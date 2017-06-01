В Самарской области состоится Кубок России по ловле поплавочной удочкой. Масштабные состязания рыболовов из 10 регионов страны начнутся 2 июня на шлюзовом канале полуострова Копылово. В составе команд - чемпионы мира, призёры мировых и европейских соревнований. Имена самых искусных рыбаков объявят 4 июня. Как сообщают в мэрии Тольятти, в целях безопасности на время мероприятия ограничат скоростной режим транспорта до 40 километров в час на участке от улицы Бурлацкой до поворота направо в районе 2-го шлюза.
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В больнице Тольятти нашли мертвого 5-летнего ребенка
В субботу, 27 мая, в одной из больниц Комсомольского района Тольятти было обнаружено тело 5-летнего мальчика, передает Волга Ньюс.
По предварительной версии следователей, ребенка в лечебное учреждение привезли родственники. Что стало причиной смерти малыша, пока не известно. По …
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1 июня 2017, 10:50
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Опасные участки тольяттинской набережной засыпают бетонным ломом
Тольяттинец Андрей Дербенев в «Фейсбуке» сообщил, что проблема набережной 8-го квартала обсуждалась на комиссии по чрезвычайным ситуациям в мэрии Тольятти 30 мая. На данный момент оба провала засыпают бетонным ломом. Далее планируется закрыть весь участок металлическим забором (400 метров). …
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1 июня 2017, 08:23
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В Самарской области построят летающую тарелку
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31 мая 2017, 01:06
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В Самарской области дружинникам дадут более 6 миллионов рублей
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30 мая 2017, 05:13
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В Самаре пройдут соревнования девушек-чирлидеров
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28 марта 2017, 11:49
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В Самаре прошел чемпионат области по дзюдо
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20 марта 2017, 06:15
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11 февраля в Самаре пройдет «Лыжня России 2017»
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7 февраля 2017, 02:08
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В блогах: фото с лыжного марафона "Сокольи горы - 2017"
Блогер bepowerback выложил фоторепортаж о лыжном марафоне "Сокольи горы - 2017", который прошел на базе "Чайка" в Управленческом. "Для участия в гонках собрались более 200 лыжников-профессионалов и любителей в возрасте от 17 до 70 лет и старше из 21 …
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7 февраля 2017, 09:04
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В Самарской области с 15 апреля до 15 июня запретят ловить рыбу
Начинается нерестовый период, сообщает Средневолжское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству. Ограничение вводится как для промысловиков, так и для рыбаков-любителей. В настоящее время на крупнейших водоемах региона оборудуют стационарные наблюдательные посты, где в круглосуточном режиме будет осуществляться государственный контроль и …
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14 апреля 2016, 04:55