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Под Сызранью легковушка рухнула в 6-метровый кювет
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26 сентября 2018, 03:55
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В Тольятти 17-летний парень на мопеде врезался в две иномарки
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26 сентября 2018, 02:18
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«За утечку приняли струю воды»: в Самаре реконструируют фонтан на Полевой
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26 сентября 2018, 01:54
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За неделю в Самарской области 8,5 тысяч человек заразились ОРВИ и гриппом
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26 сентября 2018, 01:34
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В Самаре иномарка сбила 11-летнюю девочку на Мяги
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26 сентября 2018, 12:54
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В Отрадном парень баловался с травматом и попал в прохожего
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24 сентября 2018, 04:26
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На самарца, купившего больничный в интернете, завели дело
В отношении жителя областной столицы возбудили уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа». Сотрудник одного из ООО предъявил на работе больничный лист, купленный в интернете. То, что документ фальшивка, выяснилось во время прокурорской проверки. Оказалось, что мужчина приобрел лист …
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21 сентября 2018, 03:30
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В Тольятти сын отправил отца на тот свет бутылкой
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21 сентября 2018, 01:58
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Труп экс-директора сети ювелирных магазинов «Аляска» нашли в лесу
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20 сентября 2018, 04:39
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В Самарской области мужчина вымогал квартиру у приятеля, пристегнув его в батарее
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20 сентября 2018, 03:23
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В Самаре за падение 17-летнего подростка в лифтовую шахту ответит инженер
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19 сентября 2018, 03:31
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В Самаре директор вагона-ресторана украла 90 тысяч рублей с карты пассажира
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19 сентября 2018, 12:46
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В Самарской области сын «настучал» на отца, который угрожал его зарезать
В полицию обратился 21-летний житель поселка Чекалино Самарской области. Он рассказал правоохранителям, что отец угрожал ему убийством. Полицейские задержали 51-летнего мужчину.
Оказалось, он постоянно пьет и терроризирует всю семью. Соседи подтвердили слова родных семейного тирана. По словам злоумышленника, после …
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17 сентября 2018, 11:49