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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 21 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Самарскую область признали «вкусной»

Самарскую область признали «вкусной»

Эксперты «ТурСтата» определили наиболее популярные в стране направления гастрономического туризма. В топ-15 самых «вкусных» регионов России включили Самарскую область.

При составлении рейтинга учитывались данные по предложениям гастротуров на 2017 год. Самым «аппетитным» городом стала Москва. Петербург занял второе место. 
21 апреля 2017, 12:37
Полицейские в броне и с автоматами вышли на дороги Тольятти

Полицейские в броне и с автоматами вышли на дороги Тольятти

В четверг, 20 апреля, на улицах Тольятти видели полицейских в боевом снаряжении. По словам очевидцев, на силовиках были каски и бронежилеты, они были вооружены автоматами. В социальной сети появилось фото.

В местной госавтоинспекции заявили, что беспокоиться не надо. В 
20 апреля 2017, 11:06
В Тольятти пассажирский автобус улетел в кювет

В Тольятти пассажирский автобус улетел в кювет

Жители Тольятти сообщили о пробке в зеленой зоне города в сторону Центрального района. По словам очевидцев, произошло ДТП с участием общественного транспорта. В кювет прямо рядом с остановкой улетел пассажирский микроавтобус, следовавший по маршруту №93. О пострадавших не сообщается. Очевидцы 
20 апреля 2017, 10:46
Мам вынуждают платить за выдачу детей в тольяттинском роддоме

Мам вынуждают платить за выдачу детей в тольяттинском роддоме

В группе "Происшествия Тольятти" соцсети "ВКонтакте" пожаловались на неизвестных личностей, которые организовали "мутный" бизнес в роддоме местного Медгородка. Ушлые дельцы здесь делают деньги на процедуре выдачи детей в зале выписки. Хочешь получить своего ребенка в торжественной обстановке и заснять 
20 апреля 2017, 05:42
Нуждающиеся жители региона получат дополнительную поддержку от властей

Нуждающиеся жители региона получат дополнительную поддержку от властей

Проблемы льготополучателей в связи с изменением порядка начисления соцвыплат были затронуты на совещании, которое провел губернатор Николай Меркушкин с министром управления финансами Сергеем Кандеевым и министром социально-демографической и семейной политики Мариной Антимоновой. Уже в апреле компенсации за жилищно-коммунальные услуги будут 

18 апреля 2017, 02:35
Михаил Бабич проведет в Самаре заседание совета по развитию институтов гражданского общества

Михаил Бабич проведет в Самаре заседание совета по развитию институтов гражданского общества

На 1-й просеке в резиденции губернатора Самарской области собрались члены общественного совета ПФО. Представителей прислали 9 регионов ПФО и Москва. Председательствует  полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин приветствовал собравшихся.

Как уже 
13 апреля 2017, 01:38
Работу самарских ученых отметили на международном уровне

Работу самарских ученых отметили на международном уровне

Авторитетный журнал Nature опубликовал статью под названием "прогнозирование роста кристаллов с помощью кинетической трёхмерной модели". Среди ее авторов - двое сотрудников самарского Межвузовского научно-исследовательского центра.
Ученые описали универсальную математическую модель, позволяющую с высокой точностью формировать структуру различных веществ, изменять их 

5 апреля 2017, 10:45
В микрорайоне «Южный город» появится еще одна школа

В микрорайоне «Южный город» появится еще одна школа

В микрорайоне «Южный город» появится еще одна школа, помимо уже строящейся; в Новокуйбышевске - новый образовательный центр и спорткомплекс. Проблемы развития инфраструктуры губернатор Самарской области Николай Меркушкин накануне обсудил с депутатами Государственной думы. В Тольятти получит поддержку проект многофункционального спортивного 

30 марта 2017, 12:54
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