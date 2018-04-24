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«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Кредиты на 2,4 млрд рублей досрочно погасила Самарская область

Кредиты на 2,4 млрд рублей досрочно погасила Самарская область

Самарская область досрочно погасила кредиты на сумму в 2,4 миллиарда рублей. По данным регионального минфина, в первом квартале 2018 года в бюджет губернии поступило свыше 32 миллиардов рублей, что на 1,4 миллиарда больше аналогичного прошлогоднего показателя. Рост собственных доходов казны 

24 апреля 2018, 03:04
25 апреля будет завершен отопительный сезон в Тольятти

25 апреля будет завершен отопительный сезон в Тольятти

На аппаратном совещании в администрации Тольятти обсудили окончание отопительного сезона в городе. Его завершение запланировано на ближайшую среду, 25 апреля. Соответствующее постановление уже подписано, сообщил руководитель департамента городского хозяйства Вадим Ерин.

Отмечается, что в первую очередь будет прекращаться подача 
24 апреля 2018, 11:05
Производство лодочных моторов будет развернуто в ОЭЗ «Тольятти»

Производство лодочных моторов будет развернуто в ОЭЗ «Тольятти»

На территории Особой экономической зоны «Тольятти» будет запущен выпуск лодочных моторов. Соответствующий проект был одобрен экспертным советом ОЭЗ. Изготовление новой продукции будет налажено на площадке ОО «Научно-производственное предприятие «ПАТРИОТ». Строительство комплекса начнется уже в этом году, а запуск первой очереди 

24 апреля 2018, 10:24
Полицейские всю ночь искали пропавшую школьницу в Тольятти

Полицейские всю ночь искали пропавшую школьницу в Тольятти

16 апреля в полицию Ставропольского района из одного из учебных заведений поступила информация о том, что на занятия перестала ходить одна из учениц. Пообщавшись с приемной матерью 15-летней девочки, правоохранители выяснили, что она не появлялась дома с 11 апреля. Также 

23 апреля 2018, 04:27
Фото: обновленную Lada Granta засняли на улицах Тольятти

Фото: обновленную Lada Granta засняли на улицах Тольятти

Тольяттинские фотошпионы в очередной раз засняли на дорогах города рестайлинговую версию автомобиля Lada Granta. Сейчас новинку видно со всех ракурсов. Несмотря на плотный слой камуфляжной ленты, заметно, что в дизайне Granta 
23 апреля 2018, 10:28
Жители и предприятия Самарской области все чаще берут кредиты

Жители и предприятия Самарской области все чаще берут кредиты

В Самарской области по итогам 2017-го, организации заняли у банков 570 миллиардов рублей, что на 5 процентов больше, чем в 2016-м. Население получило займов на 187 миллиардов рублей. Прирост составил 28 процентов. Относительно ипотеки показатели тоже растут. В прошлом году 

4 апреля 2018, 08:01
Стоит ли ждать удешевления ипотеки?

Стоит ли ждать удешевления ипотеки?

По данным Центробанка, за последние два года количество оформленных ипотечных кредитов в регионе существенно возросло. Если в 2016-м в Самарской области было заключено более 22 тысячи договоров ипотечных договоров на общую сумму более 30 миллиардов рублей, в 2017 их число 
13 марта 2018, 07:02
В Самарской области отмечен рост объема автокредитов и ипотеки

В Самарской области отмечен рост объема автокредитов и ипотеки

Обновлены рейтинги самых кредитно активных регионов России. Исследование провели аналитики Объединенного кредитного бюро. В первые десятки по общему объему выданных кредитов и кредитов, выданных наличными, Самарская область не попала. Объем выданных ипотечных кредитов в Самарской области составил почти 34,7 миллиарда 

19 февраля 2018, 11:24
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