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«Бункер S» Эфир передачи от 11.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 11.09.2018  
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Материалы по теме:

Вратарь Гиорги Лория ушел из «Крыльев Советов»

Вратарь Гиорги Лория ушел из «Крыльев Советов»

Самарские «Крылья Советов» внесли в заявку на сезон российской премьер-лиги 29-летнего французского полузащитника Йоана Молло. Напомним, что он уже выступал за нашу команду и перешел в клуб на правах свободного агента. Комитет Российского футбольного союза разрешил  «Крыльям» дозаявить футболиста вне 
12 сентября 2018, 03:29
В картельном сговоре подозревают компании, которые ремонтировали дороги к ЧМ-2018 в Самаре

В картельном сговоре подозревают компании, которые ремонтировали дороги к ЧМ-2018 в Самаре

Федеральные антимонопольщики подозревают в картельном сговоре три крупные строительные компании, которые занимались реконструкцией дорог к чемпионату мира по футболу - 2018. Речь идет о фирмах "Самаратрансстрой", ее связывают с бизнесменом и политиком Андреем Мурзовым, "Ульяновсктрансстрой" и мордовской компании "Сити".

По предварительной 

12 сентября 2018, 03:25
В Самаре трамваи год не будут заезжать на Хлебную площадь

В Самаре трамваи год не будут заезжать на Хлебную площадь

В областной столице изменится схема движения нескольких трамваев из-за строительства Фрунзенского моста. С 20 сентября этого года и до декабря 2019 по улицам Фрунзе и Крупской на участке от улицы Пионерской до Хлебной площади не будут курсировать трамваи № 1, 
12 сентября 2018, 03:06
В Самаре под колеса ВАЗ попал 9-летний школьник

В Самаре под колеса ВАЗ попал 9-летний школьник

Во вторник, 11 сентября, в Самаре случилась авария, в которой пострадал ребенок. В 15:15 54-летний мужчина ехал на автомобиле ВАЗ по проспекту Карла Маркса в сторону проспекта Кирова.

По версии полицейских, водитель с 22-летним стажем сбил пешехода -  девятилетнего 
12 сентября 2018, 02:24
Силовики приехали с обысками на РКЦ «Прогресс»

Силовики приехали с обысками на РКЦ «Прогресс»

15 февраля стало известно о том, что в здании заводоуправления РКЦ «Прогресс» проходят обыски. На территорию завода прибыли три машины силовых ведомств, сообщает ВолгаНьюс. О подробностях проведения оперативных мероприятий информации нет. Известно только, что они могут быть связаны с 
15 февраля 2018, 02:46
«Тольяттихимбанк» даст кредит на капремонт

«Тольяттихимбанк» даст кредит на капремонт

«Тольяттихимбанк» стал победителем тендера по предоставлению региональному оператору Самарской области «Фонд капитального ремонта» 300 миллионов рублей кредита. Средства предназначены на приведение в порядок фасадов многоквартирных домов, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Результат 

13 ноября 2017, 04:54
Срочно: В министерствах образования и спорта Самарской области идут обыски

Срочно: В министерствах образования и спорта Самарской области идут обыски

В региональных министерствах спорта и образования идут обыски и выемка документов. Как стало известно ТЕРРЕ из собственных достоверных источников, оперативники там сейчас работают в рамках уголовного дела, заведенного на директора гимназии № 1. Напомним, Любовь Картамышеву обвиняют в получении взятки 

4 сентября 2017, 12:21
В структурных подразделениях самарской мэрии прошли обыски

В структурных подразделениях самарской мэрии прошли обыски

По данным из неофициальных источников,  люди  в масках в этот раз работали сразу в двух департаментах: правовом и градостроительном. Руководитель последнего Сергей Рубаков сейчас находится под домашним арестом. Напомним, его задержали 2 июня при получении 2,5 миллионов рублей. Силовики взяли 

15 августа 2017, 05:06
В СК назвали причину обысков в мэрии Тольятти

В СК назвали причину обысков в мэрии Тольятти

Утренние обыски и выемка документов в тольяттинской мэрии, а именно в департаменте градостроительной деятельности, связаны с уголовным делом, в рамках которого чиновников Автограда подозревают в мошенничестве, совершенном в 2014 году. По версии следствия, они подписали акт выполненных работ, которые на 

3 августа 2017, 06:25
Махлаи заработают на

Махлаи заработают на "Тольяттинском троллейбусном управлении"

Тольяттихимбанк даст 24,5 млн рублей муниципальному "Тольяттинскому троллейбусному управлению" на пополнение оборотных средств, говорится в сообщении на портале госзакупок. Условия займа - 16 процентов годовых, срок погашения - 2,5 года. На обслуживание кредита предприятие потратит почти 5,5 млн рублей. Аффилированный семейству 

18 мая 2017, 04:00
66% облигаций Народного займа раскуплены

66% облигаций Народного займа раскуплены

5 тыс. ценных бумаг выкупил Тольяттихимбанк, 100% акций которого принадлежит объявленному в международный розыск Сергею Махлаю, члену совета директоров ОАО Тольяттиазот.
31 октября 2016, 04:56
ЦБ переоформил документы «Тольяттихимбанку»

ЦБ переоформил документы «Тольяттихимбанку»

Центробанк переоформил бланки лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг акционерному обществу «Тольяттихимбанк». Документ разрешает организации осуществлять брокерскую, дилерскую и депозитарную деятельность, а также действия по управлению акциями, сообщает пресс-служба регулятора. Переоформление осуществлялось в связи со сменой названия учреждения - с 
26 августа 2015, 10:55
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