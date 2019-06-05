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Стали известны имена подозреваемых в загрязнении нефтепровода «Дружба»
Стали известны имена фигурантов, которых подозревают по резонансному загрязнению нефти в трубопроводе «Дружба». Как сообщает Следственный комитет России, нефтепродукты с многократным превышением уровня содержания хлоридов сначала попали в нефтехранилище, расположенное в селе Лопатино Волжского района, а затем в систему магистрального …
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8 мая 2019, 11:27
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Самарца будут судить за убийство и изнасилование 7-летней девочки
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30 апреля 2019, 06:00
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В Самарской области двое подростков забили до смерти своего собутыльника
Следователи из города Отрадный завершили расследование жестокого убийства. Преступление произошло в сентябре прошлого года. По версии следствия, двое несовершеннолетних распивали с приятелем спиртное в селе Красная горка. В какой-то момент между собутыльниками возник конфликт. В итоге, подозреваемые забили своего оппонента …
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23 апреля 2019, 11:18
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Зэки устроили потасовку и пожар в ИК-5, 15 человек пострадали
Вечером, 8 февраля стало известно о ЧП, произошедшем на территории исправительной колонии №5, расположенной в Куйбышевском районе Самары. По информации регионального Следкома, между осужденными возник конфликт. В результате бандитских разборок произошло возгорание постельных принадлежностей. В результате инцидента пострадали 15 человек, …
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9 февраля 2019, 12:48
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«Тольяттихимбанк» вернулся к работе
«Тольяттихимбанк» снова начал обслуживать клиентов. По словам председателя правления кредитной организации Александра Попова, во вторник, 11 сентября, в банк пришли следователи с постановлением о проведении обыска.
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12 сентября 2018, 10:08
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«Тольяттихимбанк» не обслуживает клиентов из-за обысков
Со вторника,11 сентября, не обслуживает клиентов «Тольяттихимбанк».«Мы вынуждены сегодня приостановить работу для проведения оперативных мероприятий следственных органов. Надеемся, что к вечеру все закончится и 12 сентября мы продолжим работать в обычном режиме», - говорится в сообщении кредитного учреждения.
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12 сентября 2018, 01:33
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«Тольяттиазот» снизил объем выпуска аммиака и поставил рекорд по карбамиду
Завод «Тольяттиазот» опубликовал результаты производственной деятельности в 2017-м году. Выпуск аммиака, ключевого продукта предприятия, упал почти на 8 процентов - до 2 миллионов 650 тысяч тонн. Значительное снижение объемов на ТОАЗе связывают с вынужденной остановкой производства в начале прошлого года …
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21 февраля 2018, 07:04
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Топ-менеджеров «Тольяттиазота» обвиняют в хищении 85 млрд рублей
В Тольятти стартовали предварительные слушания по уголовному делу в отношении руководителей «Тольяттиазота», сообщает сайт Комсомольского районного суда. Адвокаты настаивают на возвращении дела в прокуратуру, ссылаясь на недостатки при проведении следствия. Как уже сообщала «ТЕРРА», в декабре прошлого года Генеральная прокуратура …
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2 февраля 2018, 05:02
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«Тольяттихимбанк» даст кредит на капремонт
«Тольяттихимбанк» стал победителем тендера по предоставлению региональному оператору Самарской области «Фонд капитального ремонта» 300 миллионов рублей кредита. Средства предназначены на приведение в порядок фасадов многоквартирных домов, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Результат …
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13 ноября 2017, 04:54
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«Тольяттиазот» могут продать за 2 миллиарда долларов
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5 июня 2017, 11:17
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Махлаи заработают на "Тольяттинском троллейбусном управлении"
Тольяттихимбанк даст 24,5 млн рублей муниципальному "Тольяттинскому троллейбусному управлению" на пополнение оборотных средств, говорится в сообщении на портале госзакупок. Условия займа - 16 процентов годовых, срок погашения - 2,5 года. На обслуживание кредита предприятие потратит почти 5,5 млн рублей. Аффилированный семейству …
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18 мая 2017, 04:00
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Прибыль компании "Тольяттиазот" упала в 3 раза
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17 мая 2017, 03:04
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