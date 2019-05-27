|
Бывшему заместителю начальника областной Росгвардии снова продлили арест
В четверг, 23 мая, Самарский районный суд продлил срок содержания под стражей бывшему начальнику Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Дмитрию Сазонову на два месяца — до 26 июля. Напомним, что его задержали и арестовали в июле 2018 года. Таким образом, …
|
24 мая 2019, 12:26
|
Требовал благотворительные пожертвования: замглавы Хворостянского района предстал перед судом
Суд в Самарской области рассмотрел уголовное дело в отношении первого заместителя главы Хворостянского района. Мужчину подозревали в злоупотреблении должностными полномочиями с причинением тяжких последствий. По версии следствия, в 2016 году он потребовал, чтобы два местных жителя перечислили благотворительные взносы в …
|
24 мая 2019, 10:48
|
В Самарской области поймали браконьера с сетью
|
23 мая 2019, 03:10
|
Стала известна цена новых российских электрокаров Zetta
Стала известна стоимость нового российского электрокара марки Zetta. Цена будет начинаться от 450 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора компании-производителя Дениса Щуровского. Он добавил, что машина должна появиться в продаже в декабре.
Электрокары …
|
22 мая 2019, 03:40
|
Тольяттинец, который заставил несовершеннолетнюю заниматься проституцией, отправится в колонию
Суд Автозаводского района Тольятти рассмотрел уголовное дело местного жителя. Мужчину обвиняли в вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетней. По версии следствия, в декабре 2017 года злоумышленник заставил заниматься проституцией 18-летнюю (тогда 17-летнюю) девушку, а также выложил в Сети ее интимные фотографии. …
|
21 мая 2019, 09:26
|
Ошарашили народ: Тольяттинцы устроили флешмоб в ТЦ «Парк Хаус»
|
10 мая 2019, 11:44
|
Водитель иномарки сбил велосипедиста в Тольятти
В Тольятти произошло ДТП, участником которого стал велосипедист. 33-летний водитель «КИА Рио» ехал по дворовой территории со стороны проспекта Степана Разина в направлении ул. Юбилейная. В районе дома №55 по Юбилейной автомобилист сбил 23-летнего велосипедиста, пересекавшего проезжую часть. В результате …
|
8 мая 2019, 10:13
|
В Тольятти в районе памятника Татищеву нашли человеческие кости
Поистине жуткую находку обнаружил недавно житель Тольятти. Когда сошла вода в районе памятника Василию Татищеву, на земле остались человеческие кости.
Как сообщают подписчики паблика «Тольятти» в соцсети ВКонтакте, раньше в указанном районе располагалось кладбище старого Ставрополя-на-Волге. Часть могил …
|
6 мая 2019, 01:36
Мы Вам перезвоним!