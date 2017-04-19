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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Тольяттинцы массово продают квартиры и покидают город

Тольяттинцы массово продают квартиры и покидают город

Такие выводы можно сделать из мониторинга ситуации на рынке недвижимости, проведенного в марте СОФЖИ.
Из 10 тысяч 350 объявлений о продаже квартир, больше половины, почти 6 тысяч, разместили жители Автограда. Для сравнения, самарцы за тот же период планировали реализовать только 

18 апреля 2017, 05:46
Деньги ученым: еще один вуз из Самарской области признали опорным

Деньги ученым: еще один вуз из Самарской области признали опорным

Минобрнауки России определило 22 вуза, которые стали победителями второго этапа конкурса по созданию опорных университетов.

В список попал и Тольяттинский государственный университет. Теперь он будет получать аудиторскую и экспертную поддержку федерального центра, а также дотации из областного бюджета.

Согласно плану реформы высшего 

18 апреля 2017, 02:53
В блогах: после ремонта ездить по шоссе стало намного опаснее

В блогах: после ремонта ездить по шоссе стало намного опаснее

В "Паблике Тольятти" соцсети "ВКонтакте" сообщают, что местные велосипедисты потребовали восстановить обочину в зеленой зоне Автограда. На днях группа активистов проехала с инспекцией по Лесопарковому шоссе. Его не так давно ремонтировали, уничтожив при этом обочину. Последняя, по нормативам, может 
18 апреля 2017, 06:43
В Самарскую область пришли дожди

В Самарскую область пришли дожди

По данным Приволжского УГМС, погода в регионе на этой неделе будет формироваться серией циклонов. Дождь будут сопровождать порывы ветра. Тем не менее, температура воздуха будет преимущественно комфортной. Ночью +1 +6, днем до +18. Однако уже в пятницу на территории губернии 

17 апреля 2017, 04:53
В Тольятти обнаружен подпольный НПЗ

В Тольятти обнаружен подпольный НПЗ

Оперативниками ФСБ закрыт подпольный нефтезавод. Он действовал на территории промышленной площадки бывшего завода «Фосфор» в Тольятти.
По оценке специалистов Ростехнадзора, здесь могло перерабатываться до трех тысяч тонн нефти в месяц. Незаконная деятельность пресечена в ходе оперативно-розыскных мероприятий управления Федеральной службы 

17 апреля 2017, 04:51
В Самаре ожидается снег

В Самаре ожидается снег

Появился предварительный прогноз погоды в Самаре на текущую неделю. Согласно данным на сайте «Гисметео», с 20 по 22 апреля в Самаре ожидается снег. В ночь на субботу температура может понизиться - до четырех градусов мороза. В ближайшие дни местами на 
17 апреля 2017, 02:35
В Самаре похолодает и может начаться дождь

В Самаре похолодает и может начаться дождь

Синоптики прогнозирует похолодание и небольшой дождь в предстоящие выходные. Ожидается понижение температуры воздуха на пять градусов – до 8 – 13 градусов Цельсия. Ночью направление ветра начнет меняться, и днем в субботу, 15 апреля, порывы могут усилиться до 15 метров 
14 апреля 2017, 05:08
Лето близко: когда в Самаре потеплеет до +20

Лето близко: когда в Самаре потеплеет до +20

Температура воздуха в Самарской области приблизится к +20 градусам уже на этой неделе. В пятницу, 14 апреля, ожидается до +18-ти, сообщает Приволжское УГМС. Правда на следующий день станет немного прохладнее. Прогноз синоптиков на субботу, 15 апреля – от 8 до 
13 апреля 2017, 06:40
МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Самаре

МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Самаре

В среду, 29 марта, в Самарской области ожидается облачная погода с осадками – мокрый снег, возможно слабая метель, порывы ветра местами до 20 метров в секунду, сообщили в МЧС со ссылкой на данные ФГБУ «Приволжское УГМС».

Горожанам, которых непогода застанет на 

29 марта 2017, 05:07
Для ремонта самарских дорог начали использовать снег, есть фото

Для ремонта самарских дорог начали использовать снег, есть фото

В Сети появились фотографии с новым «инвентарем» самарских дорожников. По словам очевидцев, отремонтированные участки дороги на пересечении улиц Пионерской и Чапаевской оградили сигнальными конусами из снега. 

Судя по фото, снежными конусами обозначили участки, на которых уложили свежий асфальт. Местные 
28 марта 2017, 03:18
В Самаре зафиксирован рекорд по выпавшим осадкам

В Самаре зафиксирован рекорд по выпавшим осадкам

В субботу, 25 марта, в Самаре  был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков, сообщает Приволжское УГМС. Всего выпало 17,6 миллиметра осадков. Предыдущий рекорд был зарегистрирован 28 лет назад. Показатель 1989 года  - 13 миллиметров. Отметим, в ближайшие дни в Самаре 
27 марта 2017, 02:05
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