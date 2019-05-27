Бывшему заместителю начальника областной Росгвардии снова продлили арест Напомним, что его задержали и арестовали в июле 2018 года. Таким образом, … В четверг, 23 мая, Самарский районный суд продлил срок содержания под стражей бывшему начальнику Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Дмитрию Сазонову на два месяца — до 26 июля., что его задержали и арестовали в июле 2018 года. Таким образом,