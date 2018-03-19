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Материалы по теме:

Против дороги через лес проголосовали жители Тольятти

Против дороги через лес проголосовали жители Тольятти

В Самарской области подводят итоги общественного голосования по проектам благоустройства. Напомним, оно проводилось в воскресенье, 18 марта.

В Тольятти предварительные результаты уже огласили. На аппаратном совещании в администрации их озвучил глава города Сергей Анташев.
Тольяттинцы голосовали по поводу строительства новых дорог, 

19 марта 2018, 02:05
Женщина украла у приятеля телефон за 30 тысяч рублей в Тольятти

Женщина украла у приятеля телефон за 30 тысяч рублей в Тольятти

На днях полицейских попросил о помощи житель Тольятти. Он сообщил, что из его квартиры украли мобильный телефон стоимостью в 30 тысяч рублей. Пострадавший пояснил, что в преступлении он подозревает свою знакомую, с которой накануне распивал спиртное.

Мужчина описал внешность предполагаемой преступницы. 

15 марта 2018, 10:16
700 млн рублей потратят на ремонт дорог в Тольятти

700 млн рублей потратят на ремонт дорог в Тольятти

В Тольятти объявлен конкурс на ремонт местных дорог. Подрядчика, который освоит почти 700 млн рублей, ищет мэрия Автограда. Из этой суммы 646 млн выделит область, остальные - городская казна. Согласно материалам тендера, подрядчик должен будет предоставить гарантию на 5 лет 

14 марта 2018, 08:01
«ТТУ» не удалось избавиться от бомбоубежища в Тольятти

«ТТУ» не удалось избавиться от бомбоубежища в Тольятти

Муниципальное предприятие «Тольяттинское троллейбусное управление» пыталось переписать объект гражданской обороны на баланс мэрии Тольятти и перестать содержать его за свой счет. Однако арбитражный суд отказал транспортникам. Речь идет о коллективном защитном сооружении, расположенном по Южному шоссе, дом 28. До 2015 

14 марта 2018, 09:02
Несколько квартир и магазин пострадали при пожаре на улице Стара-Загора в Самаре

Несколько квартир и магазин пострадали при пожаре на улице Стара-Загора в Самаре

В Самаре утром 5 марта произошел пожар в жилом доме номер 133 на улице Стара-Загора. Сгорела однокомнатная квартира на третьем этаже. Сотрудники МЧС успели остановить пламя, но пострадали соседние квартиры, а также магазин на первом этаже. «Витрины начало затапливать», - 
5 марта 2018, 03:30
Дошли до Верховного суда: о «квартирном споре» мэрии Тольятти и областных чиновников

Дошли до Верховного суда: о «квартирном споре» мэрии Тольятти и областных чиновников

Верховный суд отказался передавать для дальнейшего рассмотрения сразу две кассационных жалобы регионального министерства социально-демографической и семейной политики. Речь идет о спорах ведомства с мэрией Тольятти. В обоих случаях тольяттинские чиновники требовали возместить городской администрации убытки, понесенные в результате приобретения квартир 

3 марта 2018, 10:08
Нормативы по переселению из ветхого и аварийного жилья в Самарской области изменятся

Нормативы по переселению из ветхого и аварийного жилья в Самарской области изменятся

Предложение Госдумы ограничить "дробление" квартир и варианты, когда в 30 квадратных метрах собственниками долей являются до полусотни граждан, нашло поддержку у членов губернского комитета по строительству. Исключение сделают для детей, братьев, сестер, бабушек и дедушек. Соответствующий закон региональные депутаты планируют 

12 февраля 2018, 06:24
В Тольятти директор агентства недвижимости обманул клиентов на 18 млн рублей

В Тольятти директор агентства недвижимости обманул клиентов на 18 млн рублей

В Тольятти направлено в суд уголовное дело в отношении 42-летнего директора агентства недвижимости. По версии силовиков, он обманул 12 клиентов на 18 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество в крупном размере".

По данным полицейских, обвиняемый обманом убеждал людей оформить 

2 февраля 2018, 01:15
В Тольятти будут судить застройщика, который продавал квартиры по два раза

В Тольятти будут судить застройщика, который продавал квартиры по два раза

В суд Комсомольского района Тольятти направлено на рассмотрение дело, возбужденное против руководителя строительной фирмы. Его подозревают в «двойных продажах» квартир.
Правоохранители заинтересовались предпринимателем после прокурорской проверки.

В 2015 году в фирму обратились люди, решившие приобрести жилье. Им предложили квартиру 
31 января 2018, 05:20
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров провел очередную встречу с обманутыми дольщиками

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров провел очередную встречу с обманутыми дольщиками

Глава региона Дмитрий Азаров накануне снова встречался с обманутыми дольщиками. Встреча длилась с 5 до 10 часов вечера. За это время удалось обсудить перспективы почти двух десятков проблемных объектов.

Два месяца назад, на первом таком заседании, которое шло 9 часов, врио 

30 января 2018, 12:42
В Самарской области начали дорожать квартиры

В Самарской области начали дорожать квартиры

В Самарской области начали дорожать квартиры. Согласно опубликованному отчету регионального фонда жилья и ипотеки (СОФЖИ), в декабре 2017 года средняя цена квадратного метра «вторички» в городских округах составила 45 тысяч 553 рубля. По отношению к ноябрю она выросла на 1 

22 января 2018, 09:00
Аренда однокомнатных квартир дорожает по всей России

Аренда однокомнатных квартир дорожает по всей России

Однокомнатные квартиры остаются самыми востребованными на рынке арендного жилья в России. Стоимость их съема по итогам 2017 года выросла, в среднем, на 1,4% и составляет 15,3 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводятся в исследовании онлайн-сервиса объявлений Domofond.ru. Анализ проводился 
19 января 2018, 10:14
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