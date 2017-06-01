В Самаре пройдут открытый чемпионат и первенство области по чирлидингу. Информационным партнером мероприятия является радио DFM в Самаре. В день соревнований, 1 апреля, радиостанция как раз отмечает свое 13-летие.

Состязания по этому виду спорта, который сочетает в себе элементы шоу, танцев, …