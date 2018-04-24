Мэрия Тольятти наберет кредитов более, чем на 5 миллиардов рублей, говорится на портале госзакупок. Администрация Автограда объявила сразу 24 конкурса на предоставление кредитных ресурсов. Итоги по всем аукционам планируется подвести в период с 26 по 28 апреля. Средства, как указано в документации к тендерам, нужны городу для финансирования дефицита бюджета и погашения долговых обязательств. Лоты разбиты по 200 и 300 миллионов рублей. За пользование деньгами мэрия предлагает заплатить 16 и 24 миллиона рублей соответственно. Вернуть все заемные средства город планирует до 20 мая 2019 года. Таким образом, заем берется под 8 процентов годовых.
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