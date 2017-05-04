Сотрудники тольяттинской фирмы слили фенол на арендованном земельном участке по улице Никонова, сообщили в городской прокуратуре. Нарушение выявили в ходе совместной проверки со специалистами территориального управления Роспотребнадзора.
За создание угрозы причинения вреда окружающей среде материалы прокурорской проверки направлены в правоохранительные органы. По данным надзорного ведомства, незаконную деятельность по обращению химических веществ и отходов с нарушением установленных правил осуществляла организация ООО «КонтейнерРемСервис». Загрязнение почвы отходами произошло в результате промывки цистерн, содержащих фенол.
Материалы проверки направили в тольяттинский отдел СУ СК России по Самарской области. Директору фирмы внесено представление об устранении нарушений.
Отметим, фенол ядовит, его относят к высокоопасным веществам.
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