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Полная версия выступления Дмитрия Сазонова в суде. О себе, взяткодателе Александре Орлове и своем отце Викторе Федоровиче
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27 июля 2018, 03:30
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В Самаре избирают меру пресечения для замначальника регионального управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
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26 июля 2018, 03:05
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Бывший замглавы администрации Ленинского района Самары останется в СИЗО еще на 3 месяца
Ленинский районный суд Самары продлил срок содержания под стражей для бывшего заместителя главы администрации Ленинского района города Сергея Завады. Его обвиняют в незаконном получении 120 тысяч рублей. За эти деньги он должен был «закрыть глаза» на нелегальное использование гражданином спортивной …
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25 июля 2018, 02:32
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Задержан подозреваемый в зверском убийстве 7-летней девочки в Самаре
Региональное управление Следственного комитета сообщило о задержании подозреваемого в зверском убийстве 7-летней девочки в Самаре. По версии силовиков, преступление совершил 23-летний мужчина, который жил в соседнем доме. Он уже дал признательные показания. По словам молодого человека, сначала он изнасиловал девочку, …
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25 июля 2018, 10:30
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В Самарской области ищут владельца гаража, в котором плита придавила 11-летнего мальчика
В Самарской области возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» из-за гибели 11-летнего мальчика. Напомним, что 23 июля примерно в 19:30 компания подростков играла в заброшенных колхозных гаражах бывшего колхоза «Путь коммунизма» в селе Чубовка Кинельского района.
По версии …
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24 июля 2018, 10:27
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Сергей Гафуров и его подельники получили сроки за организацию нападения на человека в Самаре
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23 июля 2018, 02:09
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Зверское убийство 7-летней девочки в Самаре: ее мог задушить сожитель матери
В деле о жестоком убийстве 7-летней девочки в Самаре появился подозреваемый. По версии следствия, преступление мог совершить сожитель ее матери, сообщает ВолгаНьюс.
О предполагаемом преступнике известно, что он – уроженец Узбекистана. Мужчине 64 года, и он нигде официально …
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23 июля 2018, 01:20
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«Стукач» из Сызрани обвинил своего соседа в терроризме
Житель Сызрани, решивший «насолить» соседу, получил проблемы с законом. В экстренные службы поступил сигнал о том, что обитатель дома в Юго-Западном районе является членом террористической группировки. Также, «доброжелатель» добавил, что у горожанина незаконно хранится дома оружие.
Проведенная проверка показала, …
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16 июля 2018, 01:17
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Восьмерых человек, подозреваемых в терроризме, задержали в Бельгии
В воскресенье в Бельгии прошла масштабная антитеррористическая операция. В результате оперативных мероприятий в руках силовиков оказались восемь человек. Задержания прошли в брюссельской коммуне Моленбек-Сен-Жан, а также в городах Герардсберген и Мехелен в бельгийской Фландрии, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру страны.
Отмечается, …
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5 марта 2018, 07:59
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Житель Чапаевска, у которого нашли взрывчатку, готовил теракт
Стали известны подробности расследования уголовного дела, которое возбудили в отношении 19-летнего жителя Чапаевска Дмитрия Б. Молодого человека задержали 12 февраля сотрудники Федеральной службы безопасности. Сообщалось, что во время обыска у него нашли тротиловую шашку, детонатор от противопехотной мины, а также …
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26 февраля 2018, 03:38
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19-летнего парня, хранившего детали для изготовления бомбы, задержали в Чапаевске
Сотрудники управления Федеральной службы безопасности по Самарской области провели операцию по задержанию 19-летнего жителя Чапаевска. Он хранил у себя дома целый арсенал холодного оружия, а также компоненты для изготовления взрывного устройства. При обыске силовики обнаружили 5 ножей, 3 заточки, 2 …
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21 февраля 2018, 11:39