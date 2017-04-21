Полицейские в броне и с автоматами вышли на дороги Тольятти В четверг, 20 апреля, на улицах Тольятти видели полицейских в боевом снаряжении. По словам очевидцев, на силовиках были каски и бронежилеты, они были вооружены автоматами. В социальной сети появилось фото.



В местной госавтоинспекции заявили, что беспокоиться не надо. В …