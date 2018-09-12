В Самаре трамваи год не будут заезжать на Хлебную площадь В областной столице изменится схема движения нескольких трамваев из-за строительства Фрунзенского моста. С 20 сентября этого года и до декабря 2019 по улицам Фрунзе и Крупской на участке от улицы Пионерской до Хлебной площади не будут курсировать трамваи № 1, …