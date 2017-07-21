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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 июля 2017г  
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Цифры. Эфир передачи от 20 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Ветер выкорчевывал деревья: По региону вновь пронесся ураган с ливнем и крупным градом

Ветер выкорчевывал деревья: По региону вновь пронесся ураган с ливнем и крупным градом

В пятницу утром по региону снова пронесся ураган, сопровождавшийся ливнем и крупным градом. В сети появились фтографии из Шигонского района, а именно из села Климовка. Там сильные порывы ветра разрушили неустойчивые деревянные постройки, снесли шифер с крыш, выкорчевали деревья.
21 июля 2017, 12:37
Под Самарой водитель «десятки» резко затормозил и был раздавлен фурой: появилось видео

Под Самарой водитель «десятки» резко затормозил и был раздавлен фурой: появилось видео

Появились фотографии и видео с места смертельного ДТП с участием вазовской «десятки» и фуры Man. Напомним, они столкнулись на мосту через реку Татьянку, неподалеку от озера Орлово. По предварительным данным полиции, водитель легковой машины резко затормозил и вылетел под большегруз. 
21 июля 2017, 12:33
На Ташкентской уложили плитку: есть видео

На Ташкентской уложили плитку: есть видео

В сети появилось новое видео, снятое с воздуха над улицей Ташкентской. Сейчас вдоль трамвайной линии обустраивают пешеходную зону, участки в районе трамвайной остановки выложили плиткой. В кадр попал отрезок Ташкентской от улицы Стара-Загоры до Московского шоссе.
Напомним, масштабные ремонтные работы 
20 июля 2017, 04:02
Кто ворует цветы в Самаре и Тольятти?

Кто ворует цветы в Самаре и Тольятти?

В группе "Жесть Самара/Тольятти" соцети "ВКонтакте" выложили видео, как жители Автограда выкапывают цветы на общественных клумбах! "А ведь была на днях как-то новость, что горожане массово воруют цветы. Вот вам и доказательство. В той же Самаре, например, воришки уносят 
20 июля 2017, 10:03
13-летнего мальчика проткнуло штырем в летнем лагере в Тольятти

13-летнего мальчика проткнуло штырем в летнем лагере в Тольятти

В тольяттинской больнице прооперировали 13-летнего мальчика, получившего травму в летнем лагере на полуострове Копылово. По данному факту прокуратурой Комсомольского района поводится проверка.
 
По данным надзорного ведомства, инцидент произошел на спортивной базе «Плес». Когда подросток начал перелезать через забор, за 

19 июля 2017, 05:06
В Тольятти молодая автоледи не пропустила парня на «десятке»

В Тольятти молодая автоледи не пропустила парня на «десятке»

Во вторник, 18 июля, в Тольятти молодая автоледи на «Калине» столкнулась с «десяткой» 22-летнего парня. ДТП произошло в восьмом часу вечера на перекрестке улиц Карбышева и Комсомольской.

По предварительной версии полицейских, девушка нарушила правила очередности проезда нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог. Оба 

19 июля 2017, 07:04
Олимпийская чемпионка тайно вышла замуж в Тольятти

Олимпийская чемпионка тайно вышла замуж в Тольятти

Известная российская спортсменка, двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Елена Посевина, тайно от всех вышла замуж в Тольятти, пишет tltgorod. Церемония состоялась несколько дней назад. Поклонники узнали о свадьбе из социальных сетей спортсменки, где она опубликовала свои новые фотографии. Имя 

17 июля 2017, 07:05
Кому уже навредил паводок: видео из самых опасных точек Самары

Кому уже навредил паводок: видео из самых опасных точек Самары

В Самару и Новокуйбышевск пришла большая вода. Городские пляжи уже частично затоплены, в опасной зоне находится весь поселок Гранный, его жителям может потребоваться экстренная эвакуация. А накануне с берега реки Криуша уже пришлось спасать туристов. Из водной ловушки вытащили 15 

14 июля 2017, 08:08
Напор воды растет: кого затопит в Самарской области?

Напор воды растет: кого затопит в Самарской области?

Весь поселок Гранный, который находится в окрестностях Новокуйбышевска, оказался в зоне затопления. Туда быстрыми темпами приходит большая вода. Ее высота уже 30 метров, критичная для этого населенного пункта отметка - в 32 метра. И в ближайшее время уровень поднимется еще 
14 июля 2017, 01:13
В Самаре затопило улицу Победы и чуть не утонул водитель

В Самаре затопило улицу Победы и чуть не утонул водитель

В паблике «Самара» соцсети «ВКонтакте» сообщили, утром во вторник, 11 июля, на Безымянке и Металлурге местами прошел ливень. В частности, на улице Победы полностью затопило проезжую часть. В итоге автомобилистам пришлось «плыть». По словам очевидцев, воды было «по капот». 
11 июля 2017, 08:04
Из-за дождя начал разрушаться корпус «Жигулевской долины»

Из-за дождя начал разрушаться корпус «Жигулевской долины»

На один из корпусов технопарка «Жигулевская долина» сегодня тоже обрушился настоящий потоп. Причем прямо внутри помещений. Во время дождя с потолка потоком лилась вода и кусками отваливается потолочная плитка. Аналогичное ЧП уже было в 2016 году. Крышу пострадавшего блока корпуса 
5 июля 2017, 06:05
Несколько городов Самарской области затопило и засыпало градом

Несколько городов Самарской области затопило и засыпало градом

Сегодня, 5 июля, многие районы в Самарской области накрыл циклон. Шквальный ветер, ливень, град - сообщениями о прелестях непогоды были просто переполнены паблики Самары, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевска. Многие улицы в этих городах оказались затопленными, очевидцы рассказали о множестве упавших 
5 июля 2017, 05:48
В Самаре после ливня затопило водой несколько улиц

В Самаре после ливня затопило водой несколько улиц

Самара тонет. На некоторых улицах города ливневая канализация не справляется с потоками воды, которые образовались из-за сильного дождя. В редакцию ТРК «ТЕРРА» обратились наши телезрители, которые сняли на мобильный телефон потоп на перекрестке улиц Победы и Ново-Вокзальной. Вода залила не 
1 сентября 2016, 05:19
Из-за аномально сильного ливня в Ростове-на-Дону рухнул жилой дом

Из-за аномально сильного ливня в Ростове-на-Дону рухнул жилой дом

Вследствие продолжающегося сильного ливня и шквального ветра в Ростове-на-Дону обрушился двухэтажный жилой дом в Братском переулке. Некоторое время назад он был объявлен аварийным.
По сообщениям местных информагентств, всех жильцов смогли оперативно эвакуировать. В результате разгула стихии никто из них не 

1 июля 2016, 12:15
Из-за ливня улицы Сызрани превратились в реки, есть фото и видео

Из-за ливня улицы Сызрани превратились в реки, есть фото и видео

Сегодня, 26 июня, в Сызрани прошел сильнейший ливней. В социальных сетях горожане начали делиться фотографиями дорог, которые превратились в бушующие потоки. Лужи оказались настолько глубокими, что автомобили буквально плавают по дороге.

Как передает портал ktv-ray.ru, особенно затруднено движение 
26 июня 2016, 05:05
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