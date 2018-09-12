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Вратарь Гиорги Лория ушел из «Крыльев Советов»
Самарские «Крылья Советов» внесли в заявку на сезон российской премьер-лиги 29-летнего французского полузащитника Йоана Молло. Напомним, что он уже выступал за нашу команду и перешел в клуб на правах свободного агента. Комитет Российского футбольного союза разрешил «Крыльям» дозаявить футболиста вне …
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12 сентября 2018, 03:29
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В картельном сговоре подозревают компании, которые ремонтировали дороги к ЧМ-2018 в Самаре
Федеральные антимонопольщики подозревают в картельном сговоре три крупные строительные компании, которые занимались реконструкцией дорог к чемпионату мира по футболу - 2018. Речь идет о фирмах "Самаратрансстрой", ее связывают с бизнесменом и политиком Андреем Мурзовым, "Ульяновсктрансстрой" и мордовской компании "Сити".
По предварительной …
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12 сентября 2018, 03:25
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В Самаре трамваи год не будут заезжать на Хлебную площадь
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12 сентября 2018, 03:06
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В Самаре под колеса ВАЗ попал 9-летний школьник
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12 сентября 2018, 02:24
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Силовики приехали с обысками на РКЦ «Прогресс»
15 февраля стало известно о том, что в здании заводоуправления РКЦ «Прогресс» проходят обыски. На территорию завода прибыли три машины силовых ведомств, сообщает ВолгаНьюс. О подробностях проведения оперативных мероприятий информации нет. Известно только, что они могут быть связаны с …
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15 февраля 2018, 02:46
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«Тольяттихимбанк» даст кредит на капремонт
«Тольяттихимбанк» стал победителем тендера по предоставлению региональному оператору Самарской области «Фонд капитального ремонта» 300 миллионов рублей кредита. Средства предназначены на приведение в порядок фасадов многоквартирных домов, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Результат …
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13 ноября 2017, 04:54
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Срочно: В министерствах образования и спорта Самарской области идут обыски
В региональных министерствах спорта и образования идут обыски и выемка документов. Как стало известно ТЕРРЕ из собственных достоверных источников, оперативники там сейчас работают в рамках уголовного дела, заведенного на директора гимназии № 1. Напомним, Любовь Картамышеву обвиняют в получении взятки …
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4 сентября 2017, 12:21
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В структурных подразделениях самарской мэрии прошли обыски
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15 августа 2017, 05:06
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В СК назвали причину обысков в мэрии Тольятти
Утренние обыски и выемка документов в тольяттинской мэрии, а именно в департаменте градостроительной деятельности, связаны с уголовным делом, в рамках которого чиновников Автограда подозревают в мошенничестве, совершенном в 2014 году. По версии следствия, они подписали акт выполненных работ, которые на …
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3 августа 2017, 06:25
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Махлаи заработают на "Тольяттинском троллейбусном управлении"
Тольяттихимбанк даст 24,5 млн рублей муниципальному "Тольяттинскому троллейбусному управлению" на пополнение оборотных средств, говорится в сообщении на портале госзакупок. Условия займа - 16 процентов годовых, срок погашения - 2,5 года. На обслуживание кредита предприятие потратит почти 5,5 млн рублей. Аффилированный семейству …
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18 мая 2017, 04:00
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66% облигаций Народного займа раскуплены
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31 октября 2016, 04:56
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ЦБ переоформил документы «Тольяттихимбанку»
Центробанк переоформил бланки лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг акционерному обществу «Тольяттихимбанк». Документ разрешает организации осуществлять брокерскую, дилерскую и депозитарную деятельность, а также действия по управлению акциями, сообщает пресс-служба регулятора. Переоформление осуществлялось в связи со сменой названия учреждения - с …
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26 августа 2015, 10:55