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Ветер выкорчевывал деревья: По региону вновь пронесся ураган с ливнем и крупным градом
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21 июля 2017, 12:37
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Под Самарой водитель «десятки» резко затормозил и был раздавлен фурой: появилось видео
Появились фотографии и видео с места смертельного ДТП с участием вазовской «десятки» и фуры Man. Напомним, они столкнулись на мосту через реку Татьянку, неподалеку от озера Орлово. По предварительным данным полиции, водитель легковой машины резко затормозил и вылетел под большегруз. …
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21 июля 2017, 12:33
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На Ташкентской уложили плитку: есть видео
В сети появилось новое видео, снятое с воздуха над улицей Ташкентской. Сейчас вдоль трамвайной линии обустраивают пешеходную зону, участки в районе трамвайной остановки выложили плиткой. В кадр попал отрезок Ташкентской от улицы Стара-Загоры до Московского шоссе.
Напомним, масштабные ремонтные работы …
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20 июля 2017, 04:02
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Кто ворует цветы в Самаре и Тольятти?
В группе "Жесть Самара/Тольятти" соцети "ВКонтакте" выложили видео, как жители Автограда выкапывают цветы на общественных клумбах! "А ведь была на днях как-то новость, что горожане массово воруют цветы. Вот вам и доказательство. В той же Самаре, например, воришки уносят …
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20 июля 2017, 10:03
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13-летнего мальчика проткнуло штырем в летнем лагере в Тольятти
В тольяттинской больнице прооперировали 13-летнего мальчика, получившего травму в летнем лагере на полуострове Копылово. По данному факту прокуратурой Комсомольского района поводится проверка.
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19 июля 2017, 05:06
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В Тольятти молодая автоледи не пропустила парня на «десятке»
Во вторник, 18 июля, в Тольятти молодая автоледи на «Калине» столкнулась с «десяткой» 22-летнего парня. ДТП произошло в восьмом часу вечера на перекрестке улиц Карбышева и Комсомольской.
По предварительной версии полицейских, девушка нарушила правила очередности проезда нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог. Оба …
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19 июля 2017, 07:04
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Олимпийская чемпионка тайно вышла замуж в Тольятти
Известная российская спортсменка, двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Елена Посевина, тайно от всех вышла замуж в Тольятти, пишет tltgorod. Церемония состоялась несколько дней назад. Поклонники узнали о свадьбе из социальных сетей спортсменки, где она опубликовала свои новые фотографии. Имя …
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17 июля 2017, 07:05
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Кому уже навредил паводок: видео из самых опасных точек Самары
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14 июля 2017, 08:08
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Напор воды растет: кого затопит в Самарской области?
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14 июля 2017, 01:13
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В Самаре затопило улицу Победы и чуть не утонул водитель
В паблике «Самара» соцсети «ВКонтакте» сообщили, утром во вторник, 11 июля, на Безымянке и Металлурге местами прошел ливень. В частности, на улице Победы полностью затопило проезжую часть. В итоге автомобилистам пришлось «плыть». По словам очевидцев, воды было «по капот». …
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11 июля 2017, 08:04
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Из-за дождя начал разрушаться корпус «Жигулевской долины»
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5 июля 2017, 06:05
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Несколько городов Самарской области затопило и засыпало градом
Сегодня, 5 июля, многие районы в Самарской области накрыл циклон. Шквальный ветер, ливень, град - сообщениями о прелестях непогоды были просто переполнены паблики Самары, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевска. Многие улицы в этих городах оказались затопленными, очевидцы рассказали о множестве упавших …
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5 июля 2017, 05:48
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В Самаре после ливня затопило водой несколько улиц
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1 сентября 2016, 05:19
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Из-за аномально сильного ливня в Ростове-на-Дону рухнул жилой дом
Вследствие продолжающегося сильного ливня и шквального ветра в Ростове-на-Дону обрушился двухэтажный жилой дом в Братском переулке. Некоторое время назад он был объявлен аварийным.
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1 июля 2016, 12:15
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Из-за ливня улицы Сызрани превратились в реки, есть фото и видео
Сегодня, 26 июня, в Сызрани прошел сильнейший ливней. В социальных сетях горожане начали делиться фотографиями дорог, которые превратились в бушующие потоки. Лужи оказались настолько глубокими, что автомобили буквально плавают по дороге.
Как передает портал ktv-ray.ru, особенно затруднено движение …
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26 июня 2016, 05:05