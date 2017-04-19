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Тольяттинцы массово продают квартиры и покидают город
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18 апреля 2017, 05:46
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Деньги ученым: еще один вуз из Самарской области признали опорным
Минобрнауки России определило 22 вуза, которые стали победителями второго этапа конкурса по созданию опорных университетов.
В список попал и Тольяттинский государственный университет. Теперь он будет получать аудиторскую и экспертную поддержку федерального центра, а также дотации из областного бюджета.
Согласно плану реформы высшего …
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18 апреля 2017, 02:53
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В блогах: после ремонта ездить по шоссе стало намного опаснее
В "Паблике Тольятти" соцсети "ВКонтакте" сообщают, что местные велосипедисты потребовали восстановить обочину в зеленой зоне Автограда. На днях группа активистов проехала с инспекцией по Лесопарковому шоссе. Его не так давно ремонтировали, уничтожив при этом обочину. Последняя, по нормативам, может …
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18 апреля 2017, 06:43
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В Самарскую область пришли дожди
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17 апреля 2017, 04:53
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В Тольятти обнаружен подпольный НПЗ
Оперативниками ФСБ закрыт подпольный нефтезавод. Он действовал на территории промышленной площадки бывшего завода «Фосфор» в Тольятти.
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17 апреля 2017, 04:51
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В Самаре ожидается снег
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17 апреля 2017, 02:35
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В Самаре похолодает и может начаться дождь
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14 апреля 2017, 05:08
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Лето близко: когда в Самаре потеплеет до +20
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13 апреля 2017, 06:40
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МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Самаре
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29 марта 2017, 05:07
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Для ремонта самарских дорог начали использовать снег, есть фото
В Сети появились фотографии с новым «инвентарем» самарских дорожников. По словам очевидцев, отремонтированные участки дороги на пересечении улиц Пионерской и Чапаевской оградили сигнальными конусами из снега.
Судя по фото, снежными конусами обозначили участки, на которых уложили свежий асфальт. Местные …
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28 марта 2017, 03:18
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В Самаре зафиксирован рекорд по выпавшим осадкам
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27 марта 2017, 02:05