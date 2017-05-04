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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Вода вместо дороги: из Самары в Тольятти можно будет доехать по Волге

Вода вместо дороги: из Самары в Тольятти можно будет доехать по Волге

С 6 мая в Самарской области планируют запустить речные пассажирские перевозки по Волге из Самары в Тольятти. По маршруту будет курсировать скоростное судно на подводных крыльях «Восход». Время в пути составит примерно два с половиной часа. По предварительной информации, билет 
4 мая 2017, 07:50
В селе под Тольятти жгли мусор и уничтожили дома

В селе под Тольятти жгли мусор и уничтожили дома

Во вторник, 2 мая, в селе Федоровка под Тольятти произошел крупный пожар. По предварительным данным, от огня пострадало от четырех до шести домов. Появилось фото с места происшествия.

«Очаг возгорания находится в СНТ Астра. Предположительно, причиной пожара стало то, что люди 

2 мая 2017, 04:54
Даже не тормозил: в Тольятти водитель «Лады» насмерть сбил женщину

Даже не тормозил: в Тольятти водитель «Лады» насмерть сбил женщину

В понедельник, 1 мая, в Автозаводском районе Тольятти в результате ДТП погиб пешеход. Автомобилист на «Ладе» насмерть сбил женщину на улице 40 лет Победы около дома №48. В сети появились фотографии с места ДТП. По словам очевидцев, женщина шла по 
2 мая 2017, 06:28
В Тольятти посетителей гипермаркета эвакуировали из-за мешка с углем

В Тольятти посетителей гипермаркета эвакуировали из-за мешка с углем

Вчера, 30 апреля, вечером в один из гипермаркетов Тольятти были вызваны саперы и кинологи. В здании магазина на Южном шоссе был обнаружен подозрительный пакет.

Покупатели и сотрудники торгового объекта были эвакуированы из помещения. В результате выяснилось, что находка оказалась 
1 мая 2017, 08:44
Самара превращается в пустыню

Самара превращается в пустыню

Блогер maxim_warrior интересуется, кто в Самаре отвечает за пыль? "Не пора ли начать убирать ее с улиц с нашего прекрасного города? Куда можно настучать, чтобы кому надо выдали волшебного пендаля?" - вопрошает автор. Комментаторы пишут, что "ничего с пылью в 

14 апреля 2017, 05:17
Британские ученые изобрели съедобные бутылки для воды

Британские ученые изобрели съедобные бутылки для воды

В Лондоне ученые изобрели съедобные бутылки для воды. Данный проект стал не только новой разработкой для улучшения экологической ситуации, но и ноу-хау в сфере дизайна.
Вообще, съедобные бутылки, которым дали наименование «Ooho», разработали еще 3 года назад, а на протяжении 

13 апреля 2017, 09:50
Видео в блогах: «Беспредел в Шлюзовом»

Видео в блогах: «Беспредел в Шлюзовом»

В паблике "События Тольятти" соцсети "ВК" выложили видео про "беспредел в Шлюзовом". "На бывшем заводе ЖБИ предприниматели организовали бизнес по промывке ж/д цистерн из-под фенола, метилстирола и серной кислоты, сливая все это прямо в почву через скважину. Оттуда все 
29 марта 2017, 04:50
В Самаре хотят возродить экополицию

В Самаре хотят возродить экополицию

Самарский областной департамент охоты и рыболовства предложил возродить в регионе экологическую полицию. Аналогичная структура существовала в губернии в 90-х годах и являлась подразделением милиции. В то время «санитары-силовики» составляли административные протоколы и накладывали штрафы за грязные дворы, отсутствие урн и 

24 марта 2017, 11:42
В Самаре мошенники хотели украсть в банке 32 миллиона, но «спалились» на грязных ногтях

В Самаре мошенники хотели украсть в банке 32 миллиона, но «спалились» на грязных ногтях

В Самаре завершился суд над бандой мошенников. Они пытались «обчистить» банковский счёт одного из предпринимателей с помощью поддельных документов.
 
Одним из соучастников преступления стала работница банка, имевшая доступ к информации о потенциальной жертве. Злоумышленники изготовили поддельный паспорт на имя 

10 декабря 2016, 03:31
Ученые: На поверхности смартфонов живет в 18 раз больше бактерий, чем в туалете

Ученые: На поверхности смартфонов живет в 18 раз больше бактерий, чем в туалете

Группа британских исследователей из университета Сурея пришла к выводу, что на поверхности любого смартфона живет значительно больше вирусов и бактерий, чем в общественном туалете. При этом количество микроорганизмов практически не зависит от личной гигиены владельца гаджета.
Ученые отмечают, что на 
10 января 2016, 09:14
Возле поселка Водино обнаружено кислотное озеро

Возле поселка Водино обнаружено кислотное озеро

В селе Водино Красноярского района Самарской области введен режим чрезвычайной ситуации. Причина - несанкционированный разлив отработанной серной кислоты. Накануне водитель автоцистерны преднамеренно слил 22 тонны опасного вещества. Площадь загрязнения составила 80 квадратных метров. Пострадавших нет, сообщает региональное управление МЧС. В 
18 ноября 2015, 12:06
Под Самарой неизвестные слили тонны серной кислоты

Под Самарой неизвестные слили тонны серной кислоты

Появились подробности о разливе серной кислоты в Красноярском районе Самарской области. Информация поступила в полицию около 3 часов ночи 17 ноября. На обводной дороге Самары в направлении полигона токсичных отходов заметили автоцистерну. Прибывшие на место происшествия полицейские увидели МАЗ 
17 ноября 2015, 04:26
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