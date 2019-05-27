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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Бывшему заместителю начальника областной Росгвардии снова продлили арест

Бывшему заместителю начальника областной Росгвардии снова продлили арест

В четверг, 23 мая, Самарский районный суд продлил срок содержания под стражей бывшему начальнику Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Дмитрию Сазонову на два месяца — до 26 июля. Напомним, что его задержали и арестовали в июле 2018 года. Таким образом, 
24 мая 2019, 12:26
Требовал благотворительные пожертвования: замглавы Хворостянского района предстал перед судом

Требовал благотворительные пожертвования: замглавы Хворостянского района предстал перед судом

Суд в Самарской области рассмотрел уголовное дело в отношении первого заместителя главы Хворостянского района. Мужчину подозревали в злоупотреблении должностными полномочиями с причинением тяжких последствий. По версии следствия, в 2016 году он потребовал, чтобы два местных жителя перечислили благотворительные взносы в 
24 мая 2019, 10:48
В Самарской области поймали браконьера с сетью

В Самарской области поймали браконьера с сетью

В Самаре задержали 65-летнего мужчину, которого подозревают в браконьерстве. По версии следствия, пенсионер рыбачил неподалеку от села Кануевка в Безенчукском районе. В местах нереста и на миграционных путях к ним в Дубовском заливе острова Малая Косица он ловил рыбу с 
23 мая 2019, 03:10
Стала известна цена новых российских электрокаров Zetta

Стала известна цена новых российских электрокаров Zetta

Стала известна стоимость нового российского электрокара марки Zetta. Цена будет начинаться от 450 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора компании-производителя Дениса Щуровского. Он добавил, что машина должна появиться в продаже в декабре.

Электрокары 
22 мая 2019, 03:40
Тольяттинец, который заставил несовершеннолетнюю заниматься проституцией, отправится в колонию

Тольяттинец, который заставил несовершеннолетнюю заниматься проституцией, отправится в колонию

Суд Автозаводского района Тольятти рассмотрел уголовное дело местного жителя. Мужчину обвиняли в вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетней. По версии следствия, в декабре 2017 года злоумышленник заставил заниматься проституцией 18-летнюю (тогда 17-летнюю) девушку, а также выложил в Сети ее интимные фотографии. 
21 мая 2019, 09:26
Ошарашили народ: Тольяттинцы устроили флешмоб в ТЦ «Парк Хаус»

Ошарашили народ: Тольяттинцы устроили флешмоб в ТЦ «Парк Хаус»

Тольяттинцы провели яркий флешмоб в честь Дня Победы. Студенты местного музыкального колледжа исполнили «Смуглянку-молдаванку» на эскалаторе торгового центра «Парк Хаус».
 
«Было всё как обычно. И вдруг начали петь молодые люди вокруг. Оказалось, целый хор собрался для флешмоба. Он ошарашил 
10 мая 2019, 11:44
Водитель иномарки сбил велосипедиста в Тольятти

Водитель иномарки сбил велосипедиста в Тольятти

В Тольятти произошло ДТП, участником которого стал велосипедист. 33-летний водитель «КИА Рио» ехал по дворовой территории со стороны проспекта Степана Разина в направлении ул. Юбилейная. В районе дома №55 по Юбилейной автомобилист сбил 23-летнего велосипедиста, пересекавшего проезжую часть. В результате 

8 мая 2019, 10:13
В Тольятти в районе памятника Татищеву нашли человеческие кости

В Тольятти в районе памятника Татищеву нашли человеческие кости

Поистине жуткую находку обнаружил недавно житель Тольятти. Когда сошла вода в районе памятника Василию Татищеву, на земле остались человеческие кости.

Как сообщают подписчики паблика «Тольятти» в соцсети ВКонтакте, раньше в указанном районе располагалось кладбище старого Ставрополя-на-Волге. Часть могил 
6 мая 2019, 01:36
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