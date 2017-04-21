О первых шагах в новой должности губернатору Самарской области Николаю Меркушкину рассказал новый мэр Тольятти Сергей Анташев. Он намерен усилить направление работы с молодежью, а также сократить штат администрации. Кроме того, Анташев рассказал о проведенных переговорах с немецкой компанией, выпускающей стальные радиаторы. Она с июня начнет работать на территории особой экономической зоны. Планируется, что к началу 2018 года производство выйдет на полную мощность, появится около 100 рабочих мест. В свою очередь губернатор сообщил, что область выделяет 15 миллионов рублей, которые пойдут на строительство здания Поволжского православного института. Также в рамках подготовки к празднованию 50-летия АвтоВАЗа на внутриквартальные дороги Тольятти в этом году будет направлено дополнительно 250 миллионов рублей.
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