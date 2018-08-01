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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2018г 
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Полная версия выступления Дмитрия Сазонова в суде. О себе, взяткодателе Александре Орлове и своем отце Викторе Федоровиче

Полная версия выступления Дмитрия Сазонова в суде. О себе, взяткодателе Александре Орлове и своем отце Викторе Федоровиче




Я считаю, что заключение меня конкретно под стражу является излишним. На сегодняшний день не считаю себя виновным, поэтому намерен приезжать, не намерен скрываться от следственных действий, от следователя. Что касается 
27 июля 2018, 03:30
В Самаре избирают меру пресечения для замначальника регионального управления Росгвардии Дмитрия Сазонова

В Самаре избирают меру пресечения для замначальника регионального управления Росгвардии Дмитрия Сазонова

В эти минуты в Самарском районном суде города начинается заседание по избранию меры пресечения для заместителя руководителя управления Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова.

Сын спикера Губернской думы был задержан 25 июля с поличным при получении взятки. Офицеру передали 100 тысяч 

26 июля 2018, 03:05
Бывший замглавы администрации Ленинского района Самары останется в СИЗО еще на 3 месяца

Бывший замглавы администрации Ленинского района Самары останется в СИЗО еще на 3 месяца

Ленинский районный суд Самары продлил срок содержания под стражей для бывшего заместителя главы администрации Ленинского района города  Сергея Завады. Его обвиняют в незаконном получении 120 тысяч рублей. За эти деньги он должен был «закрыть глаза» на нелегальное использование гражданином спортивной 
25 июля 2018, 02:32
Задержан подозреваемый в зверском убийстве 7-летней девочки в Самаре

Задержан подозреваемый в зверском убийстве 7-летней девочки в Самаре

Региональное управление Следственного комитета сообщило о задержании подозреваемого в зверском убийстве 7-летней девочки в Самаре. По версии силовиков, преступление совершил 23-летний мужчина, который жил в соседнем доме. Он уже дал признательные показания. По словам молодого человека, сначала он изнасиловал девочку, 

25 июля 2018, 10:30
В Самарской области ищут владельца гаража, в котором плита придавила 11-летнего мальчика

В Самарской области ищут владельца гаража, в котором плита придавила 11-летнего мальчика

В Самарской области возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» из-за гибели 11-летнего мальчика. Напомним, что 23 июля примерно в 19:30 компания подростков играла в заброшенных колхозных гаражах бывшего колхоза «Путь коммунизма» в селе Чубовка Кинельского района.

По версии 

24 июля 2018, 10:27
Сергей Гафуров и его подельники получили сроки за организацию нападения на человека в Самаре

Сергей Гафуров и его подельники получили сроки за организацию нападения на человека в Самаре

В Железнодорожном районном суде Самары завершился процесс над Сергеем Гафуровым и двумя его подельниками, Денисом Кавергиным и Игорем Семиным.

По версии следствия, в апреле 2016 года Гафуров предложил Семину подыскать кого-нибудь для нападения на 50-летнего жителя Самары. Семин согласился и с 

23 июля 2018, 02:09
Зверское убийство 7-летней девочки в Самаре: ее мог задушить сожитель матери

Зверское убийство 7-летней девочки в Самаре: ее мог задушить сожитель матери

В деле о жестоком убийстве 7-летней девочки в Самаре появился подозреваемый. По версии следствия, преступление мог совершить сожитель ее матери, сообщает ВолгаНьюс.

О предполагаемом преступнике известно, что он – уроженец Узбекистана. Мужчине 64 года, и он нигде официально 
23 июля 2018, 01:20
«Стукач» из Сызрани обвинил своего соседа в терроризме

«Стукач» из Сызрани обвинил своего соседа в терроризме

Житель Сызрани, решивший «насолить» соседу, получил проблемы с законом.  В экстренные службы поступил сигнал о том, что обитатель дома в Юго-Западном районе является членом террористической группировки. Также, «доброжелатель» добавил, что у горожанина незаконно хранится дома оружие.

Проведенная проверка показала, 
16 июля 2018, 01:17
Восьмерых человек, подозреваемых в терроризме, задержали в Бельгии

Восьмерых человек, подозреваемых в терроризме, задержали в Бельгии

В воскресенье в Бельгии прошла масштабная антитеррористическая операция. В результате оперативных мероприятий в руках силовиков оказались восемь человек. Задержания прошли в брюссельской коммуне Моленбек-Сен-Жан, а также в городах Герардсберген и Мехелен в бельгийской Фландрии, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру страны.

Отмечается, 
5 марта 2018, 07:59
Житель Чапаевска, у которого нашли взрывчатку, готовил теракт

Житель Чапаевска, у которого нашли взрывчатку, готовил теракт

Стали известны подробности расследования уголовного дела, которое возбудили в отношении 19-летнего жителя Чапаевска Дмитрия Б. Молодого человека задержали 12 февраля сотрудники Федеральной службы безопасности. Сообщалось, что во время обыска у него нашли тротиловую шашку, детонатор от противопехотной мины, а также 

26 февраля 2018, 03:38
19-летнего парня, хранившего детали для изготовления бомбы, задержали в Чапаевске

19-летнего парня, хранившего детали для изготовления бомбы, задержали в Чапаевске

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности по Самарской области провели операцию по задержанию 19-летнего жителя Чапаевска. Он хранил у себя дома целый арсенал холодного оружия, а также компоненты для изготовления взрывного устройства. При обыске силовики обнаружили 5 ножей, 3 заточки, 2 
21 февраля 2018, 11:39
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