2015 году в фирму обратились люди, решившие приобрести жилье. Им предложили квартиру …
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31 января 2018, 05:20
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Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров провел очередную встречу с обманутыми дольщиками
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30 января 2018, 12:42
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В Самарской области начали дорожать квартиры
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22 января 2018, 09:00
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Аренда однокомнатных квартир дорожает по всей России
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19 января 2018, 10:14