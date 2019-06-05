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Бункер S

Илья Табуев, Денис Саров и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе:
- В Самаре проведут ликбез для кондукторов
- В Тольятти пьяный 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 31.05.2019 
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Материалы по теме:

Стали известны имена подозреваемых в загрязнении нефтепровода «Дружба»

Стали известны имена подозреваемых в загрязнении нефтепровода «Дружба»

Стали известны имена фигурантов, которых подозревают по резонансному загрязнению нефти в трубопроводе «Дружба». Как сообщает Следственный комитет России, нефтепродукты с многократным превышением уровня содержания хлоридов сначала попали в нефтехранилище, расположенное в селе Лопатино Волжского района, а затем в систему магистрального 

8 мая 2019, 11:27
Самарца будут судить за убийство и изнасилование 7-летней девочки

Самарца будут судить за убийство и изнасилование 7-летней девочки

В Самаре передали в суд уголовное дело в отношении 24-летнего Николая Захарова. Он обвиняется в убийстве и изнасиловании 7-летней девочки.

По версии следствия, 20 июля прошлого года выпил спиртного и отправился на улицу. Там он увидел гуляющую 7-летнюю девочку и решил 

30 апреля 2019, 06:00
В Самарской области двое подростков забили до смерти своего собутыльника

В Самарской области двое подростков забили до смерти своего собутыльника

Следователи из города Отрадный завершили расследование жестокого убийства. Преступление произошло в сентябре прошлого года. По версии следствия, двое несовершеннолетних распивали с приятелем спиртное в селе Красная горка. В какой-то момент между собутыльниками возник конфликт. В итоге, подозреваемые забили своего оппонента 

23 апреля 2019, 11:18
Зэки устроили потасовку и пожар в ИК-5, 15 человек пострадали

Зэки устроили потасовку и пожар в ИК-5, 15 человек пострадали

Вечером, 8 февраля стало известно о ЧП, произошедшем на территории исправительной колонии №5, расположенной в Куйбышевском районе Самары. По информации регионального Следкома, между осужденными возник конфликт. В результате бандитских разборок произошло возгорание постельных принадлежностей. В результате инцидента пострадали 15 человек, 

9 февраля 2019, 12:48
«Тольяттихимбанк» вернулся к работе

«Тольяттихимбанк» вернулся к работе

«Тольяттихимбанк» снова начал обслуживать клиентов. По словам председателя правления кредитной организации Александра Попова, во вторник, 11 сентября, в банк пришли следователи  с постановлением о проведении обыска.
 
- Мероприятия проводились в рамках уголовных дел, связанных с корпоративным конфликтом между ТольяттиАзотом и Уралхимом. 
12 сентября 2018, 10:08
«Тольяттихимбанк» не обслуживает клиентов из-за обысков

«Тольяттихимбанк» не обслуживает клиентов из-за обысков

Со вторника,11 сентября, не обслуживает клиентов «Тольяттихимбанк».
 
«Мы вынуждены сегодня приостановить работу для проведения оперативных мероприятий следственных органов. Надеемся, что к вечеру все закончится и 12 сентября мы продолжим работать в обычном режиме», - говорится в сообщении кредитного учреждения.
 
Однако в 
12 сентября 2018, 01:33
«Тольяттиазот» снизил объем выпуска аммиака и поставил рекорд по карбамиду

«Тольяттиазот» снизил объем выпуска аммиака и поставил рекорд по карбамиду

Завод «Тольяттиазот» опубликовал результаты производственной деятельности в 2017-м году. Выпуск аммиака, ключевого продукта предприятия, упал почти на 8 процентов - до 2 миллионов 650 тысяч тонн. Значительное снижение объемов на ТОАЗе связывают с вынужденной остановкой производства в начале прошлого года 

21 февраля 2018, 07:04
Топ-менеджеров «Тольяттиазота» обвиняют в хищении 85 млрд рублей

Топ-менеджеров «Тольяттиазота» обвиняют в хищении 85 млрд рублей

В Тольятти стартовали предварительные слушания по уголовному делу в отношении руководителей «Тольяттиазота», сообщает сайт Комсомольского районного суда. Адвокаты настаивают на возвращении дела в прокуратуру, ссылаясь на недостатки при проведении следствия. Как уже сообщала «ТЕРРА», в декабре прошлого года Генеральная прокуратура 

2 февраля 2018, 05:02
«Тольяттихимбанк» даст кредит на капремонт

«Тольяттихимбанк» даст кредит на капремонт

«Тольяттихимбанк» стал победителем тендера по предоставлению региональному оператору Самарской области «Фонд капитального ремонта» 300 миллионов рублей кредита. Средства предназначены на приведение в порядок фасадов многоквартирных домов, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Результат 

13 ноября 2017, 04:54
«Тольяттиазот» могут продать за 2 миллиарда долларов

«Тольяттиазот» могут продать за 2 миллиарда долларов

Основной акционер компании «Тольяттиазот» Владимир Махлай и его сын Сергей выставили на продажу 71,5 процент акций. По разным оценкам, стоимость выставленного на продажу пакета может составить от одного до двух миллиардов долларов, пишут «Ведомости». По сообщению издания, информация поступила от 

5 июня 2017, 11:17
Махлаи заработают на

Махлаи заработают на "Тольяттинском троллейбусном управлении"

Тольяттихимбанк даст 24,5 млн рублей муниципальному "Тольяттинскому троллейбусному управлению" на пополнение оборотных средств, говорится в сообщении на портале госзакупок. Условия займа - 16 процентов годовых, срок погашения - 2,5 года. На обслуживание кредита предприятие потратит почти 5,5 млн рублей. Аффилированный семейству 

18 мая 2017, 04:00
Прибыль компании

Прибыль компании "Тольяттиазот" упала в 3 раза

По сравнению с январем-мартом 2016-го. Такие данные содержатся в отчетности компании за первый квартал текущего года. Вместо 2 миллиардов 269 миллионов доход составил 766 миллионов рублей. Выручка сократилась с 14.5 миллиардов до 9 миллиардов 130 миллионов рублей.
Стоит отметить, что 

17 мая 2017, 03:04
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