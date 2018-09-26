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«Бункер S» Эфир передачи от 25.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 25.09.2018 
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Материалы по теме:

Под Сызранью легковушка рухнула в 6-метровый кювет

Под Сызранью легковушка рухнула в 6-метровый кювет

25 сентября под Сызранью произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека. Около 5 часов утра 28-летний водитель за рулем «Лады Ларгус» ехал по трассе М-5. В районе Новоспасского легковушка приблизилась к участку, на котором шли дорожные работы. В какой-то момент 
26 сентября 2018, 03:55
В Тольятти 17-летний парень на мопеде врезался в две иномарки

В Тольятти 17-летний парень на мопеде врезался в две иномарки

Во вторник, 25 сентября, в 15:30 произошла крупная авария в Тольятти. По данным ГИБДД, 17-летний парень ехал на своем мопеде Storm Cross по жилой зоне улицы Железнодорожной в сторону Никонова. Молодой человек не смог держаться на безопасной дистанции от двигавшегося 
26 сентября 2018, 02:18
«За утечку приняли струю воды»: в Самаре реконструируют фонтан на Полевой

«За утечку приняли струю воды»: в Самаре реконструируют фонтан на Полевой

Коммунальщики рассказали, почему произошло затопление двора дома № 54 на улице Полевой. Напомним, что на этой территории был установлен фонтан «Древо Жизни» в честь самарского водопровода. Через некоторое время местные жители пожаловались на воду, которая растеклась по двору и загораживала 
26 сентября 2018, 01:54
За неделю в Самарской области 8,5 тысяч человек заразились ОРВИ и гриппом

За неделю в Самарской области 8,5 тысяч человек заразились ОРВИ и гриппом

За прошлую неделю, с 17 по 23 сентября, в Самарской области зарегистрировали 8547 случаев ОРВИ и гриппа. В областной столице заболели 4025 человек. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, сейчас заболеваемость ОРВИ и гриппом находится на неэпидемическом уровне, но количество 
26 сентября 2018, 01:34
В Самаре иномарка сбила 11-летнюю девочку на Мяги

В Самаре иномарка сбила 11-летнюю девочку на Мяги

Во вторник, 25 сентября, в Самаре произошла авария, в которой пострадал пешеход. В 17:00 47-летний водитель ехал на иномарке Chevrolet Cruze по улице Мяги в направлении Гагарина. По пути мужчина сбил 11-летнюю девочку, которая без взрослых переходила дорогу в неустановленном 
26 сентября 2018, 12:54
В Отрадном парень баловался с травматом и попал в прохожего

В Отрадном парень баловался с травматом и попал в прохожего

Полицейские в Отрадном задержали мужчину, который придумал опасную забаву. Он стрелял в воздух около пивного магазина и случайно задел прохожего. К правоохранителям обратился местный житель: он испугался, услышав на улице звуки стрельбы. По словам очевидцев, молодые люди, которые палили в 
24 сентября 2018, 04:26
На самарца, купившего больничный в интернете, завели дело

На самарца, купившего больничный в интернете, завели дело

В отношении жителя областной столицы возбудили уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа». Сотрудник одного из ООО предъявил на работе больничный лист, купленный в интернете. То, что документ фальшивка, выяснилось во время прокурорской проверки. Оказалось, что мужчина приобрел лист 
21 сентября 2018, 03:30
В Тольятти сын отправил отца на тот свет бутылкой

В Тольятти сын отправил отца на тот свет бутылкой

В Тольятти силовики возбудили уголовное дело из-за гибели местного жителя. Полицейских вызвали на место происшествия жильцы дома, расположенного на улице Карла Маркса. Оказалось, что 19 сентября в своей квартире выпивали 51-летний отец и его 33-летний сын. Внезапно они поссорились и 
21 сентября 2018, 01:58
Труп экс-директора сети ювелирных магазинов «Аляска» нашли в лесу

Труп экс-директора сети ювелирных магазинов «Аляска» нашли в лесу

Бывшего директора сети ювелирных магазинов «Аляска» Алексея Борисова нашли повешенным в лесу. Родственники искали бизнесмена с конца августа: он уехал из дома и исчез. Через три дня его джип GreatWall обнаружили на 1-й линии Студеного оврага. Труп предпринимателя увидели только 
20 сентября 2018, 04:39
В Самарской области мужчина вымогал квартиру у приятеля, пристегнув его в батарее

В Самарской области мужчина вымогал квартиру у приятеля, пристегнув его в батарее

Суд Новокуйбышевска вынес приговор по скандальному делу о вымогательстве денег, недвижимости и лишении человека свободы. По версии следствия, 32-летний Максим Масальский в ночь с 1 на 2 декабря прошлого года находился в гостях у своего знакомого в Новокуйбышевске. Мужчина пристегнул 
20 сентября 2018, 03:23
В Самаре за падение 17-летнего подростка в лифтовую шахту ответит инженер

В Самаре за падение 17-летнего подростка в лифтовую шахту ответит инженер

В Самаре будут судить инженера по охране труда одного из ООО. Специалиста обвиняют в нарушении правил безопасности во время строительных работ, повлекших за собой гибель человека. 

По версии следствия, 27 ноября прошлого года 17-летний подросток находился на стройплощадке на 
19 сентября 2018, 03:31
В Самаре директор вагона-ресторана украла 90 тысяч рублей с карты пассажира

В Самаре директор вагона-ресторана украла 90 тысяч рублей с карты пассажира

Суд Железнодорожного района областной столицы рассмотрел дело в отношении директора вагона-ресторана пассажирского поезда «Нижневартовск - Пенза». По материалам дела, женщина втерлась в доверие к пьяному пассажиру и взяла у него банковскую карту и пин-код.  Она уверяла «приятеля», что на одной 
19 сентября 2018, 12:46
В Самарской области сын «настучал» на отца, который угрожал его зарезать

В Самарской области сын «настучал» на отца, который угрожал его зарезать

В полицию обратился  21-летний житель поселка Чекалино Самарской области. Он рассказал правоохранителям, что отец угрожал ему убийством. Полицейские задержали 51-летнего мужчину. 

Оказалось, он постоянно пьет и терроризирует всю семью. Соседи подтвердили слова родных семейного тирана. По словам злоумышленника, после 
17 сентября 2018, 11:49
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